13:50, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Ã¼Ã§ dosyasÄ± Sakaryaâ€™da toplandÄ±





Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±ndaki Ã¼Ã§ ayrÄ± soruÅŸturma dosyasÄ± birleÅŸtirilerek Sakarya 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulâ€™da aralarÄ±nda Arif Erdem, UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker ve Ä°smail Demiriz hakkÄ±nda â€™SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmakâ€™ suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli olarak yer alan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼râ€™Ã¼n dosyasÄ± ayrÄ±larak Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶nderildi. Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda 27 Temmuz 2014 tarihinde Emniyet iÃ§erisindeki cemaat yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, adliyeye sevk edilen polisleri Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™nÄ±n nezarethanesinde ziyaret ettiÄŸi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ± da Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶nderildi. AyrÄ±ca Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ile babasÄ± Selmet ÅžÃ¼kÃ¼râ€™Ã¼n Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda aÃ§Ä±lan 3â€™ncÃ¼ bir soruÅŸturma da bulunuyor. Bu Ã¼Ã§ ayrÄ± dosyanÄ±n birleÅŸtirilerek Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda Sakarya 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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