Kars'ta Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

Kahraman: Mevcut anayasa TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamÄ±yor

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, mevcut anayasasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°sterim ki baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m 26. DÃ¶nem, bir deÄŸiÅŸlikle taÃ§lansÄ±n. Ama bu kÄ±smi bir deÄŸiÅŸiklik, gÃ¶nlÃ¼m yepyeni, konsensÃ¼slÃ¼ bir anayasa istiyor" dedi