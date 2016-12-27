GÃ¼ncelleme: 06:10, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

TarÄ±m iÅŸletmesi gibi cezaevi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Salihli T Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu, tarÄ±msal iÅŸletme bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerinin 20-49 dekar arasÄ±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin istihdamÄ±, meslek edinmeleri ve rehabilitasyonu iÃ§in tahsis edilen 315 dekar tarÄ±m arazisiyle ciddi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir tarÄ±m iÅŸletmesi olma yolunda ilerliyor.

Salihli T Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin istihdamÄ±, meslek edinmeleri ve rehabilitasyonu iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l kÄ±ÅŸ mevsiminde sahip olduÄŸu 25 dekarlÄ±k tarÄ±m arazisinin 3 dekarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde serada, havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla da kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde aÃ§Ä±k alanda sebze Ã¼retimine baÅŸladÄ±.

Ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n bilinen standart kadrosunun yanÄ± sÄ±ra ziraat mÃ¼hendisi de istihdam edilen cezaevi, ilk aÅŸamada 25 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± tarÄ±msal Ã¼retimden baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar aldÄ±. Kurulan serada patlÄ±can, biber, domates Ã¼retimi yapÄ±lan cezaevinde, aÃ§Ä±k alanda ise karpuz ve patates yetiÅŸtirildi.

ÃœrÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸini bu yÄ±l taze fasÃ¼lye, Ä±spanak, salatalÄ±k, marul, roka, tere, turp, maydanoz ve taze soÄŸanla artÄ±ran cezaevi, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼retimle hem kendi ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ± hem de diÄŸer cezaevleriyle halka doÄŸrudan satÄ±ÅŸ yaptÄ±.

TarÄ±msal Ã¼retimde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler aÃ§Ä±sÄ±ndan beklenen faydanÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekonomik baÅŸarÄ±ya da ulaÅŸan cezaevinin yÃ¶neticileri, DurasÄ±llÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda kuruma tahsis edilen 290 dekarlÄ±k arazide kurulacak Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ± ve ceviz bahÃ§esiyle tarÄ±mdaki varlÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmeyi hedefliyor.

"Ä°LK YIL 240 BÄ°N LÄ°RA GELÄ°R ELDE EDÄ°LDÄ°"

Salihli T Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu Kurum MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erkan Keskin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l 25 dekarlÄ±k alanda bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶rtÃ¼ altÄ±, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de aÃ§Ä±k alanda olmak Ã¼zere baÅŸlattÄ±klarÄ± tarÄ±msal faaliyetten olumlu sonuÃ§lar aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

KurumlarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ Ã¼retim faaliyetinde Ã¶ncelikli amaÃ§larÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin istihdamÄ±, meslek edinmeleri, ceza sÃ¼releri dolduÄŸunda topluma uyum saÄŸlamalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu ifade eden Keskin, ilk aÅŸamada 25 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n dahil olduÄŸu programa, gelecek yaz mevsimiyle daha fazla sayÄ±da hÃ¼kÃ¼mlÃ¼yÃ¼ dahil etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Keskin, tarÄ±msal Ã¼retimde bu Ã¶ncelikli amaÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã¶nemli bir gelir imkanÄ±na da kavuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kurumumuz yerleÅŸkesinde bulunan 25 dekarlÄ±k alanÄ±n iÃ§inde Ã¶ncelikle 3 bin metrekarelik bir Ã¶rtÃ¼ altÄ± Ã¼retim faaliyetimiz olmuÅŸtu. Bu seramÄ±zda, patlÄ±can, biber, domates Ã¼retimi yapmÄ±ÅŸ hasadÄ±mÄ±zÄ± almÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°lk hasat dÃ¶nemimiz olmasÄ±na raÄŸmen yaklaÅŸÄ±k 240 bin lira civarÄ±nda gelir elde edildi. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz hasat ile Ã§Ä±tamÄ±zÄ± daha da yÃ¼kselterek ekonomimize 400-450 bin lira kazandÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Åžu anda marul ekili olan seramÄ±zda hasat dÃ¶nemi bekleniyor. AÃ§Ä±k alanda ise ikinci kez patates hasadÄ± yapacaÄŸÄ±z."Â