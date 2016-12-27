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Ä°zmir'de 42 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ä°zmir'de 42 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
ArÅŸiv

Karaburun'da dÃ¼zenlenen operasyonda 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'in Karaburun ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonunda, organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 6 zanlÄ± tutuklandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, MordoÄŸan kavÅŸaÄŸÄ±nda durdurduklarÄ± 6 araÃ§ta arama yaptÄ±.

Ekipler, araÃ§larda 34 Suriye, 4 Ä°ran, 2 Yemen ile birer Irak ve Eritre uyruklu bulunduÄŸunu tespit etti.

AraÃ§lardaki aramada 18 can yeleÄŸi ve 8 ÅŸambrel ile lastik botlarÄ± ÅŸiÅŸirmek amacÄ±yla kullanÄ±lan 2 pompa ele geÃ§irildi.

Ekipler, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddia edilen B.F.D. (29), O.A. (21), E.C. (23), M.A. (21), Åž.Y. (21) ve D.A'yÄ± (22) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

YabancÄ± uyruklular, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.

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