15:01, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

ÅžÄ±rnak'ta askeri hareketlilik | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak ile Cizre arasÄ±nda bulunan Cudi, KÃ¼peli ve Kilise daÄŸlarÄ±nda Ä°HA'larÄ±n tespit ettiÄŸi PKK'lÄ±lara ait hedeflerin koordinatlarÄ±, 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki merkeze anÄ±nda iletilirken, havalanan kalkan taaruz tipi Kobra ve atak helikopterleri ile bu hedeflerin bombalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle PKK'lÄ±larÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine engellenmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlerin hava operasyonlarÄ± devam ederken, karadan da operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ã‡ok sayÄ±da Ã¶zel eÄŸitimli komando, tespit edilen PKK Ã¼yelerinin etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla bombardÄ±man yapÄ±lan bÃ¶lgeye zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve kirpi araÃ§larÄ±yla sevkediliyor. Cudi, KÃ¼peli ve Kilise daÄŸlarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan hava destekli kara operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.

Cudi, KÃ¼peli ve Kilise DaÄŸÄ±'ndaki zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen baÅŸlatÄ±lan operasyon devam ederken, Kuzey Irak ve Suriye'nin Rojava BÃ¶lgesi'nin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndaki Silopi Ä°lÃ§esi'ne bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlanan askeri sevkiyat sÃ¼rÃ¼yor. Daha Ã¶nce Ankara'dan gelen zÄ±rhlÄ± araÃ§lardan sonra bu kez Ã¶zel eÄŸitimli askerlerin sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±.

ZÄ±rhlÄ± araÃ§larla Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerden gelen askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araÃ§lardan oluÅŸan konvoy Cizre'den sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda geÃ§erek Silopi'deki HaÃ§ Konaklama Tesisleri'ne gittiÄŸi belirtildi.