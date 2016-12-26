16:00, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Antalya'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±





Antalya'da, turizmi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK Ã¼yesi ile ona yardÄ±m ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'da, turizmi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi ile ona yardÄ±m ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi tutuklandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± YDG-H iÃ§erisinde sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet gÃ¶steren, "Dirij" kod adlÄ± H.D'nin Antalya'ya geldiÄŸi belirlendi. Antalya'ya turizmi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacÄ±yla geldiÄŸi konusunda bilgiler elde edilen H.D. ile ona yardÄ±m ve yataklÄ±kta bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len O.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "Ã¶rgÃ¼t kapsamÄ±nda faaliyetlerde bulunmak" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.

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