ÅžÄ±rnak'ta askeri hareketlilik | FOTO

ÅžÄ±rnak ile Cizre arasÄ±nda bulunan Cudi, KÃ¼peli ve Kilise daÄŸlarÄ±nda Ä°HA'larÄ±n tespit ettiÄŸi PKK'lÄ±lara ait hedeflerin koordinatlarÄ±, 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki merkeze anÄ±nda iletilirken, havalanan kalkan taaruz tipi Kobra ve atak helikopterleri ile bu hedeflerin bombalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle PKK'lÄ±larÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine engellenmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlerin hava operasyonlarÄ± devam ederken, karadan da operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ã‡ok sayÄ±da Ã¶zel eÄŸitimli komando, tespit edilen PKK Ã¼yelerinin etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla bombardÄ±man yapÄ±lan bÃ¶lgeye zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve kirpi araÃ§larÄ±yla sevkediliyor. Cudi, KÃ¼peli ve Kilise daÄŸlarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan hava destekli kara operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
Cudi, KÃ¼peli ve Kilise DaÄŸÄ±'ndaki zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen baÅŸlatÄ±lan operasyon devam ederken, Kuzey Irak ve Suriye'nin Rojava BÃ¶lgesi'nin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndaki Silopi Ä°lÃ§esi'ne bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlanan askeri sevkiyat sÃ¼rÃ¼yor. Daha Ã¶nce Ankara'dan gelen zÄ±rhlÄ± araÃ§lardan sonra bu kez Ã¶zel eÄŸitimli askerlerin sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±.
ZÄ±rhlÄ± araÃ§larla Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerden gelen askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araÃ§lardan oluÅŸan konvoy Cizre'den sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda geÃ§erek Silopi'deki HaÃ§ Konaklama Tesisleri'ne gittiÄŸi belirtildi.
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MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi
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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan 'cezaevlerinde sakal yasaÄŸÄ±' olduÄŸuna iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Somali'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã§iftÃ§ilere dokuz adet traktÃ¶r desteÄŸinde bulundu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar lÃ¼tfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. TÃ¼rkiye, DEAÅž ile fiilen sahada savaÅŸ halindedir. OturduÄŸu sÄ±cak masalarÄ±n Ã¼stÃ¼nde uyduruk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle halkÄ±n moralini bozmak vatanseverlik deÄŸil" dedi
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli, baÅŸta kamyon ÅŸofÃ¶rleri olmak Ã¼zere sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri memnun etti
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan beÅŸinci iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 Ã¶ÄŸrenci ve 3 komutan ile 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi
Karaburun'da dÃ¼zenlenen operasyonda 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
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ÅžÄ±rnak'taki Cudi, KÃ¼peli ve Kilise DaÄŸÄ±'nda Ä°HA'nÄ±n tespit ettiÄŸi PKK'ya ait hedefler, ÅžÄ±rnak merkezde bulunan 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan havalanan helikopterlerle bombalanÄ±rken, Kuzey Irak ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na baÅŸlatÄ±lan askeri sevkiyat sÃ¼rÃ¼yor
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