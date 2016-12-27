ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'ye ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Makedonya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± da bulunan E. A. hakkÄ±nda bu Ã¼lkedeki yetkili savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulundu.
TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼lin Erkal Kara da konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dost ve kardeÅŸ Ã¼lke Makedonya'nÄ±n deÄŸerli savcÄ±larÄ±, kendi Ã¼lkelerinde olduÄŸu gibi Ã¼lkemiz yÃ¶neticilerine de sosyal medya Ã¼zerinden hakaret edenlere ÅŸikayetimiz Ã¼zerine dava aÃ§tÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Pekin yÃ¶netimi, ABD'den sonra Mars'a eriÅŸen ikinci Ã¼lke olmayÄ± hedefliyor
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°drisov, "BÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Kazakistan'Ä± etkili arabulucu olarak gÃ¶ren Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. TÃ¼rkiye-Rusya krizinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arabuluculuÄŸuyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi buna gÃ¼ncel bir Ã¶rnektir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya'nÄ±n dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ takÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± parÃ§alarÄ± bulundu
CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis, Tatar TÃ¼rkÃ¼ Sevil Shhaideh'nin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¶nerisini kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Makedonya vatandaÅŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu
Halep'in ardÄ±ndan, Åžam Ã§evresinde rejimin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bÃ¶lgeler saldÄ±rÄ± altÄ±nda. Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi, ÅŸiddetli bombardÄ±mana hedef oluyor
Kim Jong-Un, halktan Ä°sa'ya deÄŸil babaannesine tapÄ±nmasÄ±nÄ± istedi
Herat'ta askeri bir helikopter Taliban tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filipinler'de yakalanan Ebu Seyyaf lideri bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda baÅŸlarÄ± kesilerek infaz edilen iki KanadalÄ± turistin esir alÄ±nmasÄ± ve katlinden sorumlu tutuluyor
BakÃ¼'ye 50 kilometre mesafedeki SangaÃ§al kasabasÄ±ndan geÃ§en boru hattÄ±ndaki patlama, yangÄ±na neden oldu
Gazzeli iÅŸÃ§iler, Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± toplumu harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Alman medyasÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi mensubu imamlarÄ±n TÃ¼rkiye adÄ±na casusluk yaptÄ±klarÄ±na dair haberler yayÄ±nlandÄ±
PKK'nÄ±n Sincar'dan Ã§Ä±kmamasÄ± halinde askeri gÃ¼ce baÅŸvurabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulunan IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'ye bÃ¶lgedeki yetkililer ve Ezidi temsilcileri de destek verdi.
Pakistan'da, Noel kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda 12 kiÅŸinin, sahte iÃ§ki iÃ§meleri nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Hindistan'da Jet HavayollarÄ±na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ± Dabolim HavaalanÄ±nda kalkÄ±ÅŸtan hemen Ã¶nce pistten Ã§Ä±ktÄ±
Hawaii'deki Pearl Harbourâ€™da ABDâ€™nin Pasifik Filosuâ€™nu hedef alan Japonya saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 75 yÄ±l sonra ABD BaÅŸkanÄ± Obama ve Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe kurbanlarÄ± anmak iÃ§in bu tarihi yerde biraraya geliyor.