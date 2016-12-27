14:54, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Kazakistan uluslararasÄ± sorunlara arabuluculukta iddialÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Erlan Ä°drisov, bÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Kazakistan'Ä± etkili bir arabulucu olarak kabul eden Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°drisov, Kazmedia merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi yÄ±llÄ±k deÄŸerlendirme basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana siyasi, ekonomik ve sosyal aÃ§Ä±dan olumlu dÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§abalayan Kazakistan'Ä±n bÃ¶lge meselelerinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde etkili bir arabulucuk gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n daha fazla sayÄ±da Ã¼lke tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini belirtti.

Erlan Ä°drisov, TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda yaÅŸanan krize iÅŸaret ederek, "BÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Kazakistan'Ä± etkili arabulucu olarak gÃ¶ren Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. TÃ¼rkiye-Rusya krizinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n (Nursultan Nazarbayev) arabuluculuÄŸuyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi buna gÃ¼ncel bir Ã¶rnektir." ifadelerini kullandÄ±.

Gazetecilerin KÄ±rÄ±m'Ä±n statÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine Ä°drisov, Kazakistan'Ä±n BM Genel Kurulu'nda KÄ±rÄ±m'Ä±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili oylamaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Biz uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde KÄ±rÄ±m'Ä±n statÃ¼sÃ¼nÃ¼n tam olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. DolayÄ±sÄ±yla statÃ¼sÃ¼ belirsizdir." diye konuÅŸtu.

Rusya ve Ukrayna'nÄ±n bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir yol bulacaklarÄ±nÄ± Ã¼mit ettiklerini belirten Ä°drisov, Nazarbayev'in, Ukrayna krizinin aÅŸÄ±lmasÄ± konusunda da aktif rol Ã¼stlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Â