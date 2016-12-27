13:44, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Afganistan'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼





Herat'ta askeri bir helikopter Taliban tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Herat vilayetinin Åžindent ilÃ§esinde askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼. Herat ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ceylani Farhad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri helikopterin, Åžindent havaalanÄ±ndan kalktÄ±ktan hemen sonra dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. KazanÄ±n havaalanÄ±ndan 10 kilometre uzaklÄ±kta meydana geldiÄŸini ifade eden Farhad, mÃ¼rettebattan kimsenin Ã¶lmediÄŸini sÃ¶yledi. Farhad, kaza nedenini teknik arÄ±za olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ise helikopteri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia edildi. YaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Badgis vilayetinin Murgab ilÃ§esinde askeri helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 207. Zafar Kolordu KomutanÄ± General Muhiddin Gori hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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