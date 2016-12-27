15:55, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

TÃ¼rkiye'den Somalili Ã§iftÃ§ilere traktÃ¶r desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Somali'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã§iftÃ§ilere dokuz adet traktÃ¶r desteÄŸinde bulundu.

TÄ°KA tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrika kÄ±tasÄ±nda tarÄ±m Ã¼retimi potansiyeli en yÃ¼ksek Ã¼lkelerden biri olan Somali'deki Ã§iftÃ§ilere "TÄ°KA TÃ¼rk TraktÃ¶rlerini Afrika'ya TaÅŸÄ±yor" projesi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'de Ã¼retilen dokuz traktÃ¶rÃ¼n teslim edildiÄŸi belirtildi.

Somali'deki Åžabella ve Juba nehirlerinin etrafÄ±ndaki verimli topraklarda bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri iÃ§in bir yÄ±lda 3-4 kez hasat imkanÄ± olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin tarÄ±m potansiyelini kullanamamasÄ±nÄ±n nedeninin modern makine ve ekipman eksikliÄŸi olduÄŸu vurgulandÄ±.

TÄ°KA MogadiÅŸu KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã§iftÃ§ilerden gelen talepler doÄŸrultusunda baÅŸlatÄ±lan proje Ã§erÃ§evesinde, Somali tarÄ±mÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ± ve TÃ¼rk traktÃ¶rÃ¼nÃ¼n Afrika kÄ±tasÄ±na tanÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla dokuz traktÃ¶r Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Ã§iftÃ§ilere teslim edildi.

TÃ¶rene, TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Olgan Bekar, TÄ°KA MogadiÅŸu KoordinatÃ¶rÃ¼ Galip YÄ±lmaz, Somali'de bulunan TÃ¼rk kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri, Somali Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AbdurreÅŸit Muhammed Hidig ve Somali TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel DirektÃ¶rÃ¼ Mahmud Muhammed Mahmud katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende konuÅŸan Somalili yetkililer, yardÄ±mlarÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ve TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

TÄ°KA MogadiÅŸu KoordinatÃ¶rÃ¼ Galip YÄ±lmaz, Somali'nin gerÃ§ek tarÄ±m potansiyelinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ve Somali halkÄ±nÄ±n kendi gÄ±dasÄ±nÄ± Ã¼retmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ altyapÄ± desteÄŸine devam edileceÄŸini kaydetti.