14:42, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Darbe giriÅŸiminin olduÄŸu 15 Temmuz'da gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 29 polisin yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ± dava devam ediyor.

Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza MahkemesinceÂ Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan duruÅŸma salonundaki duruÅŸmada, bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin bu dosyayla ilgileri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, dosyanÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talebini, "sanÄ±klarÄ±n aynÄ± suÃ§ ve tarihle yargÄ±lanmasÄ±, soruÅŸturmanÄ±n ve kovuÅŸturmanÄ±n birlikte yapÄ±lmasÄ±" nedeniyle reddetti.

DuruÅŸmada, daha sonraÂ Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, iddianamenin Ã¶zetini okudu.

Tutuklu sanÄ±k Tolga GÃ¼ltekin savunmasÄ±nda, Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda HavacÄ±lÄ±k Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2. pilot olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1. pilot olarak gÃ¶rev yapamayacaÄŸÄ±nÄ±, bayramdan olay gÃ¼nÃ¼ne kadar dÄ±ÅŸ gÃ¶rev olarak Ä°stanbul'da bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

SanÄ±k GÃ¼ltekin, olay gÃ¼nÃ¼ kendisine gÃ¶rev verilmediÄŸini, gece ÅŸartlarÄ±nda bu gÃ¶revi yapmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nÃ¼n hava sahasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nden daha Ã¶nce geÃ§mediÄŸini, nerede olduÄŸunu bile bilmediÄŸini ifade ederek, ''Olay gÃ¼nÃ¼ ben uÃ§uÅŸ gÃ¶revimi icra etmek Ã¼zere hazÄ±r bulundum. O gÃ¼n 2 pilot istirahatteydi. 2 ayrÄ± uÃ§uÅŸ gÃ¶revi vardÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir uÃ§uÅŸ 4 saat kadar sÃ¼rÃ¼yor. 2. uÃ§uÅŸ gÃ¶revim 21.45 civarÄ± bitti. SonrasÄ±nda uÃ§uÅŸ odasÄ±na gittik. UÃ§uÅŸu neden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± 5-10 dakikada anlattÄ±k. Ben birkaÃ§ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±m 'uÃ§uÅŸ tamamlandÄ±' diye. YarÄ±m saat geÃ§ti. SÃ¶zleÅŸmeli pilot HÃ¼seyin TaÅŸkÄ±n odama gelerek, televizyonda askerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri olduÄŸunu sÃ¶yledi, anlamadÄ±m. TerÃ¶r kapsamÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ Ã¶nlem diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bizden talep edilen bir uÃ§uÅŸ gÃ¶revi yoktu.'' diye konuÅŸtu.

Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Tok'un odasÄ±na gittiklerini anlatan sanÄ±k GÃ¼ltekin, savunmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Mehmet Tok, periÅŸan bir haldeydi, Ã¶ncelikle sivildi. Biz havacÄ±lÄ±k birimi olarak resmi gÃ¶rev yapan birimiz, Ã¼niformalÄ±yÄ±zdÄ±r. ÃœniformasÄ± yoktu Ã¼zerinde, yÃ¼zÃ¼ kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ±, gÃ¶mleÄŸinin dÃ¼ÄŸmelerinin 2'sini aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±, nefes almak iÃ§in. Televizyonu aÃ§Ä±ktÄ±. 'MÃ¼dÃ¼rÃ¼m istirahattaki personeli Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z, bir ÅŸey mi var?' dedim. 'Asker darbe yapmÄ±ÅŸ.' dedi. UÃ§uÅŸ ekibi geldi, Ã¼niforma giydiler. Ã–zel harekattan gÃ¶revli memurlarÄ± Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gÃ¶ndermek iÃ§in. KapÄ±da Ã§ok garip biri vardÄ±. Ceketinin kollarÄ± kÄ±sa, jÃ¶leli saÃ§lÄ± biri geldi. Uygunsuz bir biÃ§imde giyilmiÅŸ hÃ¼cum yeleÄŸi ve piyade tÃ¼feÄŸi vardÄ±. Agresif, saldÄ±rgan tavÄ±rlar sergiliyordu. ÅžahÄ±s tehditkar, saldÄ±rgan tavÄ±rlarla 'Bir an Ã¶nce gitmemiz lazÄ±m.' diye birkaÃ§ cÃ¼mle sarf etti. Gelen ÅŸahÄ±s, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ tanÄ±mÄ±yordu. Bu ÅŸahsÄ±n yaÅŸÄ± itibarÄ±yla ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nden yetkili olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil, emir vermesi garibime gitti. ÅžahsÄ±n kimliÄŸini sormayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, Ã§ok saldÄ±rgandÄ±. Darbe gecesinin bir hassasiyeti vardÄ±. ÅžahsÄ± aldÄ±m, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n yanÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. MÃ¼dÃ¼r 'Bu konuyla ilgili yazÄ±lÄ± talimat gerekiyor.' dedi. ÅžahÄ±s 'GÃ¶tÃ¼rÃ¼yor musunuz, gÃ¶tÃ¼rmÃ¼yor musunuz?' dedi. ÅžahÄ±s bahane bekliyordu. Filonun Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na doÄŸru 'GÃ¶receksiniz, tarafÄ±nÄ±zÄ± belli edin.' diye konuÅŸarak gitti.''

