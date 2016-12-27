16:11, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Afganistan, davet edilmediÄŸi toplantÄ±ya tepkili





Afganistan, davet edilmediÄŸi Moskova toplantÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'dan kimsenin davet edilmediÄŸi Afganistan iÃ§in Pakistan-Ã‡in-Rusya ÃœÃ§lÃ¼ Diyalog toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ bugÃ¼n yapÄ±lÄ±yor. Moskova'da yapÄ±lacak Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±ya Afganistan'dan kimseninÂ davet edilmemesi yetkililerin tepkisini Ã§ekti. Meclis BaÅŸkanÄ± Abdulrauf Ä°brahimi, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, ''Moskova toplantÄ±sÄ±nÄ± Afganistan'Ä±n iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahale olarak gÃ¶rÃ¼yoruz,Â Afganistan'dan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz.'' dedi. Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin, komÅŸu ve bÃ¶lge Ã¼lkelerine yÃ¶nelik net bir diplomasisinin olmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Ä°brahimi, bÃ¶yle bir durumda hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin sessiz kalmamasÄ±nÄ± istedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmad Åžekib Mustagni de Afganistan iÃ§in yapÄ±lan ve AfganlarÄ±n davet edilmediÄŸi toplantÄ±nÄ±n, Ã¼lkedeki durumun ciddiyetini anlatmada yetersiz olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Afgan yetkililerinin iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle toplantÄ±larÄ±n endiÅŸeleri de beraberinde getireceÄŸini dile getirenÂ Mustagni, Afganistan'Ä±n bu toplantÄ±nÄ±nÂ organizatÃ¶rlerinden aÃ§Ä±klama beklediÄŸini kaydetti. Â Afganistan iÃ§in Pakistan-Ã‡in-Rusya ÃœÃ§lÃ¼ Diyalog toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikincisi 2013 yÄ±lÄ±nda Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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