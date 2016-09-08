15:08, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Yaz saatinden dÃ¶nÃ¼ÅŸ yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yaz saatinden geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n olmayacaÄŸÄ± belirtildi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

KurtulmuÅŸ Yaz saati tartÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili bir soru Ã¼zerine "Ã–yle bir Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z yok. Yaz saati ile ilgili bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil" diye konuÅŸtu.