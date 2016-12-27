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Avrupa
14:31, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Romanya'da MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk baÅŸbakan Ã¶nerisine ret
Romanya'da MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk baÅŸbakan Ã¶nerisine ret

CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis, Tatar TÃ¼rkÃ¼ Sevil Shhaideh'nin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¶nerisini kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Romanya'da 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lan genel seÃ§imin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar TÃ¼rkÃ¼ Sevil Shhaideh'nin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¶nerisi, Alman kÃ¶kenli CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis tarafÄ±ndan reddedildi.

Iohannis, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sevil Shhaideh'nin "baÅŸbakan olmasÄ± ve olmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tartÄ±ÅŸmalarÄ± dikkatlice tarttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve Tatar TÃ¼rkÃ¼ milletvekilini, baÅŸbakanlÄ±ÄŸa aday gÃ¶stermeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Romanya CumhurbaÅŸkanÄ±, PSD'ye baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revi iÃ§in yeni bir isim Ã¶nermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

PSD'nin lideri Liviu Dragnea, geÃ§en hafta partisinin baÅŸbakan olmasÄ± iÃ§in Tatar TÃ¼rkÃ¼ olan Sevil Shhaideh'yi Ã¶nerdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Romanya basÄ±nÄ±nda Dragnea'nÄ±n Ã¶nerisi son dakika olarak duyurulmuÅŸ, Sevil Shhaideh'nin gÃ¶reve getirilmesi durumunda Romanya'da ilk kez hem kadÄ±n hem MÃ¼slÃ¼man hem de Tatar TÃ¼rkÃ¼ bir baÅŸbakan olacaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Tarih profesÃ¶rÃ¼ Kemal Karpat'Ä±n akrabasÄ± olan Sevil Shhaideh, 2012 yÄ±lÄ±nda devlet sekreterliÄŸi gÃ¶revinde bulunmuÅŸ, 2015 yÄ±lÄ±nda Victor Ponta hÃ¼kÃ¼metinde kalkÄ±nma bakanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Romanya Merkez SeÃ§im BÃ¼rosu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekili seÃ§iminde oylarÄ±n yÃ¼zde 45,47â€™sini alarak 154 milletvekilini, senatÃ¶r seÃ§iminde de yÃ¼zde 45,67 oyla 67 senatÃ¶rÃ¼ meclise gÃ¶ndermiÅŸti.

Merkez saÄŸdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise mecliste 69 milletvekili ve 30 senatÃ¶r sandalyesinin sahibi olmuÅŸtu.

Romanya Liberal ve Demokratlar Ä°ttifakÄ± (ALDE) ise seÃ§imde 20 milletvekili ve 9 senatÃ¶r Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

PSD lideri Dragnea sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ALDE ile koalisyon kuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Romanya'da 2000 yÄ±lÄ±nda Alman azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sibiu kentinin belediye baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Iohannis, 2002-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda "Romanya'daki AlmanlarÄ±n Demokratik Forumu" baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼. Alman kÃ¶kenli Iohannis, 2014 yÄ±lÄ±nda Ulusal Liberal Partinin liderliÄŸini Ã¼stlenmiÅŸ ve 16 KasÄ±m 2014'te, Romanya'nÄ±n etnik azÄ±nlÄ±k mensubu ilk cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Romanya
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