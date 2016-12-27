13:46, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Kuzey Kore lideri yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ± yasakladÄ±





Kim Jong-Un, halktan Ä°sa'ya deÄŸil babaannesine tapÄ±nmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Ã¼lkede yeni yÄ±lÄ±n kutlanmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. India Times'Ä±n haberine gÃ¶re, Kim, Kuzey Kore'de halkÄ±n Ä°sa'yÄ± unutup yerine babaannesine tapÄ±nmasÄ± iÃ§in yeni yÄ±l kutlamalarÄ±na yasak getirdi. Babannesi Kim Jong-Suk'un, HristiyanlarÄ±n kutladÄ±ÄŸÄ± Noel bayramÄ± arefesinde doÄŸduÄŸunu hatÄ±rlatan Kim, halktan Ä°sa'ya deÄŸil babaannesine tapÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. Japon karÅŸÄ±tÄ± bir gerilla olan, komÃ¼nist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.

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