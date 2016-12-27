15:53, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

KurtulmuÅŸ'tan DEAÅž videosu iÃ§in medyaya sert uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ,Â Bakanlar KuruluÂ toplantÄ±sÄ±na verilen arada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'de Ã§ekildiÄŸi iddia edilen DEAÅž'Ä±n iki TÃ¼rk askerini infaz ettiÄŸi iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili sert uyarÄ±Â geldi.

"TEYÄ°T EDÄ°LMÄ°Åž, NETLEÅžMÄ°Åž BÄ°R BÄ°LGÄ° YOKTUR"

KurtulmuÅŸ, Suriye'de Ã§ekildiÄŸi iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili bir soru Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle ilgili henÃ¼z TSK, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan teyit edilmiÅŸ, netleÅŸmiÅŸ bir bilgi yoktur. Zaten teyit edilmiÅŸ bir bilgi olsa bunu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±rÄ±z. Bu tÃ¼r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, dÃ¼nyanÄ±n en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k, en kirli mekanizmalarÄ±. Olsun olmasÄ±n herhangi bir video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlayarak, zaten ne yapmak istiyor? Halka korku salmak , halkÄ± Ã§aresizliÄŸe itmek istiyor, halkÄ± kendi iÃ§ine kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Herkes birbirinden, yanÄ±ndakinden korksun istiyor. Sadece bu Ã¶rgÃ¼t deÄŸil hepsi iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum."

KurtulmuÅŸ, "Kusura bakmasÄ±nlar, bazÄ± arkadaÅŸlar da medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar da lÃ¼tfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. Ã–zellikle sosyal medya sorumsuzca yayÄ±n yapÄ±lacak bir alan deÄŸildir. TÃ¼rkiye, DEAÅž ile fiilen sahada bir savaÅŸ halindedir. OturduÄŸu sÄ±cak masalarÄ±n Ã¼stÃ¼nde, uyduruk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerinden propagandalarla TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n moralini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸmak vatanseverlik deÄŸildir." dedi.

DEAÅž'IN GÃœÃ‡LERÄ°NÄ° EL-BAB'A KAYDIRDIÄžI Ä°DDÄ°ASI

DEAÅž'Ä±n gÃ¼Ã§lerini El-Bab'a kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile ilgili olarak da KurtulmuÅŸ, "Musul'da DEAÅž Ã§ok kuvvetli bir ÅŸekilde direnÃ§ gÃ¶sterdiÄŸi iÃ§in Musul operasyonu zaten bitirilemedi. DAEÅž unsurlarÄ± Musul'dan ayrÄ±ldÄ±lar diye El-Bab Operasyonu savsaklanÄ±yor deÄŸil. Musul'daki DEAÅž unsurlarÄ± orada varlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bu bilgi yanlÄ±ÅŸ ve tutarsÄ±z bir bilgidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

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