''2. PÄ°LOT SADECE 1. PÄ°LOTUN TALÄ°MATINI UYGULAR''

Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Tok'un kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmiÅŸ durumda olduÄŸunu ifade eden GÃ¼ltekin, Ender KÃ¼Ã§Ã¼ka'nÄ±n mÃ¼dÃ¼rle kÄ±sa bir konuÅŸmasÄ± olduÄŸunu ve "GÃ¶reve Ã§Ä±kÄ±yoruz, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne sÃ¶yleyin Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§sÄ±nlar." dediÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼ltekin, savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Biz pilotlar olarak bir filoya gittiÄŸimiz zaman bize sadece uÃ§mak kalÄ±r. GÃ¶revi destekler ÅŸekilde hiÃ§bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi Mehmet Tok yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Belki de dost taraftan vurulacaÄŸÄ±z. Camdan helikopteri takip ediyorduk, telefon Ã§aldÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Mehmet Tok, uÃ§uÅŸu kesin talimatÄ± verdi. 3 defa sordum. 'UÃ§uÅŸ kesilsin (arÄ±za var) deyin Ã¶zel harekatÃ§Ä±lar tepki gÃ¶stermesin' dedi. Mehmet Tok'u arayan daire baÅŸkanÄ±ydÄ±, 'Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ± bombalanmÄ±ÅŸ, bizde uÃ§uÅŸu kestik.' dedi. Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Tok daha sonra filonun Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi talimatÄ±nÄ± verdi. IÅŸÄ±klarÄ±mÄ±z hep aÃ§Ä±ktÄ±r. SonrasÄ±nda helikopterin iÃ§eri alÄ±nmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. Kendisi de odasÄ±nda oturmadÄ±, pilot odalarÄ±nda oturdu. Telefonun, bilgisayarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmesin diye. Bu olayÄ±n asÄ±l iÅŸi, daire baÅŸkanÄ±yla Mehmet Tok uÃ§uÅŸu kestiler, 'Biz bunun hesabÄ±nÄ± veremeyiz.' dediler. Benim olayla uzaktan yakÄ±ndan iliÅŸkim yok. Bu fiili ben zaten iÅŸleyemem. Ã–ncelikle bana verilmiÅŸ bir uÃ§uÅŸ gÃ¶revi bulunmamaktadÄ±r. ProsedÃ¼r olarak bir eksik, sÄ±kÄ±ntÄ± yok. GÃ¶revin sorumluluk kÄ±smÄ± 1. pilottadÄ±r, 2. pilot sadece birincinin talimatÄ±nÄ± uygular. BÃ¶yle bir tecrÃ¼bem olmadÄ±ÄŸÄ± gibi yeterliliÄŸim ve yetkim de yoktur. Ã–zel harekatÃ§Ä±larÄ±n karadan gitmesinin tek sebebi; Ankara'daki daire baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Mehmet Tok'a verilen talimattÄ±r.''Â

Ã–rgÃ¼tle hiÃ§bir irtibatÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan sanÄ±k GÃ¼ltekin, bir eylem birlikteliÄŸinden bahsedildiÄŸini ancak buradaki kiÅŸileri tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin Ankara'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ender KÃ¼Ã§Ã¼ka'nÄ±n ise Ä°stanbul'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, BarÄ±ÅŸ AktaÅŸ ile de mesaiden tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve herhangi bir Ã¶rgÃ¼tsel baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

''BÃœTÃœN GECEYÄ° SIÄžINAKTA GEÃ‡Ä°RDÄ°K''Â

Tutuklu sanÄ±k Ender KÃ¼Ã§Ã¼ka savunmasÄ±nda, baÅŸkomiser pilot olduÄŸunu, gÃ¶revi reddetmek, gitmemek gibi bir durumunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, iddianamenin kendisine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸzÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ sÃ¶zlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶rmediÄŸi iÃ§in de bir ÅŸey diyemediÄŸini sÃ¶yledi.

