FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan iki asker ÅŸehit

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 askerin, tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
KÄ±rÄ±kkale'deki FETÃ– davasÄ±nda yargÄ±lanan Ã¼Ã§ sanÄ±k tahliye edildi
Ä°stanbul'da 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±klar savunma yapÄ±yor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 asker tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit oldu
Ä°stanbul BeyazÄ±t'ta meydana gelen tramvay kazasÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±ndaki Ã¼Ã§ ayrÄ± soruÅŸturma dosyasÄ± birleÅŸtirilerek Sakarya 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§Ä±lacak
KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde bulunan bazÄ± alanlardaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ± 8 Ocak'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Mardin'deki operasyonda DBP'li Ã–merli belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HukukÃ§ular DerneÄŸi FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 29 sanÄ±k polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, mÃ¼dahillik talebinde bulundu.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 2 bin 235 kiÅŸiyi yakaladÄ±
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, mevcut anayasasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi taÅŸÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°sterim ki baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m 26. DÃ¶nem, bir deÄŸiÅŸlikle taÃ§lansÄ±n. Ama bu kÄ±smi bir deÄŸiÅŸiklik, gÃ¶nlÃ¼m yepyeni, konsensÃ¼slÃ¼ bir anayasa istiyor" dedi
ÅžanlÄ±urfa'da, 3 PKK/PYD mensubu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu
Mehmed Akif Ersoy, 27 AralÄ±k 1936'da hakka yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼. Cenazesinde ise yalnÄ±zca Ã§ok sevdiÄŸi milleti vardÄ±...
Gaziantepâ€™te, sabah saatlerinde gecikmeli olarak yapÄ±lan uÃ§ak seferleri, sisin etkisini artÄ±rmasÄ± Ã¼zerine iptal edildi.
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy, vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'daki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanÄ±p adliyeye sevk edilen HDP Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevda SubaÅŸÄ± ile DBP Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Yeliz Ã‡opur tutuklandÄ±.
Ã–zel hukuk uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinde gÃ¶rev alan, arabulucular siciline kayÄ±tlÄ± kiÅŸilere, arabuluculuk faaliyetleri iÃ§in 2017'de yapÄ±lacak Ã¶demeye iliÅŸkin asgari Ã¼cret tarifesi belli oldu.