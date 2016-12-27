14:10, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakarete" suÃ§ duyurusu





TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Makedonya vatandaÅŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Makedonya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± da bulunan E. A. hakkÄ±nda bu Ã¼lkedeki yetkili savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu. TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼lin Erkal Kara da konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dost ve kardeÅŸ Ã¼lke Makedonya'nÄ±n deÄŸerli savcÄ±larÄ±, kendi Ã¼lkelerinde olduÄŸu gibi Ã¼lkemiz yÃ¶neticilerine de sosyal medya Ã¼zerinden hakaret edenlere ÅŸikayetimiz Ã¼zerine dava aÃ§tÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

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