Olay gÃ¼nÃ¼ istirahatte olduklarÄ±nÄ± ifade eden KÃ¼Ã§Ã¼ka, ÅŸu ÅŸekilde savunma yaptÄ±:

''AkÅŸam saatlerinde ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ cep telefonundan beni arayarak, 'Åžubeye gel, askeri hareketlilik var.' diye talimat verdi. DiÄŸer ekipleri aradÄ±m, en kÄ±sa sÃ¼rede ÅŸubeye geldim. Hemen ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n yanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±m. 'Askeri hareketlilik var, hazÄ±rlÄ±klÄ± olalÄ±m.' denildi. ÃœniformamÄ± giydim. Tam ne olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Åžube mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 'Ã–zel harekat personeli gelecek, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼receksiniz.' dedi. Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. UÃ§uÅŸ gÃ¶revlilerinin tamamÄ± yazÄ±lÄ± formla gÃ¶revlendirilir. Acil durumlarda sÃ¶zle bildirilir. SÃ¶zlÃ¼ emirle helikoptere bindik. Yetkili amirin talimatÄ±yla dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼k. CumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶revlilerinin daha fazla hassasiyeti vardÄ±r. GÃ¶rev onayÄ± alÄ±nÄ±r. Garip garip hareketlerle geldi bu insanlar. Biz gÃ¶reve Ã§Ä±kmaya hazÄ±r haldeydik. Bizim CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n ailesinin bulunduÄŸu yere silahlÄ± kimleri gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ sorduk, teyit istedik. Åžube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ bu prosedÃ¼rÃ¼ baÅŸtan baÅŸlatmalÄ±ydÄ±. 1. pilotum bÃ¼tÃ¼n sorumluluk Ã¼zerimde. KaÃ§ kiÅŸi bile gÃ¶tÃ¼receÄŸimi bilmiyordum. Mehmet Tok tamamen kontrol dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±. Hasbelkader rÃ¼tbe aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in o gÃ¶revdeydi. UÃ§uÅŸ gÃ¶revlendirilmesi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Mehmet Tok'un hiÃ§bir sorumluluÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmediÄŸim iÃ§in bizzat daire baÅŸkanÄ±nÄ± aradÄ±m. Daire baÅŸkanÄ± anladÄ±, 'Sen Ã¶zel harekatÃ§Ä±larÄ±n tehdit oluÅŸturmasÄ±ndan mÄ± korkuyorsun?' dedi. Ben 'Kimi gÃ¶tÃ¼receÄŸimi bilmek istiyorum.' dedim, 'ArayacaÄŸÄ±m seni.' dedi. Bir ÅŸahÄ±s boynuna otomatik silah asmÄ±ÅŸ, agresif tavÄ±rlarÄ± vardÄ±. Daire baÅŸkanÄ±nÄ±n 'TalimatÄ±nÄ± bekliyorum.' dedim, 'Ben size gÃ¶steririm, tarafÄ±nÄ±z belli oldu.' dedi. Ben de sinirlendim 'Sen benimle nasÄ±l konuÅŸuyorsun.' dedim. DÃ¶ndÃ¼ bana 'Ben senin Ã¼stÃ¼nÃ¼m.' dedi. Ben de 'Sen beni darbeci olmakla suÃ§luyorsun. Ne niyetle gittiÄŸinizi nasÄ±l bilebilirim.' dedim. Dondu kaldÄ± sonra. HÃ¼seyin TaÅŸkÄ±n, 'Dikkat et vurur bu adam seni.' dedi. Yine telefonum Ã§aldÄ±. Daire baÅŸkanÄ±, 'Bir an Ã¶nce kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±n. YazÄ±lÄ± talimatÄ± sonra gÃ¶ndereceÄŸim.' dedi.''

BarÄ±ÅŸ AktaÅŸ ile helikoptere bindiklerini anlatan KÃ¼Ã§Ã¼ka, helikopteri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± zaman, teknisyenin helikoptere geldiÄŸini, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de camdan eliyle uÃ§uÅŸu iptal ettirdiÄŸini sÃ¶yledi. KÃ¼Ã§Ã¼ka, sistemleri kapadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶zel harekatÃ§Ä±larÄ±n "ArÄ±za var." denilerek helikopterden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n daire baÅŸkanÄ±nÄ±n talimatÄ±yla uÃ§uÅŸun iptal edildiÄŸini ve Ankara'daki Ã–zel HarekatÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurulduÄŸunu o an Ã¶ÄŸrendiklerini ifade etti.

SanÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼ka, ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen tavÄ±rlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ''2015'e kadar VIP CumhurbakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k filosunda yer aldÄ±m. ÅžahÄ±slar benim helikopterime bindiÄŸi zaman, o kÃ¶ÅŸkÃ¼n kapÄ±sÄ±ndan girmiÅŸ oluyorlar. KaygÄ±larÄ±mÄ± dile getirdim. BÃ¼tÃ¼n geceyi sÄ±ÄŸÄ±nak gibi bir yerde geÃ§irdik, resmi kÄ±yafetle hazÄ±r bekledik. Ertesi gÃ¼n Ã¼zerimizde resmi kÄ±yafetlerle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. 'Darbeciler beni asar' desem o helikoptere niye bineyim? YazÄ±lÄ± emir olmadan sÃ¶zlÃ¼ emirle gitmiÅŸim. ByLock kullanmadÄ±m. Kesinlikle kullanmadÄ±ÄŸÄ±m bir program." ifadesini kullandÄ±.

DuruÅŸmaya, Ã¶ÄŸle arasÄ± verildi.