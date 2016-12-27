GÃ¼ncelleme: 02:05, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Kozmetik Ã¼rÃ¼nler gebelikte Ã§ok zararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KozmetikÂ Ã¼rÃ¼nlerininÂ hamileler iÃ§in zararlÄ± olduÄŸu bildirildi.

ABD'deki Massachusetts Ãœniversitesi'nde fareler Ã¼zerinde yapÄ±lan deney, deodorant, parfÃ¼m ve ruj gibi Ã¼rÃ¼nlerde bulunan ve karÅŸÄ± cinsin rollerinin benimsenmesine neden olan Bisfenol S (BPS) kimyasalÄ±nÄ±nÂ annelik iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼nÃ¼ olumsuz yÃ¶nde etkilediÄŸini ortaya koydu.

Ã‡alÄ±ÅŸmada, iki ayrÄ± deney grubundaki farelere dÃ¼ÅŸÃ¼k bir doz ve dÃ¼ÅŸÃ¼k iki dozÂ BPSÂ verilirken, bir grup da kontrol grubu olarak belirlendi. Farelerin yuva kurma yetenekleri, yavrularÄ±na bakmalarÄ± ve diÄŸer annelik davranÄ±ÅŸlarÄ± 3 farklÄ± zaman diliminde gÃ¶zlemlendi.

DÃ¼ÅŸÃ¼k dozda BPS'nin annenin bebeÄŸine adapte olmasÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilediÄŸini ortaya koyan araÅŸtÄ±rmada, dÃ¼ÅŸÃ¼k dozda BPS'ye maruz bÄ±rakÄ±lan diÅŸi farelerin yavrularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

AraÅŸtÄ±rmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten bilim insanlarÄ±ndan Laura Vandenberg ve Mary Catanese, BPS'nin annelikle ilgili sinirsel baÄŸlantÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÃ§gÃ¼dÃ¼sel annelik davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi ifade etti.

HAMÄ°LELER GÃœZELLÄ°K ÃœRÃœNLERÄ° KULLANMAKTAN KAÃ‡INMALI

BPS'ye maruz kalan diÅŸi farelerin yavrularÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mlerinin ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir biÃ§imde arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Vandenberg ve Catanese, hamilelere gÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nleri kullanmaktan kaÃ§Ä±nmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BPS'nin ayrÄ±ca iÃ§ salgÄ±larÄ± engellediÄŸini vurgulayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, rahimdeyken dÃ¼ÅŸÃ¼k dozda BPS'ye maruz kalan fare yavrularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

GÃ¼nde 2 mikrogram BPS'ye maruz kalan anne farelerin yÃ¼zde 10'unun da yavrularÄ±na ilgisiz davrandÄ±ÄŸÄ±, hatta bazÄ±larÄ±nÄ±n yavrularÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlemlendi.

Hamilelik veya emzirme dÃ¶neminde bileÅŸene maruz kalan diÅŸilerin yuvalarÄ±nda kontrol grubuna gÃ¶re Ã§ok daha az zaman geÃ§irdiÄŸi de belirtildi.

BPS'nin plastik, naylon ve polyester gibi maddelerin Ã¼retilmesinde kullanÄ±lan Bisfenol A (BPA) bileÅŸiÄŸinin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki olumsuz etkilerinin endiÅŸelere yol aÃ§masÄ± Ã¼zerine alternatif olarak geliÅŸtirildiÄŸi biliniyor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Endocrinology" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.