ArakanlÄ±lara ÅŸimdi de zehirli aÅŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'Ä±n Kuzey Maungdaw bÃ¶lgesinde Myanmar SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ± programÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan aÅŸÄ± sonrasÄ± altÄ± ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuÄŸunun Ã¶lmesi aÅŸÄ±da zehirli madde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na neden oldu.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Myanmar SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi Polisi (BGP) ile iÅŸbirliÄŸi yaparak, 23 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Kuzey Maungdaw'un 4. BÃ¶lgesi'ndeki 'Maggyi Chaung' bÃ¶lgesindeki birÃ§ok Ã§ocuÄŸa bozuk aÅŸÄ± verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AÅŸÄ± sonrasÄ± altÄ± Ã§ocuk, kÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±larÄ± sonrasÄ± ÅŸiddetli kas spazmÄ± ile hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±.Ã‡ocuklarÄ±n iki gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi Polisi (BGP) daha Ã¶nce, Maungdaw ve Buthidaung'daki tÃ¼m ArakanlÄ±lar iÃ§in aÅŸÄ±lamanÄ±n zorunlu olduÄŸunu ilan etmiÅŸti.
BGP, aÅŸÄ±lamanÄ±n her Ã§ocuk ve yetiÅŸkin iÃ§in zorunlu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. ArakanlÄ±lar ise aÅŸÄ±lamayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± takdirde, tutuklanma veya Â baÅŸka cezalara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± savundu. BazÄ± ailelerden 'hane halkÄ± kayÄ±t listeleri'nin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sadece aÅŸÄ± yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nda geri verileceÄŸi belirtildi.
Bir ArakanlÄ± isminin gizli kalmasÄ± ÅŸartÄ±yla Rohingya Vision TV'ye konuÅŸarak, "Bu aÅŸÄ±larÄ±n kÄ±zamÄ±k hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in olduÄŸunu sÃ¶ylediler. Ancak aÅŸÄ±lamalardan sonra Maungdaw'daki Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼mlerini duyduÄŸumuz iÃ§in, hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan hayatÄ±mÄ±za kasÄ±tlÄ± olarak teÅŸebbÃ¼s edildiÄŸinden korkuyoruz "dedi.Â
HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yeni bir soykÄ±rÄ±m programÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen yerel halk, Kuzey Maungdaw bÃ¶lgesindeki olaylardan sonra Maungdaw ve Buthidaung'daki halkÄ±n aÅŸÄ±lama programÄ±na tepkileri giderek daha fazla panik yaratÄ±yor.
BÃ¶lgeden bazÄ± insanlar, UluslararasÄ± Toplumdan "Zehirli Enjeksiyon" dediÄŸi aÅŸÄ± iÃ§in panzehir bulmalarÄ±na yardÄ±m etmelerini istiyor.
Myanmar'da yerel halk, masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÅŸÄ±larla kasÄ±tlÄ± olarak sabote edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
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