13:41, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Filipinler'de Ebu Seyyaf lideri hastanede yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± Ebu Seyyaf grubunun liderlerinden birinin, Zamboanga ÅŸehrinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Filipinler ordusu BatÄ± Mindanao KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yakalanan kiÅŸininÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n liderlerinden Ahadi kod adlÄ± Hairulla Asbang olduÄŸu, ÅŸÃ¼phelinin 2015 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Samal AdasÄ±'nda Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±larak esir alÄ±nan ve ardÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda baÅŸlarÄ± kesilerek infaz edilen iki KanadalÄ± turistin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu olduÄŸu ifade edildi.

Ebu Seyyaf liderinin, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Mindanao Ã–zerk BÃ¶lgesi'ne baÄŸlÄ± Sulu takÄ±madalarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmada yaralandÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan Zamboanga ÅŸehrinde tedavi iÃ§in getirildiÄŸi hastanede yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Asbang, cinayet, adam kaÃ§Ä±rma ve yasa dÄ±ÅŸÄ± alÄ±koyma suÃ§larÄ±ndan aranÄ±yordu.

Ä°ki KanadalÄ± turist, 2015 yÄ±lÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda tatil beldesi Samal AdasÄ±'nda bir NorveÃ§ vatandaÅŸÄ± ve bir Filipinli ile Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan esir alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–rgÃ¼tÂ KanadalÄ±larÄ± nisan ve haziran aylarÄ±nda infaz etmiÅŸ, NorveÃ§ vatandaÅŸÄ±nÄ± ve Filipinliyi yapÄ±lan pazarlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n aÄŸustos ayÄ±nda esir aldÄ±ÄŸÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki Filipinli bir Ã§ocuÄŸu infaz etmesinin ardÄ±ndan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin talimatÄ±yla Mindanao'da yoÄŸun operasyonlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Ã¼lkenin gÃ¼ney eyaletlerinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.