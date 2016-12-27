KamboÃ§ya'da muhalefet liderine Facebook mahkumiyeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KamboÃ§ya'da muhalefetteki Ulusal KurtuluÅŸ Partisinin sÃ¼rgÃ¼ndeki lideri Sam Rainsy, Facebook sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, Vietnam ile KamboÃ§ya arsÄ±nda yapÄ±lan bir sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ±n maksatlÄ± tahrif edildiÄŸi gerekÃ§esiyle, toplumda kargaÅŸaya yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸmak suÃ§lamasÄ±yla gÄ±yabÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ã–nce partili bir senatÃ¶r tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan ve ardÄ±ndan parti lideri Rainsy'nin kendi mesaj duvarÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videonun, 1979 tarihli anlaÅŸmanÄ±n iÃ§eriÄŸini maksatlÄ± olarak tahrif edildiÄŸine hÃ¼kmeden mahkeme, Rainsy ve sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± yÃ¶neten iki danÄ±ÅŸmanÄ± hapse mahkum etti. Rainsy 5 yÄ±l ceza alÄ±rken, danÄ±ÅŸmanlar da Ã¼Ã§er yÄ±l hÃ¼kÃ¼m giydi.
PaylaÅŸÄ±mÄ± yapan SenatÃ¶r Hong Sok Hour, sÃ¶z konusu video nedeniyle kasÄ±m ayÄ±nda 7 yÄ±l hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Sok Hour, devlet belgelerinde tahrifat yapmak ve halkÄ± suÃ§a teÅŸvik etmekten suÃ§lu bulunmuÅŸtu.
HakkÄ±ndaki bir diÄŸer hakaret davasÄ±ndan mahkum olmamak iÃ§in bir yÄ±l Ã¶nce Fransa'ya kaÃ§an Rainsy, suÃ§lamalarla ilgili olarak BaÅŸbakan Hun Sen'i suÃ§ladÄ±. Rainsy, Hun Sen'in yargÄ±yÄ± kullanarak Ã¼lkeyi "acÄ±masÄ±z bir diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istediÄŸini savunarak, kararÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yapÄ±lacak yerel seÃ§imler ve 2018'deki genel seÃ§imlerden Ã¶nce kendisini ve partisini zor durumda bÄ±rakmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Rainsy, Facebook'ta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama metninde SenatÃ¶r Sok Hour'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Kmer dilinden Ä°ngilizceye yalnÄ±zca bir sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n yanlÄ±ÅŸ Ã§evrildiÄŸini, "redifine" (yeniden tanÄ±mlanma) yerine "resolve" (feshedilme) ifadesinin kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olamasÄ±nÄ±n tahrifat iddiasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
DoÄŸusunda Vietnam ve kuzeybatÄ±sÄ±nda Tayland gibi bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerle Ã§evrili olan KamboÃ§ya'da toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili tartÄ±ÅŸmalar toplumda bÃ¼yÃ¼k hassasiyete yol aÃ§Ä±yor.
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KamboÃ§ya'da sÃ¼rgÃ¼ndeki muhalefet lideri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videodaki sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±yla ilgi tahrifattan Ã¶tÃ¼rÃ¼ gÄ±yabÄ±nda hÃ¼kÃ¼m giydi
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