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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:15, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:02, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ki saatte Ã¼Ã§ vakit namaz kÄ±lÄ±yorlar
Ä°ki saatte Ã¼Ã§ vakit namaz kÄ±lÄ±yorlar

Ä°sveÃ§ ve NorveÃ§'te yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar, yÄ±lÄ±n en uzun gecelerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ mevsiminde Ã¼Ã§ vakit namazÄ± iki saat iÃ§inde kÄ±lÄ±yorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'in Kiruna ve NorveÃ§'in TrÃ¶mse ÅŸehirlerinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar yÄ±lÄ±n en uzun gecelerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ mevsiminde Ã¼Ã§ vakit namazÄ± iki saat iÃ§inde kÄ±lÄ±yor.

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm,Â NorveÃ§'in baÅŸkenti Oslo veÂ Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de ise Ã¼Ã§ vakitÂ namaz, Ã¼Ã§ saat iÃ§inde kÄ±lÄ±nÄ±yor.

Stockholm'de bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Fittja Ulu Cami gÃ¶revlisi Cihat Kullay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Stockholm'de Ã¶ÄŸle, ikindi ve akÅŸam namazÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ saat iÃ§inde kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Ã¶ÄŸle namazÄ± iÃ§in camiye gelen cemaatin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun dÃ¶rt vakit namazÄ± kÄ±larak evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Kullay, ''Åžu anda kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n en kÄ±sa gÃ¼ndÃ¼zlerini yaÅŸamaktayÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, iÃ§erisinde bulunduÄŸumuz Fittja Ulu Cami'de bugÃ¼n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± 11:55'de, ikindi namazÄ±nÄ± 12.48'de, akÅŸam namazÄ±nÄ± 14:54'de, yatsÄ± namazÄ±nÄ± da 16.57'de kÄ±lÄ±yoruz. Tabiri caizse bir abdestle dÃ¶rt vakit namazÄ± arka arkaya eda edebiliyoruz. Burada gÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸu 08:45'te olduÄŸu iÃ§in gÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸundan yarÄ±m saat Ã¶nce sabah namazÄ±nÄ± kÄ±lÄ±yoruz." dedi.

KÄ°RUNA VE TRÃ–MSE KENTLERÄ°NDE 2 SAATTE 3 VAKÄ°T NAMAZ

Ä°sveÃ§'in kuzeyinde bulunan Kiruna kentinde ise MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼Ã§ vakit namazÄ± iki saat iÃ§inde kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kullay, 'Stockholm'Ã¼n yaklaÅŸÄ±k bin kilometre kuzeyinde bulunan Kiruna'da, Ã¶ÄŸle namazÄ± 11:46'da, 20 dakika sonra 12:06'da ikindi namazÄ±, 13.50'de akÅŸam namazÄ± eda edilmektedir. YatsÄ± namazÄ±nÄ±n vakit ise 15:52'dedir. Ä°zlanda'nÄ±n baÅŸkenti Reykjavik ve NorveÃ§'in TrÃ¶mse ÅŸehirlerinde namaz vakitleri Kiruna kentindeki gibi. MÃ¼slÃ¼manlar iki saat iÃ§inde Ã¼Ã§ vakit namaz kÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor." dedi.

Ã–zellikle uzun kÄ±ÅŸ gecelerini ibadetle geÃ§irmek isteyen MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sÄ±k sÄ±k oruÃ§ tuttuÄŸunu ifade eden Kullay, "Yaz aylarÄ±nda 21 ve 22 saati bulan oruÃ§ tutma sÃ¼releri kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda 8-9 saate kadar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Allah'Ä±n bahÅŸettiÄŸi bu kolaylÄ±ÄŸÄ± sevaba Ã§evirmek isteyen MÃ¼slÃ¼manlar, kefaret, kaza ve nafile oruÃ§larÄ±nÄ± bu aylarda tutuyor. Bizim de MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimize tavsiyemiz bu kÄ±sa gÃ¼nlerini deÄŸerlendirerek kaza ve kefaret oruÃ§larÄ±nÄ± tutmalarÄ±dÄ±r.

