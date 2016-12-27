SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli'nden memnun

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lanÂ Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
Ä°Ã§ Anadolu'yu BatÄ± Karadeniz'e baÄŸlayan tÃ¼nel iÃ§in 2012'de vurulan ilk kazmanÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸanlar, yer altÄ±nda yÃ¼zlerce metre yol katederek, bin 875 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Ilgaz DaÄŸÄ±'na tÃ¼nel aÃ§Ä±ldÄ±.
GiriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± "kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± aÄŸzÄ±" ÅŸeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diÄŸeri 5 bin 391 metrelik 2 tÃ¼pten oluÅŸan tÃ¼nelle, Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda trafik kazalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ilgaz DaÄŸÄ±'nda ulaÅŸÄ±m daha hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli saÄŸlanacak.
TÃ¼nelle ortalama seyahat sÃ¼resinde yÄ±llÄ±k 345 bin 655 saat, akaryakÄ±t tÃ¼ketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf saÄŸlanmasÄ± bekleniyor. TÃ¼nelin ekonomiye katkÄ±sÄ±nÄ±n 38 milyon 200 bin lira olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
TÃ¼nelin aÃ§Ä±lmasÄ±yla 16,8 kilometre olan Ilgaz DaÄŸÄ± yolunun uzunluÄŸu 5,4 kilometre kÄ±salarak 11,4 kilometreye indi. Yolda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 35 dakikada aÅŸÄ±lan Ilgaz DaÄŸÄ± yolunu geÃ§iÅŸ sÃ¼resi de 7 dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Uzunluk bakÄ±mÄ±ndan projesi hazÄ±rlananlar arasÄ±nda 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bulunan tÃ¼nel, trafiÄŸe aÃ§Ä±k olanlar arasÄ±nda ise ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¼nel, ilk gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
Ilgaz DaÄŸÄ±'nÄ±n eteklerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3,5 derece olan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, tÃ¼nel iÃ§inde ise 6,5 dereceye kadar yÃ¼kseliyor. TÃ¼nel, yasal sÄ±nÄ±r olan 70 kilometre hÄ±zla yaklaÅŸÄ±k 7 dakikada geÃ§ilebiliyor.
Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Tugay Fidan, Ã‡orum'un OsmancÄ±k ilÃ§esinden Kastamonu'ya yÃ¼k gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Daha Ã¶nce farklÄ± bir gÃ¼zergah kullandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Fidan, "Ilgaz DaÄŸÄ±'nÄ± aÅŸmak zor diye Tosya Ã¼zerinden Kastamonu'ya gidiyorduk ama o yol Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. TÃ¼nelin aÃ§Ä±lmasÄ±yla gÃ¼zergahÄ±mÄ±zÄ± bu tarafa aldÄ±k." dedi.
TÃ¼nelin iÅŸlerini Ã§ok kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Tugay Fidan, "Ilgaz DaÄŸÄ±'nÄ± geÃ§mek hem kamyoncular hem de diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in Ã§ok zordu. Bu tÃ¼nel sayesinde zincir takmadan ve hiÃ§ zorlanmadan Ilgaz'Ä± aÅŸÄ±yoruz. BaÅŸta kamyoncular olmak Ã¼zere herkes iÃ§in Ã§ok iyi oldu. Devletimize bu hizmetinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.
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