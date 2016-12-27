15:31, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Hava Harp Okulu iddianamesi hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin beÅŸinciÂ iddianameÂ tamamlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Hikmet Pak ve BÃ¼lent BaÅŸer tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ darbe giriÅŸiminde gÃ¶revlendirildiÄŸi belirlenenÂ Hava Harp OkuluÂ Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±.

SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan 180 sayfalÄ±k iddianamede, 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bu Ã¶ÄŸrencilerden sorumlu 3 rÃ¼tbeli komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 er "ÅŸÃ¼pheli" sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenci ile 3 rÃ¼tbelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bir Ã¶ÄŸrenci ile 2 erin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede,, Hava Harp Okulundan 70 Ã¶ÄŸrenci ve 3 komutan ile 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi

Ä°ddianamede ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrenci ve rÃ¼tbeli askerlerin ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar, diÄŸer 2 erin ise "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmadan Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek" suÃ§undan 5 yÄ±ldan onar yÄ±la kadar hapsi talep edildi.Â

BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylanan iddianame Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyeti, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde bir karar verecek. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ halinde ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.