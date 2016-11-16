14:54, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye





KÄ±rÄ±kkale'deki FETÃ– davasÄ±nda yargÄ±lanan Ã¼Ã§ sanÄ±k tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÄ±kkale'de, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lanÂ 14'Ã¼ tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. KÄ±rÄ±kkale AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klar Dursun S, Adem Ã–, EyÃ¼p T, Orhan M, AydÄ±n K, Mehmet Y, Fatih A, Ekrem A, Osman Ã‡, Zafer Ã‡, Tahsin Y, Emin Åž, Battal T, Fatih D. ve tutuksuz sanÄ±k A.B. hazÄ±r bulundu. "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan yargÄ±lanan sanÄ±klar, savunmalarÄ±nda,Â Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olmadÄ±klarÄ±nÄ± savundu. Fethullah GÃ¼len'in Ã¶rgÃ¼t lideri olduÄŸunu ve kullanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren sanÄ±klar, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli yazÄ±ÅŸma programÄ± ByLock'u hiÃ§ kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±Â ve suÃ§lamalarÄ± kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanÄ±klardan Ekrem A,Â AydÄ±n K. veÂ EyÃ¼p T'nin adli kontrol ÅŸartÄ±ylaÂ tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

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