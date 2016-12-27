13:34, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Mardin'de DBP'li belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Mardin'deki operasyonda DBP'li Ã–merli belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã–merli Ä°lÃ§esiâ€™ne yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. DBPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Tekinâ€™in de bulunduÄŸu Ã¼Ã§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Belediyeâ€™de aramalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir soruÅŸturma Ã–merli Ä°lÃ§esiâ€™nde polis ve Jandarma tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonlarda, Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Tekin ve iki belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar Mardin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, belediye binasÄ±nda aramalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Yine Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PKK/KCK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda merkez Artuklu Belediyesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan 15 iÅŸÃ§inin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°lgili Konular kck operasyon

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.