13:26, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

HukukÃ§ulardan FETÃ– davasÄ±na mÃ¼dahillik talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HukukÃ§ular DerneÄŸi, FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± korumak Ã¼zere Tarabya'daki Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gitmeleri yÃ¶nÃ¼ndeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanÄ±k polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davaya, mÃ¼dahillik talebinde bulundu.

DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkemeye gelen HukukÃ§ularÂ DerneÄŸiÂ BaÅŸkanÄ± Mehmet SarÄ±, davaya mÃ¼dahil olmayÄ± talep etti.

Mahkeme salonu Ã¶nÃ¼nde gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan SarÄ±, TÃ¼rk yargÄ± tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir sÃ¼recin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"Biz bu sÃ¼reci devlet iÃ§ine Ã§Ã¶reklenmiÅŸ, devlete sÄ±zmÄ±ÅŸ bir hain yapÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, milletin haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi bir sÃ¼reÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." diyen SarÄ±, davanÄ±n bu aÃ§Ä±dan TÃ¼rk yargÄ± tarihinde geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k Ã¶nemli mesajlarÄ±n verileceÄŸi sembol bir dava olduÄŸunu belirtti.Â

Hukukta usulÃ¼n Ã¶nemine dikkati Ã§eken SarÄ±, bu bakÄ±mdan Ã¶ncelikli olarak yargÄ±lamanÄ±n ÅŸekli anlamda adil ve baÄŸÄ±msÄ±z ÅŸekilde, tarafsÄ±z ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± inancÄ±nÄ±n verilmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, "Åžu anki yargÄ±lama ÅŸartlarÄ± itibarÄ±yla gerek sanÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±, emniyet iÃ§indeki polislere dÃ¶nÃ¼k yapÄ±lan Ä°stanbul iÃ§indeki bir yargÄ±lama olmasÄ± sebebiyle gerekse savunma haklarÄ± noktasÄ±nda gerÃ§ekten gÃ¶sterilen hassasiyet noktasÄ±nda sÃ¼recin baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ben mÃ¼ÅŸteki mÃ¼dahil bir avukat olarak aÃ§Ä±kÃ§a ifade edebilirim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â