''DÃ–RT VAKÄ°T NAMAZINI KILIP EVE DÃ–NECEÄžÄ°M''

YaklaÅŸÄ±k 35 yÄ±ldÄ±r Ä°sveÃ§'te yaÅŸayan, 56 yaÅŸÄ±ndaki otobÃ¼s ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼ Musa KaradaÄŸ, ''BugÃ¼n izinli gÃ¼nÃ¼m saat 11.30'da camiye geldim. Daha saat 16.00'ya gelmedi Ã¼Ã§ vakit namazÄ±mÄ±zÄ± kÄ±ldÄ±k. Bir saat sonrada yatsÄ± namazÄ±nÄ± kÄ±lÄ±p eve gideceÄŸim." dedi.NamazlarÄ±nÄ± daima camide kÄ±lamaya Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yleyen 59 yaÅŸÄ±ndaki temizlik gÃ¶revlisi Yusuf Tural ise kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda zaman zaman Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin yoÄŸunluÄŸundan bazÄ± vakitleri kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular isveÃ§ norveÃ§ Finlandiya
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Ä°sveÃ§ Suudi Arabistan'a bozuldu
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Paranoya Ä°sveÃ§'te: DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na 'IÅžÄ°D' baskÄ±nÄ±
Paranoya Ä°sveÃ§'te DoÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na 'IÅžÄ°D' baskÄ±nÄ±

MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklara ÅŸiddet uygulayan Ä°sveÃ§ polisine tepki
MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklara ÅŸiddet uygulayan Ä°sveÃ§ polisine tepki

Ä°sveÃ§'ten Ä°srail'e sert eleÅŸtiri
Ä°sveÃ§'ten Ä°srail'e sert eleÅŸtiri

Ä°sveÃ§'te bir camiye daha saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'te bir cami daha kundaklandÄ±
Ä°sveÃ§'te bir cami daha kundaklandÄ±

Avusturya ve Ä°sveÃ§'te camilere saldÄ±rÄ±; 5 yaralÄ±
Avusturya ve Ä°sveÃ§'te camilere saldÄ±rÄ± 5 yaralÄ±

Ä°sveÃ§'te bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± muhalefete takÄ±ldÄ±, erken seÃ§ime gidiliyor
Ä°sveÃ§'te bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± muhalefete takÄ±ldÄ± erken seÃ§ime gidiliyor

Ä°srail Ä°sveÃ§'teki bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini istiÅŸareye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail Ä°sveÃ§'teki bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini istiÅŸareye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Ä°sveÃ§ Filistin'i resmen tanÄ±dÄ±
Ä°sveÃ§ Filistin'i resmen tanÄ±dÄ±

Ä°sveÃ§'te ordu, sÄ±r denizaltÄ±nÄ±n peÅŸinde
Ä°sveÃ§'te ordu sÄ±r denizaltÄ±nÄ±n peÅŸinde

Ä°sveÃ§: KarasularÄ±mÄ±z askeri tehdit altÄ±nda
Ä°sveÃ§ KarasularÄ±mÄ±z askeri tehdit altÄ±nda

Ä°srail, Ä°sveÃ§ bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini dÄ±ÅŸiÅŸlerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°srail Ä°sveÃ§ bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini dÄ±ÅŸiÅŸlerine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Mavi Marmara gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Ä°sveÃ§'te bakan
Mavi Marmara gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Ä°sveÃ§'te bakan

Ä°sveÃ§'te cami kundaklandÄ±
Ä°sveÃ§'te cami kundaklandÄ±

Ä°sveÃ§ sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti
Ä°sveÃ§ sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Ä°sveÃ§'te aile kavgasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°sveÃ§'te aile kavgasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Ä°sveÃ§ mesaileri 6 saate dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor
Ä°sveÃ§ mesaileri 6 saate dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor

Ä°sveÃ§ gizli servisinden Rusya uyarÄ±sÄ±
Ä°sveÃ§ gizli servisinden Rusya uyarÄ±sÄ±

Ä°sveÃ§li Ã¼nlÃ¼ poker oyuncusu MÃ¼slÃ¼man oldu
Ä°sveÃ§li Ã¼nlÃ¼ poker oyuncusu MÃ¼slÃ¼man oldu

Ä°sveÃ§'te iÅŸsiz ordusuna polis mÃ¼dahelesi
Ä°sveÃ§'te iÅŸsiz ordusuna polis mÃ¼dahelesi

Ä°sveÃ§, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satmak iÃ§in Ä°sviÃ§re'de kampanya yapacak
Ä°sveÃ§ savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satmak iÃ§in Ä°sviÃ§re'de kampanya yapacak

Ä°sveÃ§'te Ermeni anÄ±tÄ± gerginliÄŸi
Ä°sveÃ§'te Ermeni anÄ±tÄ± gerginliÄŸi

Suudilere silah fabrikasÄ± Ä°sveÃ§'i karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±
Suudilere silah fabrikasÄ± Ä°sveÃ§'i karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Ä°sveÃ§ S. Arabistan'a silah fabrikasÄ± kuruyor
Ä°sveÃ§ S Arabistan'a silah fabrikasÄ± kuruyor

2010 Ä°sveÃ§ Genel SeÃ§imleri
2010 Ä°sveÃ§ Genel SeÃ§imleri






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