13:39, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Azerbaycan'da doÄŸalgaz hattÄ±nda patlama





BakÃ¼'ye 50 kilometre mesafedeki SangaÃ§al kasabasÄ±ndan geÃ§en boru hattÄ±ndaki patlama, yangÄ±na neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'den yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre mesafedeki SangaÃ§al kasabasÄ±ndan geÃ§en doÄŸalgaz boru hattÄ±nda patlama meydana geldi. Devlet Petrol Åžirketinden (SOCAR) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SangaÃ§al Terminali'ne giden bir metre Ã§apÄ±ndaki boru hattÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle patlama gerÃ§ekleÅŸti. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan doÄŸalgaz boru hattÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, itfaiye ve doÄŸalgaz ekiplerinin bÃ¶lgeye sevk edildiÄŸi belirtildi. Can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan boru hattÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Â

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