13:55, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Suriye'nin yeni "Halep"i: Barada Vadisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi Halep il merkezini tamamen ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, Åžam Ã§evresinde kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere odaklandÄ±. Esed ordusu ve Hizbullah, 6 gÃ¼ndÃ¼r Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisi'ne yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor.

Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 bin Suriyeliyi barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgenin meskun kÄ±smÄ± 12 kilometrekarelik bir alanÄ± oluÅŸturuyor.

Åžam'Ä±n merkezine 16 kilometre uzaklÄ±kta, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na ise 12 kilometre uzaklÄ±ktaki Barada Vadisi, baÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±ndan Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Hizbullah ve Suriye ordusu, bÃ¶lgedeki su kaynaklarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in Barada Vadisi'ne temmuz ayÄ± sonunda kuÅŸatma altÄ±na almÄ±ÅŸ, Barada Vadisi'ne tÃ¼m giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Barada Vadisi'nde geÃ§en Ã§arÅŸambaya kadar Ã§atÄ±ÅŸma yoktu.

EtrafÄ± yÃ¼ksek daÄŸlarla Ã§evrili Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, HÃ¼seyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra kÃ¶ylerini muhalifler kontrol ediyor.

Rejim ve Hizbullah gÃ¼Ã§leri, Halep ÅŸehir merkezinin tamamÄ±nÄ± ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Barada Vadisi'ne yoÄŸun bir bombardÄ±man baÅŸlattÄ±. SaldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da asker ve silah kaybeden Suriye ordusu, ciddi ilerleme saÄŸlayamadÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankÄ± imha ettiÄŸi, 20 rejim askerini de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Barada Vadisi'ne havan toplarÄ±yla, topÃ§u ateÅŸi ve varil bombalarÄ±yla saldÄ±ran rejim ve Hizbullah, dÃ¼n 4 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, onlarca kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olurken, Esed rejimi ordusuna ait helikopterler bÃ¶lgeye klor gazÄ± iÃ§erikli varil bombasÄ± attÄ±.

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BÃ¶lgede bulunan medya aktivisti Radvan Ali BaÅŸa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim ve Hizbullah'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden bu yana 30 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktardÄ±.

"Vadiye 80'e yakÄ±n varil bombasÄ± ve yÃ¼zlerce fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmazlÄ±k vardÄ±, ama rejim ihlal etti. Esed ÅŸimdi de ateÅŸkes deÄŸil, Barada Vadisi'ndeki insanlarÄ± tehcir etmek istiyor. BÃ¶lge insanlarÄ± beldelerinden Ã§Ä±kmak istemiyor" diyen Ali BaÅŸa, rejimin en fazla Besime ve Ayn el-Fica kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Deyr Kanun, HÃ¼seyniye, Kafr ez-Zeyt kÃ¶ylerinin de fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ali BaÅŸa, rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±nda Åžam'a Ayn el-Fica pÄ±narÄ±ndan su taÅŸÄ±yan kanal ve havuza varil bombalarÄ±nÄ±n isabet ettiÄŸini kaydetti.

BaÅŸa, saldÄ±rÄ±larda 2 caminin de vurulduÄŸunu, Besime'deki bÃ¼yÃ¼k hastanenin hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin kÃ¼Ã§Ã¼k saÄŸlÄ±k merkezlerinde verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¶lgedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da konuyla ilgili ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Son 1 buÃ§uk yÄ±ldÄ±r Barada vadisi, rejim gÃ¼Ã§leri ve Hizbullah milislerince aÄŸÄ±r bir abluka altÄ±ndadÄ±r. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde siviller Ã§ok zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸamlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir, zira insani yardÄ±m ve tÄ±bbi malzemeler bitmiÅŸtir. Rejimin bÃ¶lgeyi ele geÃ§irme Ã§abalarÄ± hiÃ§ bitmemiÅŸtir. Rejimin bu giriÅŸimleri bÃ¶lgeyi Hizbullah ve Ä°ran milislerine teslim etme isteÄŸini gÃ¶stermektedir. BÃ¶lgeyi ele geÃ§irip baÅŸkentin ana su kaynaÄŸÄ±nÄ± da ele geÃ§irmek istemektedir." ifadelerine yer verildi.

Halep'te tahliye anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±ndan sonra rejimin Barada halkÄ±nÄ± katliam ve tehcirle tehdit ettiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, rejimin Barada Vadisi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve yaralandÄ±ÄŸÄ±, hastanelerin hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SaldÄ±rÄ±larda sivil savunma ekiplerinin ve Ayn el-Fica'daki su binasÄ±nÄ±n vurulduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± su pompalarÄ± hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ± ve su depolarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Åžam'a su ulaÅŸtÄ±rma imkanÄ± kalmadÄ±, saldÄ±rÄ±larda doÄŸal depo olarak kullanÄ±lan kaya tabakalarÄ± da zarar gÃ¶rdÃ¼ ve su akÄ±mÄ± Ã¼Ã§te bir oranÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

STK'lar, uluslararasÄ± topluma rejimin katliam ve tehcir tehditleri karÅŸÄ±sÄ±nda Barada Vadisi bÃ¶lgesindeki sivilleri koruma sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmelerini istedi.

UluslararasÄ± kamuoyunun 6 milyondan fazla insana su temin eden Ayn el-Fica'ya sahip Ã§Ä±kmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, rejimin tehcir politikasÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Åžam yÃ¶netiminin Suriye genelinde daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± gibi, Åžam bÃ¶lgesindeki tÃ¼m muhalif bÃ¶lgeleri gÃ¶Ã§e zorlamak istediÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sivillerin can saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temin edecek bir anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve Ayn el-Fica'ya verilen zararÄ±n tamiri iÃ§in bÃ¶lgeye uluslararasÄ± ekiplerin gelmesi talep edildi.

UluslararasÄ± kuruluÅŸlar, bÃ¶lgeye uygulanan abluka nedeniyle, Barada Vadisi'nde insani koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu, bÃ¶lgede yeterli gÄ±da, yakÄ±t ve tÄ±bbi malzeme bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. Vadide Guillain-Barre sendromu adlÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 5 kiÅŸinin hastalÄ±k nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 30 kiÅŸinin de hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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