Gazzeli iÅŸÃ§ilerden

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze Åžeridi'nde iÅŸÃ§iler on yÄ±ldÄ±r devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
TarÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸma Komiteleri BirliÄŸince dÃ¼zenlenen eylem kapsamÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, Gazze'deki MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayarak, BirleÅŸmiÅŸ Milletler OrtadoÄŸu Ã–zel KoordinatÃ¶rlÃ¼k Ofisi (UNSCO) Ã¶nÃ¼nde son buldu.
Eyleme katÄ±lan onlarca iÅŸÃ§i, yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumun harekete geÃ§mesini talep etti. Ä°ÅŸÃ§iler, eylemde abluka ve Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz ve pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.
Birlik yetkilisi Muhammed el-Bekri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UluslararasÄ± topluma, Gazze'ye yÃ¶nelik acÄ±masÄ±z ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki mesajÄ±mÄ±zÄ± iletmek iÃ§in buradayÄ±z." dedi.
Filistinli balÄ±kÃ§Ä± ve Ã§iftÃ§ilerin Ä°srail yÃ¶netiminin her tÃ¼rlÃ¼ hak ihlallerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bekri, "2016 Gazze'de balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in en kÃ¶tÃ¼ yÄ±l oldu." dedi.
Filistin'de Ocak 2006'da yapÄ±lan ve Hamas'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerin ardÄ±ndan Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Abluka Haziran 2007'den itibaren daha da ÅŸiddetlenmiÅŸti.
BM verilerine gÃ¶re, Gazze'de halkÄ±n Ã§oÄŸu yardÄ±ma muhtaÃ§ ÅŸekilde yaÅŸÄ±yor ve bÃ¶lgedeki iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 43'Ã¼ bulduÄŸu belirtiliyor.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°drisov, "BÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Kazakistan'Ä± etkili arabulucu olarak gÃ¶ren Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. TÃ¼rkiye-Rusya krizinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arabuluculuÄŸuyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi buna gÃ¼ncel bir Ã¶rnektir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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