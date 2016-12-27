15:04, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Yemen'de saÄŸlÄ±k sistemi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle saÄŸlÄ±k sisteminin kritik eÅŸikte olduÄŸu, savaÅŸÄ±n devam etmesi ve uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ±n durmasÄ± halinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l sistemin tamamen Ã§Ã¶kebileceÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) Yemen Temsilcisi Doktor Ahmed Åžadul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkede saÄŸlÄ±k alanÄ±nda bir iyileÅŸme olmasÄ±, Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n saÄŸlÄ±k tesisleri aÃ§ma ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸlerini Ã¶zgÃ¼rce yapmalarÄ±nÄ± temin etme konusunda anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±. AyrÄ±ca uluslararasÄ± toplumun yardÄ±mlara devam etmesi gerekir." dedi.

Doktor Åžadul, 2016'da gÃ¼venlik durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi, tÄ±bbi yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸmasÄ±ndaki zorluklar ve bazÄ± saÄŸlÄ±k ekiplerinin Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ± nedeniyle Yemen'deki birÃ§ok bÃ¶lgede saÄŸlÄ±k hizmetlerinde bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Åžadul, "SaÄŸlÄ±k kurumlarÄ±, Ã¶zellikle cerrahi araÃ§ ve gereÃ§ler, yaralÄ±lara mÃ¼dahale iÃ§in gerekli ilaÃ§lar, genel saÄŸlÄ±k hizmetleri ile tedavide kullanÄ±lan birÃ§ok ilaÃ§ ve ekipman, hatta ambulanslara ve jeneratÃ¶rlere koyacak yakÄ±t eksikliÄŸi gibi sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor." diye konuÅŸtu.

Gelecek yÄ±lÄ±n daha kÃ¶tÃ¼ olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunan Åžadul, "SavaÅŸÄ±n devam etmesi ve uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ±n durmasÄ± halinde saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ 2017'de Ã§Ã¶kebilir. BÃ¶yle bir durumda Ã¼lkedeki milyonlarca kiÅŸinin hayatÄ± tehlikeye girer." ifadelerini kullandÄ±.

KOLERA SALGINI MEVCUT

DSÃ– Yemen Temsilcisi, 2016'da temiz iÃ§me suyu eksikliÄŸi ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle dang hummasÄ±, sÄ±tma, uyuz, solunum yolu enfeksiyonlarÄ±, ishal ve son zamanlarda kolera gibi bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Kolera nedeniyle 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktaran Doktor Åžadul, salgÄ±nÄ±n 15 vilayete sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu ana kadar 11 bin 61 kiÅŸide hastalÄ±k belirtileri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 156 kiÅŸide kolera virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸini kaydetti.

Ã‡ocuklarda Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼ren bazÄ± hastalÄ±klara da dikkati Ã§eken Åžadul, "KÃ¶tÃ¼ beslenmenin yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸlamasÄ± ve bazÄ± bÃ¶lgelerde yeni kÄ±zamÄ±k vakalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, ciddi endiÅŸelere neden oluyor. 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Yemen Ã§ocuk felcinden korundu. SaÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±yla kampanyalar dÃ¼zenleyip Ã§ocuklarÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirerek Yemen'in bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± korumak istiyoruz." dedi.

Ä°LAÃ‡LAR PAHALI

Ãœlkedeki koÅŸullar nedeniyle tedarik edilen az sayÄ±daki ilacÄ±n da fahiÅŸ fiyatlarla satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Doktor Åžadul, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Yemen'de ÅŸeker, bÃ¶brek yetmezliÄŸi, kalp problemi ve kanser gibi hastalÄ±klarÄ± olan binlerce kiÅŸi var. Yeterli ilaÃ§ olmayÄ±ÅŸÄ± ve olanlarÄ±n da pahalÄ±ya satÄ±lmasÄ± nedeniyle bu insanlarÄ±n hayatlarÄ± tehlikede. Ã–zellikle kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n ilaÃ§larÄ± pahalÄ±. Bu durum da bÃ¼yÃ¼k destek gerektiriyor. Acil ihtiyacÄ± karÅŸÄ±layabilmek iÃ§in elimizden geleni yapÄ±yoruz."

Åžadul, Ã§atÄ±ÅŸan taraflarla saÄŸlÄ±k hizmetleri konusunda insani yardÄ±mlarÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve tarafsÄ±z olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yaparak EylÃ¼l 2014'te baÅŸkent Sana ve birÃ§ok bÃ¶lgeyi ele geÃ§iren Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve ona destek olan Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler verilerine gÃ¶re Yemen'deki savaÅŸta ÅŸimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 35 binden fazlasÄ± yaralandÄ±. AyrÄ±ca, Ã§atÄ±ÅŸmalar ve yoksulluk nedeniyle 26 milyon nÃ¼fuslu Ã¼lkenin yÃ¼zde 80'inin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ hale geldiÄŸi belirtiliyor.

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