DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:01, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Genel
13:34, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Mardin'de DBP'li belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Mardin'de DBP'li belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mardin'deki operasyonda DBP'li Ã–merli belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã–merli Ä°lÃ§esiâ€™ne yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. DBPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Tekinâ€™in de bulunduÄŸu Ã¼Ã§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Belediyeâ€™de aramalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir soruÅŸturma Ã–merli Ä°lÃ§esiâ€™nde polis ve Jandarma tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonlarda, Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Tekin ve iki belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar Mardin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, belediye binasÄ±nda aramalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Yine Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PKK/KCK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda merkez Artuklu Belediyesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan 15 iÅŸÃ§inin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular kck operasyon
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Genel Haberleri
KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye
KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye

KÄ±rÄ±kkale'deki FETÃ– davasÄ±nda yargÄ±lanan Ã¼Ã§ sanÄ±k tahliye edildi
FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±

Ä°stanbul'da 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±klar savunma yapÄ±yor
FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan iki asker ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan iki asker ÅŸehit

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 asker tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit oldu
BeyazÄ±t'ta tramvay kazasÄ± 1 Ã¶lÃ¼ VÄ°DEO
BeyazÄ±t'ta tramvay kazasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼ | VÄ°DEO

Ä°stanbul BeyazÄ±t'ta meydana gelen tramvay kazasÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Ã¼Ã§ dosyasÄ± Sakarya da toplandÄ±
ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Ã¼Ã§ dosyasÄ± Sakaryaâ€™da toplandÄ±

Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±ndaki Ã¼Ã§ ayrÄ± soruÅŸturma dosyasÄ± birleÅŸtirilerek Sakarya 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§Ä±lacak
Kars'ta Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±
Kars'ta Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde bulunan bazÄ± alanlardaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ± 8 Ocak'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Mardin'de DBP'li belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Mardin'de DBP'li belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mardin'deki operasyonda DBP'li Ã–merli belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HukukÃ§ulardan FETÃ– davasÄ±na mÃ¼dahillik talebi
HukukÃ§ulardan FETÃ– davasÄ±na mÃ¼dahillik talebi

HukukÃ§ular DerneÄŸi FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 29 sanÄ±k polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, mÃ¼dahillik talebinde bulundu.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 2 bin 235 kaÃ§ak yakaladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri 2 bin 235 kaÃ§ak yakaladÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 2 bin 235 kiÅŸiyi yakaladÄ±
Kahraman Mevcut anayasa TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamÄ±yor
Kahraman: Mevcut anayasa TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamÄ±yor

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, mevcut anayasasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°sterim ki baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m 26. DÃ¶nem, bir deÄŸiÅŸlikle taÃ§lansÄ±n. Ama bu kÄ±smi bir deÄŸiÅŸiklik, gÃ¶nlÃ¼m yepyeni, konsensÃ¼slÃ¼ bir anayasa istiyor" dedi
ÅžanlÄ±urfa'da 3 PKK'lÄ± teslim oldu
ÅžanlÄ±urfa'da 3 PKK'lÄ± teslim oldu

ÅžanlÄ±urfa'da, 3 PKK/PYD mensubu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Ä°slam ÅŸairi Mehmet Akif 80 yÄ±l Ã¶nce vefat etmiÅŸti
Ä°slam ÅŸairi Mehmet Akif 80 yÄ±l Ã¶nce vefat etmiÅŸti

Mehmed Akif Ersoy, 27 AralÄ±k 1936'da hakka yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼. Cenazesinde ise yalnÄ±zca Ã§ok sevdiÄŸi milleti vardÄ±...
Gaziantep'te uÃ§ak seferleri iptal edildi
Gaziantep'te uÃ§ak seferleri iptal edildi

Gaziantepâ€™te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapÄ±lan uÃ§ak seferleri, sisin etkisini artÄ±rmasÄ± Ã¼zerine iptal edildi.
Mehmet Akif Ersoy vefatÄ±nÄ±n 80 yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ± FOTO
Mehmet Akif Ersoy vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ± | FOTO

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy, vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
HDP ve DBP Kars Ä°l BaÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±
HDP ve DBP Kars Ä°l BaÅŸkanlarÄ± tutuklandÄ±

PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanÄ±p adliyeye sevk edilen HDP Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevda SubaÅŸÄ± ile DBP Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Yeliz Ã‡opur tutuklandÄ±.
Arabuluculuk Ã¼cret tarifesi aÃ§Ä±klandÄ±
Arabuluculuk Ã¼cret tarifesi aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–zel hukuk uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinde gÃ¶rev alan, arabulucular siciline kayÄ±tlÄ± kiÅŸilere, arabuluculuk faaliyetleri iÃ§in 2017'de yapÄ±lacak Ã¶demeye iliÅŸkin asgari Ã¼cret tarifesi belli oldu.

Haberler

KCK'nÄ±n eski Ä°zmir sorumlusu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KCK'nÄ±n eski Ä°zmir sorumlusu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mardin'de KCK operasyonu: 7 gÃ¶zaltÄ±
Mardin'de KCK operasyonu 7 gÃ¶zaltÄ±

KCK ÅŸÃ¼phelisi balkondan atladÄ±

BelÃ§ika\'dan KÃ¼rtler azÄ±nlÄ±k olsun Ã¶nergesi
BelÃ§ika 'dan KÃ¼rtler azÄ±nlÄ±k olsun Ã¶nergesi

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem\'e operasyon
Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem 'e operasyon






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 