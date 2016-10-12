14:32, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n yeni parÃ§alarÄ± bulundu





Rusya'nÄ±n dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ takÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± parÃ§alarÄ± bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, SoÃ§i'de dÃ¼ÅŸen Tu-154 uÃ§aÄŸÄ±na ait Ã¼Ã§ parÃ§anÄ±n daha bulunduÄŸunu duyurdu. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bulunan parÃ§alar arasÄ±nda motor ve iniÅŸ takÄ±mÄ± da yer alÄ±yor.

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