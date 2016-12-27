14:16, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

BeyazÄ±t'ta tramvay kazasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼ | VÄ°DEO





Ä°stanbul BeyazÄ±t'ta meydana gelen tramvay kazasÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeyazÄ±t'ta tramvay kazasÄ± meydana geldi. Kazada 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, tramvay seferleri her iki yÃ¶nde de yapÄ±lamÄ±yor. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeyazÄ±t'tan Ã‡emberlitaÅŸ yÃ¶nÃ¼ne giden tramvay, aniden yola giren ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸiye Ã§arptÄ±.Â Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Â Ä°tfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu tramvayÄ±n altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri, BaÄŸcÄ±lar -BeyazÄ±t ve KabataÅŸ- Sultanahmet arasÄ±nda yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅžTE KAZA SONRASI YAÅžANANLAR

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