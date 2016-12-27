15:46, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Almanya'da fÄ±rtÄ±na 120 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼





Almanya'nÄ±n kuzeyini etkisi altÄ±na alan fÄ±rtÄ±na ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n kuzeyini etkisi altÄ±na alan fÄ±rtÄ±na veÂ olumsuz havaÂ koÅŸullarÄ± 1 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±. Ãœlkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± sularÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi, zaman zaman hÄ±zÄ± saatte 120 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nadan aÄŸaÃ§larÄ±n devrildiÄŸi ve caddelerde buzlanmanÄ±n meydana geldiÄŸi bildirildi. FIRTINADA ARABANIN ÃœSTÃœNE DEVRÄ°LEN AÄžAÃ‡ CAN ALDI NeumÃ¼nster polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kiel kenti yakÄ±nlarÄ±nda fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisiyle bir aÄŸacÄ±n seyir halindeki otomobilin Ã¼zerine devrilmesi sonucu 34 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 24 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸinin de aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Hamburg kentinde de Elbe Nehri'nde sularÄ±n yÃ¼kselmesiyle Ã¶zellikle liman Ã§evresindeki bÃ¶lgenin sular altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok sayÄ±da trafik kazanÄ±n meydana geldiÄŸi, aÄŸaÃ§larÄ±n devrilmesi sonucu trafikte aksaklÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve araÃ§larÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi. AÅŸaÄŸÄ± Sakonsya eyaletinin Buxtehude kentinde de bir banliyÃ¶ treninin devrilen aÄŸaca Ã§arptÄ±ÄŸÄ±, ancak kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Schwerin kentinde de bir otoyolun buzlanmasÄ± sonucu zincirleme trafik kazasÄ± meydana geldiÄŸi, yaralanan 2 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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