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FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan iki asker ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda yaralanan iki asker ÅŸehit
Foto: ArÅŸiv

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 asker tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 askerin, tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.



Ä°lgili Konular FÄ±rat KalkanÄ± FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±
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