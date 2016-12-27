Hava Harp Okulu iddianamesi hazÄ±r

Ä°stanbulÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin beÅŸinciÂ iddianameÂ tamamlandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Hikmet Pak ve BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸiminde gÃ¶revlendirildiÄŸi belirlenenÂ Hava Harp OkuluÂ Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.
SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan 180 sayfalÄ±k iddianamede, 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bu Ã¶ÄŸrencilerden sorumlu 3 rÃ¼tbeli komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 er "ÅŸÃ¼pheli" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenci ile 3 rÃ¼tbelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bir Ã¶ÄŸrenci ile 2 erin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede,, Hava Harp Okulundan 70 Ã¶ÄŸrenci ve 3 komutan ile 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi
Ä°ddianamede ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrenci ve rÃ¼tbeli askerlerin ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar, diÄŸer 2 erin ise "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmadan Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 5 yÄ±ldan onar yÄ±la kadar hapsi talep edildi.Â
BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanan iddianame Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyeti, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde bir karar verecek. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
"Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 11 sanÄ±k beraat etti
MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi
ASELSAN, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet gÃ¶sterecek yeni bir ÅŸirket kurdu
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan 'cezaevlerinde sakal yasaÄŸÄ±' olduÄŸuna iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Antalya'da, turizmi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK Ã¼yesi ile ona yardÄ±m ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Somali'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã§iftÃ§ilere dokuz adet traktÃ¶r desteÄŸinde bulundu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar lÃ¼tfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. TÃ¼rkiye, DEAÅž ile fiilen sahada savaÅŸ halindedir. OturduÄŸu sÄ±cak masalarÄ±n Ã¼stÃ¼nde uyduruk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle halkÄ±n moralini bozmak vatanseverlik deÄŸil" dedi
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli, baÅŸta kamyon ÅŸofÃ¶rleri olmak Ã¼zere sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri memnun etti
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan beÅŸinci iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 Ã¶ÄŸrenci ve 3 komutan ile 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi
Karaburun'da dÃ¼zenlenen operasyonda 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, yaz saatinden geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ÅžÄ±rnak'taki Cudi, KÃ¼peli ve Kilise DaÄŸÄ±'nda Ä°HA'nÄ±n tespit ettiÄŸi PKK'ya ait hedefler, ÅžÄ±rnak merkezde bulunan 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan havalanan helikopterlerle bombalanÄ±rken, Kuzey Irak ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na baÅŸlatÄ±lan askeri sevkiyat sÃ¼rÃ¼yor
KÄ±rÄ±kkale'deki FETÃ– davasÄ±nda yargÄ±lanan Ã¼Ã§ sanÄ±k tahliye edildi
Ä°stanbul'da 29 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±klar savunma yapÄ±yor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 2 asker tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri GATA'da ÅŸehit oldu
Ä°stanbul BeyazÄ±t'ta meydana gelen tramvay kazasÄ±nda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti