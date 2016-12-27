Dünya Bülteni Haber Portalı

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"Halep'te tahliye olmasaydı katliam yaşanırdı"

ABD'li medya aktivisti Abdülkerim, Halep'teki sivillerin tahliyesi ile ilgili, "Eğer siviller tahliye edilmemiş olsaydı, içeride kalan herkes öldürülecekti ve bir katliam olacaktı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de rejim güçleri tarafından ele geçirilen Halep kent merkezinin doğusunda kuşatma altında aylarca haberciliğe devam eden Amerikalı medya aktivisti Bilal Abdülkerim, Halep'te sivil halkın kuşatma altında yaşadıklarına ilişkin tanıklıklarını, tahliyelerin tamamlanmasının ardından değerlendirdi.

Hava saldırılarına ilişkin yazdığı haberlerden birini hiç unutamadığını belirten Abdülkerim, 6 katlı bir binanın bir anda moloz yığınına döndüğünü, üst üste yığılan katların arasında 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğun bedeninin gördüğü anın hafızasına kazındığını söyledi.

Abdülkerim o anları, "Her yer toz içindeydi, herkes olay yerinde toplanmış ve neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gördüğümüz şey, parlak kırmızı bir damlaydı, kandı ve kanayan bir çocuğun bedeniydi. Beyaz baretliler geldiler, çocuğun bedenini çıkardılar. O bedenin o yığından çıkarılmasını hiç unutamayacağım. Bu yaşananları durdurabilecek, ama her nedense durdurmak için hiçbir şey yapmayan insanlara yönelik öfkem hiç dinmeyecek." diye anlattı.

"İNSANLAR İNANÇLARINI HİÇ YİTİRMEDİLER"

Kuşatma altındaki sivillerin tüm yaşananlara rağmen inançlarını yitirmediklerini belirten Abdülkerim, "İçinde bulundukları zor koşullara rağmen insanlar Allah'a inandılar. Akıllarını yitirmelerine engel olan şey; inançlarıydı. Aksi halde, içinde bulundukları koşullar içinde aldıkları ruhsal travmalar benim tanık olduklarımdan çok daha büyük olurdu." diye konuştu.

"TAHLİYE YAPILMASAYDI KATLİAM OLURDU"

Abdülkerim, "Eğer sivillerin tahliye edilmesi planlanmasaydı ne olurdu?" şeklindeki soruya, "Bombardımanın durdurulduğu gece Halep rejimin elindeydi. Muhalif güçler bastırılmıştı, bölgeyi alan Suriye ordusuna neredeyse karşılık veremeyecek durumdaydı. Elbette, içeride kalan herkes öldürülecekti ve bir katliam olacaktı. Tahliye kararının, Allahın izniyle tam zamanında alındığını düşünüyorum. Zaten her şey tamamen bombardımanda ortadan kaldırılmıştı. Geriye hiç bir şey kalmamıştı." yanıtını verdi.

"HALEP'TE OLABİLDİĞİNCE UZUN KALMAM ÖNEMLİYDİ"

Kendisinin kuşatma altındaki Suriyelilerle aynı koşullarda yaşadığını ve o sırada Halep'ten ayrılma şansının olmadığını belirten Abdülkerim, şöyle devam etti:

"Seçeneğim olduğundan değil ama, gerçek şu ki orada bulunmanın benim için önemli olduğunu düşündüm. Orada olabildiğince uzun kalmam önemliydi. Çünkü insanlara hala sivillerin kuşatma altında kaldığı haberlerini verebiliyordum."

"HALEP'TEN KAMYONETİN KASASINDA AYRILDIM"

Halep'teki duruma ilişkin yaptığı haberler nedeniyle arandığı için iki meslektaşıyla bölgeden gizlice ayrıldıklarını anlatan Abdülkerim, "Bir aileyle birlikte bir kamyonetin arkasında ayrılmaya karar verdik. Kar yağıyordu, dondurucu bir soğuk vardı ve dışarıyı görebileceğimiz bir pencere yoktu. Arkada battaniyelerin altında saklandık. 15 saatlik bir yolculuktu." dedi.

Abdülkerim, yolda bir Rus askerin araçlarını durdurduğunu, ancak kamyonetin sürücüsünün 7 kişi bulunan araçta 4 kişinin olduğunu söylemesi sayesinde yakalanmadıklarını anlattı.

"MAAŞ İÇİN DEĞİL, AHLAKİ DEĞERLERİNİZ İÇİN GELİN"

Suriye'de haber yapmak isteyen gazetecilere tavsiyelerde bulunan Abdülkerim, "Bu, ne tür bir gazetecilik yaptığınıza bağlı. Eğer haftalık ya da aylık maaş aldığınız için gazetecilik yapıyorsanız, 'Buna değmez, gelmeyin. Çok tehlikeli.' derim. Ama eğer insanlara kimi desteklemeleri ya da desteklememeleri konusunda doğru karar vermelerini sağlayacak bilgileri aktarmak için haber yapma sorumluluğunu taşıyorsanız, kameranızı alıp gelin." diye konuştu.

"OBAMA VE TRUMP ARASINDA FARK YOK"

DEAŞ'ın terör örgütü olduğuna dair en ufak şüphe olmadığı belirten Abdülkerim, "Amerikan hükümeti ve müttefiklerinin, Beşşar Esed'in öldürdüğü insanların sayısının binde birini bile öldürmemiş bu grupları ahlaki nedenlerle ortadan kaldırmaya kalktığı fikrine beni ikna edemezsiniz. Bunu ciddi şekilde düşünmeliyiz. Bence Trump, Clinton ve Obama arasında hiç fark yok ve olmayacak. Suriyeliler de böyle düşünüyor." dedi.



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ABD raporu; IŞİD petrolü Esad ve muhaliflere
ABD raporu IŞİD petrolü Esad ve muhaliflere

Çin de Suriye için devrede...
Çin de Suriye için devrede

Suriyeli akademisyen Türkiye'de işsiz
Suriyeli akademisyen Türkiye'de işsiz

Putin'den Türkiye'yi zan altında bırakan iddia
Putin'den Türkiye'yi zan altında bırakan iddia

Suriye için toplanıyorlar; 'gerçekçi formül' ise hâlâ yok
Suriye için toplanıyorlar 'gerçekçi formül' ise h l yok

Suriye muhalefetinden Esadlı müzakerelere red
Suriye muhalefetinden Esadlı müzakerelere red

'Rusya 76 günde bin 300 kişiyi öldürdü'
Rusya 76 günde bin 300 kişiyi öldürdü'

Rusya'dan New York öncesi ÖSO manevrası
Rusya'dan New York öncesi ÖSO manevrası

Rusya bir kez daha sivilleri vurdu
Rusya bir kez daha sivilleri vurdu

Suriyeli annenin çaresizliği | VIDEO
Suriyeli annenin çaresizliği VIDEO

Savaş mağdurlarına 'el-ayak' oluyorlar
Savaş mağdurlarına 'el-ayak' oluyorlar

Türkmenler Kızıldağ için taarruza geçti
Türkmenler Kızıldağ için taarruza geçti

Muhalifler Humus'tan çekildi
Muhalifler Humus'tan çekildi

Kerry Suriye görüşmeleri için tarih verdi
Kerry Suriye görüşmeleri için tarih verdi

ABD 'Suriye ordusuna saldırı'yı yalanladı
ABD 'Suriye ordusuna saldırı'yı yalanladı

Koalisyon güçleri Suriye ordusunu vurdu
Koalisyon güçleri Suriye ordusunu vurdu

Almanya, Putin ve Esad'a mesafeli
Almanya Putin ve Esad'a mesafeli

Rusya'nın 'Kızıl Alevistan' planları
Rusya'nın 'Kızıl Alevistan' planları

Esad güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurdu
Esad güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurdu

Akdeniz'i savaş gölüne çeviren TABLO
Akdeniz'i savaş gölüne çeviren TABLO

İran da Suriye'ye savaş jeti gönderebilir
İran da Suriye'ye savaş jeti gönderebilir

Pentagon, Suriye'ye daha çok asker gönderecek
Pentagon Suriye'ye daha çok asker gönderecek

Lavrov'dan AGİT'te görüşme sinyali
Lavrov'dan AGİT'te görüşme sinyali

Suriye sınırında Türkiye-ABD ortaklığı
Suriye sınırında Türkiye-ABD ortaklığı

MHP'li ilçe başkanları Bayırbucak'ta savaşıyor
MHP'li ilçe başkanları Bayırbucak'ta savaşıyor

Trakya'dan Güneydoğu'ya tank sevkiyatı
Trakya'dan Güneydoğu'ya tank sevkiyatı

ABD askerleri Suriye'de
ABD askerleri Suriye'de

Rusya sınıra yakın noktaları bombalıyor
Rusya sınıra yakın noktaları bombalıyor

Ruslar yardım TIR'larına saldırdı: 7 ölü
Ruslar yardım TIR'larına saldırdı 7 ölü

Suriye'de yaralanan PKK'lı İstanbul'da yakalandı
Suriye'de yaralanan PKK'lı İstanbul'da yakalandı

Kayıp Rus pilotu da bulundu
Kayıp Rus pilotu da bulundu

Bir Rus helikopteri de düşürüldü | VIDEO
Bir Rus helikopteri de düşürüldü VIDEO

ABD, Türkiye'nin sınırı kapatmasını bekliyormuş
ABD Türkiye'nin sınırı kapatmasını bekliyormuş

Türkiye: Esad seçimlerde aday olmayacak
Türkiye Esad seçimlerde aday olmayacak

ABD ikinci silah paketini karadan gönderdi
ABD ikinci silah paketini karadan gönderdi

İranlı dört asker daha Suriye'de öldü
İranlı dört asker daha Suriye'de öldü

Rusya'nın Suriye planı basına sızdı
Rusya'nın Suriye planı basına sızdı

Rusya, Suriye'de iki günde 277 kez saldırdı
Rusya Suriye'de iki günde 277 kez saldırdı

Çakıl taşlarıyla Suriye dramı | FOTO
Çakıl taşlarıyla Suriye dramı FOTO

Rus uçakları daha çok muhalifleri vuruyor
Rus uçakları daha çok muhalifleri vuruyor

İstanbul'da Suriyeli iki şüpheli yakalandı
İstanbul'da Suriyeli iki şüpheli yakalandı

Rusya'dan, Suriye açıklaması
Rusya'dan Suriye açıklaması

'Suriye'de acil una ihtiyaç var'
Suriye'de acil una ihtiyaç var'

Suriye ordusunun Halep'te karargâhı vuruldu
Suriye ordusunun Halep'te kararg hı vuruldu

Suriye için olağanüstü toplantı
Suriye için olağanüstü toplantı

Türkiye Esad'lı geçişe 'evet' dedi iddiası
Türkiye Esad'lı geçişe 'evet' dedi iddiası

İranlı bir komutan daha Suriye'de öldü
İranlı bir komutan daha Suriye'de öldü

ÖSO'ya ABD füzeleri!
ÖSO'ya ABD füzeleri

Halep'te bir kez daha göç vakti
Halep'te bir kez daha göç vakti

Bağdat'ta ABD'yi endişelendiren işbirliği
Bağdat'ta ABD'yi endişelendiren işbirliği

Suriye sınırına 11 kilometre duvar örüldü
Suriye sınırına 11 kilometre duvar örüldü

'Kübalı askerler de Suriye'de iddiası
Kübalı askerler de Suriye'de iddiası

Rusya: Bizim için Esad değil Suriye önemli
Rusya Bizim için Esad değil Suriye önemli

Suriye'de Rusya sonrası çatışmalar büyüyor
Suriye'de Rusya sonrası çatışmalar büyüyor

Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

Uzmanlar: Rusya hesap hatası yapıyor
Uzmanlar Rusya hesap hatası yapıyor

Türk uçakları bir kez daha taciz edildi
Türk uçakları bir kez daha taciz edildi

Rus uçakları muhaliflerin kampını vurdu
Rus uçakları muhaliflerin kampını vurdu

Muhalifler Rus savaş uçağını düşürdü
Muhalifler Rus savaş uçağını düşürdü

Robert Fisk: Rusya Suriye'de neyin peşinde?
Robert Fisk Rusya Suriye'de neyin peşinde

IŞİD Deyrizor'da saldırıya geçti
IŞİD Deyrizor'da saldırıya geçti

Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü | VIDEO
Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü VIDEO

Rusya: Suriye'deki hava saldırıları 3-4 ay sürecek
Rusya Suriye'deki hava saldırıları 3-4 ay sürecek

Suriye Konsey Başkanı: Rusya'ya karşı sağlam durmalıyız
Suriye Konsey Başkanı Rusya'ya karşı sağlam durmalıyız

Suriyeli muhalifler İstanbul'da birlik arayışında
Suriyeli muhalifler İstanbul'da birlik arayışında

Rusya BMGK'ya Suriye tasarısı sunacak
Rusya BMGK'ya Suriye tasarısı sunacak

Üniversiteler kapılarını Suriyelilere açtı
Üniversiteler kapılarını Suriyelilere açtı

Suudi Bakan: Suriye'de askeri seçenek konuşulabilir
Suudi Bakan Suriye'de askeri seçenek konuşulabilir

Suriye'de Hamim askeri havaalanına saldırı
Suriye'de Hamim askeri havaalanına saldırı

Suriye'de çocuk parkına füze düştü
Suriye'de çocuk parkına füze düştü

Beş yılda 6 bin Suriyeliye çalışma izni
Beş yılda 6 bin Suriyeliye çalışma izni

Silahların gölgesinde bayram hazırlığı | FOTO
Silahların gölgesinde bayram hazırlığı FOTO

Esad güçlerinden Halep'e hava saldırısı
Esad güçlerinden Halep'e hava saldırısı

Suriye'de Rus askeri üssüne saldırı
Suriye'de Rus askeri üssüne saldırı

Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'yi destekleyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Suriye'yi destekleyeceğiz

Hatay Valiliği: Sınırdaki saldırıda bir er şehit
Hatay Valiliği Sınırdaki saldırıda bir er şehit

Rus askeri Suriye'de; NATO tedirgin
Rus askeri Suriye'de NATO tedirgin

Esad yine sivilleri hedef aldı
Esad yine sivilleri hedef aldı

Suriye uçakları buğday ambarını hedef aldı: 5 ölü
Suriye uçakları buğday ambarını hedef aldı 5 ölü

Esad yine sivilleri hedef aldı
Esad yine sivilleri hedef aldı

Suriye ordusu Duma'ya saldırdı: 11 sivil öldü
Suriye ordusu Duma'ya saldırdı 11 sivil öldü

Suriye'deki geçici ateşkes sona erdi
Suriye'deki geçici ateşkes sona erdi

Suriye ordusunun hava saldırısında 60 sivil öldü
Suriye ordusunun hava saldırısında 60 sivil öldü

Dışişleri: Sivilleri vuran uçaklar İncirlik'ten kalkmadı
Dışişleri Sivilleri vuran uçaklar İncirlik'ten kalkmadı

Suriye Ordusu sivilleri vurdu: 30 ölü
Suriye Ordusu sivilleri vurdu 30 ölü

Cizre'de sınıra tanklar konuşlandırıldı
Cizre'de sınıra tanklar konuşlandırıldı

Beşi daha kaçırıldı, 'Eğit-donat'ta sadece iki kişi kaldı...
Beşi daha kaçırıldı 'Eğit-donat'ta sadece iki kişi kaldı

Suriye'de bölgeler el değiştiriyor
Suriye'de bölgeler el değiştiriyor

Suriye sınırına yeni duvar örülecek
Suriye sınırına yeni duvar örülecek

Suriyeli muhalifler Lazkiye ve Hama'da ilerliyor
Suriyeli muhalifler Lazkiye ve Hama'da ilerliyor

Sırrin kasabası YPG ve Burkan El Fırat'ın eline geçti
Sırrin kasabası YPG ve Burkan El Fırat'ın eline geçti

Suriyeliler sınırda görüldü, IŞİD'li sanıldı
Suriyeliler sınırda görüldü IŞİD'li sanıldı

Darp edilen Suriyeli çocuğun tatil tesellisi
Darp edilen Suriyeli çocuğun tatil tesellisi

Suriye'de bir kez daha siviller vuruldu
Suriye'de bir kez daha siviller vuruldu

Erdoğan'dan IŞİD yorumu: İlk adım atıldı
Erdoğan'dan IŞİD yorumu İlk adım atıldı

ABD-Türkiye anlaştı, uçuşa yasak bölge belirlendi
ABD-Türkiye anlaştı uçuşa yasak bölge belirlendi

Hava saldırısı için Esad yönetimine bilgi verildi iddiası
Hava saldırısı için Esad yönetimine bilgi verildi iddiası

TSK Suriye'deki hedefleri vurmaya başladı
TSK Suriye'deki hedefleri vurmaya başladı

Suriye'de bugün de 18 sivil öldü
Suriye'de bugün de 18 sivil öldü

Suriye'de dün ordu tarafından 89 sivil katledildi
Suriye'de dün ordu tarafından 89 sivil katledildi

Suriye bayramı saldırılarla karşıladı: 27 ölü
Suriye bayramı saldırılarla karşıladı 27 ölü

TSK: Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı
TSK Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı

ABD: Suriye'nin kuzeyinde yeni devlet istemiyoruz
ABD Suriye'nin kuzeyinde yeni devlet istemiyoruz

Halep'teki çatışmalarda 100 muhalif hayatını kaybetti
Halep'teki çatışmalarda 100 muhalif hayatını kaybetti

BM'de Suriye karar tasarısı kabul edildi
BM'de Suriye karar tasarısı kabul edildi

İsrailli stratejist: Suriye'nin cenaze namazı yakında
İsrailli stratejist Suriye'nin cenaze namazı yakında

FT iddiası: Ürdün tampon bölge planlıyor
FT iddiası Ürdün tampon bölge planlıyor

Şam'ın Duma ilçesine saldırı
Şam'ın Duma ilçesine saldırı

Suriye savaşında kim kimdir ?
Suriye savaşında kim kimdir

Suriye'den Moskova'ya çözüm ziyareti
Suriye'den Moskova'ya çözüm ziyareti

İdlib'de bomba altında Ramazan
İdlib'de bomba altında Ramazan

Suriye'den Ürdün'e 3 füze düştü
Suriye'den Ürdün'e 3 füze düştü

İsrail, ambulans saldırısının zanlılarını tutukladı
İsrail ambulans saldırısının zanlılarını tutukladı

Suriye'den İran ziyareti
Suriye'den İran ziyareti

Suriye'de benzinin fiyatı 6 TL
Suriye'de benzinin fiyatı 6 TL

Suriye'de rejim güçleri 500 evi yıktı
Suriye'de rejim güçleri 500 evi yıktı

Suriyeli Kürtler Tel Abyad'ı kontrol altına aldı
Suriyeli Kürtler Tel Abyad'ı kontrol altına aldı

Dera askeri üssü muhaliflerin elinde...
Dera askeri üssü muhaliflerin elinde

Esad'dan iki günde 390 saldırı
Esad'dan iki günde 390 saldırı

Sınırda çatışmalar sabaha kadar sürdü
Sınırda çatışmalar sabaha kadar sürdü

Kasım Süleymani şimdi de Lazkiye'de...
Kasım Süleymani şimdi de Lazkiye'de

ABD'den IŞİD'e karşı Türkiye'ye destek çağrısı
ABD'den IŞİD'e karşı Türkiye'ye destek çağrısı

Halep'te yine varil saldırısı: 30 ölü
Halep'te yine varil saldırısı 30 ölü

Çatışmalardan kaçan Suriyeliler sınıra dayandı
Çatışmalardan kaçan Suriyeliler sınıra dayandı

Suriyeli muhalif komutan: Hama’ya yürüyeceğiz
Suriyeli muhalif komutan Hama ya yürüyeceğiz

YPG'nin IŞİD'e karşı savaşında gizlenen unsur: Batılı askerler
YPG'nin IŞİD'e karşı savaşında gizlenen unsur Batılı askerler

Esad, Deyrizor'u da teslime hazırlanıyor
Esad Deyrizor'u da teslime hazırlanıyor

Ordudan ayrılmak isteyince infaz edildiler!
Ordudan ayrılmak isteyince infaz edildiler

BM'den Suriye'de "insani ateşkes" çağrısı
BM'den Suriye'de quot insani ateşkes quot çağrısı

Suriye ordusundan IŞİD'e hava saldırısı
Suriye ordusundan IŞİD'e hava saldırısı

Muhaliflerden Doğu Guta'da gövde gösterisi
Muhaliflerden Doğu Guta'da gövde gösterisi

Suriyeli muhalifler Kazakistan'da toplanıyor
Suriyeli muhalifler Kazakistan'da toplanıyor

Halep'te muhalifler 15 rejim askerini öldürdü
Halep'te muhalifler 15 rejim askerini öldürdü

Suriye'de askeri helikopter düştü
Suriye'de askeri helikopter düştü

Tedmur'daki hava saldırısında 15 sivil öldü
Tedmur'daki hava saldırısında 15 sivil öldü

Suriye'de yüzlerce gazeteci hayatını kaybetti
Suriye'de yüzlerce gazeteci hayatını kaybetti

Atme kampı susuzlukla karşı karşıya
Atme kampı susuzlukla karşı karşıya

BM: Suriye'deki acıya tepkisiz kalmanın bahanesi olamaz
BM Suriye'deki acıya tepkisiz kalmanın bahanesi olamaz

Kobanililerin üçte biri döndü
Kobanililerin üçte biri döndü

Suriye'de vakum bombalı saldırı
Suriye'de vakum bombalı saldırı

Halep'te bir okula bombalı saldırı
Halep'te bir okula bombalı saldırı

Suriye'de sarin gazı izlerine rastlandı
Suriye'de sarin gazı izlerine rastlandı

Suriye'de 5 milyon insanın hayatı tehlikede
Suriye'de 5 milyon insanın hayatı tehlikede

Halid Hoca ve Hüseyin Luay Cenevre'den çekiliyor
Halid Hoca ve Hüseyin Luay Cenevre'den çekiliyor

Suriye'yle ilgili yeni kimyasal gaz iddiaları
Suriye'yle ilgili yeni kimyasal gaz iddiaları

Muhaliflere kuzey ve güneyden destek arttı
Muhaliflere kuzey ve güneyden destek arttı

Muhaliflerden Şam'da 'üst düzey' saldırı
Muhaliflerden Şam'da 'üst düzey' saldırı

Suriye'de nisan ayı bilançosu ağır
Suriye'de nisan ayı bilançosu ağır

Eğit - Donat için ABD'den ekip geldi
Eğit - Donat için ABD'den ekip geldi

Suriye'de vakum bombalı saldırı: 11 ölü
Suriye'de vakum bombalı saldırı 11 ölü

İsrail Suriye'de Hizbullah'a saldırdı
İsrail Suriye'de Hizbullah'a saldırdı

Suriye'deki İran askerinden itiraflar
Suriye'deki İran askerinden itiraflar

"İranlı komutan Suriye'de öldürüldü" iddiası
quot İranlı komutan Suriye'de öldürüldü quot iddiası

Suriye müftüsünün verdiği iddia edilen fetva tartışılıyor
Suriye müftüsünün verdiği iddia edilen fetva tartışılıyor

MİT'ten 12 şehir için 'provokatif eylem' uyarısı

Suriye rejiminden muhaliflere yedi maddelik taslak
Suriye rejiminden muhaliflere yedi maddelik taslak

Suriye'den gelen rokete misliyle karşılık
Suriye'den gelen rokete misliyle karşılık

Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti
Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti

Hamas yöneticisi Yermuk Kampı'nda öldürüldü
Hamas yöneticisi Yermuk Kampı'nda öldürüldü

Suriye'de 640 bin kişi kuşatma altında
Suriye'de 640 bin kişi kuşatma altında

'Esad, BM kararını 6 kez ihlal etti'
Esad BM kararını 6 kez ihlal etti'

BM Suriye'de etkisiz kaldı
BM Suriye'de etkisiz kaldı

Suriye ABD'nin İHA'sını düşürdü
Suriye ABD'nin İHA'sını düşürdü

BM kuruluşlarından Suriye çağrısı
BM kuruluşlarından Suriye çağrısı

Obama: Esad gitmeden Suriye istikrara kavuşmaz
Obama Esad gitmeden Suriye istikrara kavuşmaz

Suriye ordusundan vakum bombalı saldırı
Suriye ordusundan vakum bombalı saldırı

Esad rejiminin yeni işkence fotoğrafları
Esad rejiminin yeni işkence fotoğrafları

Suriye'den 2 bin aile daha göç etti
Suriye'den 2 bin aile daha göç etti

Suriye ekonomik olarak da çöküyor
Suriye ekonomik olarak da çöküyor

Japon foto muhabirinin pasaportuna el kondu
Japon foto muhabirinin pasaportuna el kondu

Suriye ordusu yine varil bombalarıyla vurdu
Suriye ordusu yine varil bombalarıyla vurdu

Suriye muhalefetinde, Kahire toplantısına tepki
Suriye muhalefetinde Kahire toplantısına tepki

Haseke'de pazar yerine varil bombalı saldırı: 65 ölü
Haseke'de pazar yerine varil bombalı saldırı 65 ölü

Türkmenler "Abdülhamid Han" tugayı kurdu
Türkmenler quot Abdülhamid Han quot tugayı kurdu

Suriye’de kaçırılan 2 İtalyan serbest bırakıldı
Suriye de kaçırılan 2 İtalyan serbest bırakıldı

Suriye'de insanlar şimdi de soğuktan ölüyor
Suriye'de insanlar şimdi de soğuktan ölüyor

Suriye'de muhalifler 20 rejim askerini öldürdü
Suriye'de muhalifler 20 rejim askerini öldürdü

Esad rejimi gizli nükleer santral inşaa ediyor
Esad rejimi gizli nükleer santral inşaa ediyor

Suriyeliler, dünyadaki en büyük ikinci mülteci topluluk
Suriyeliler dünyadaki en büyük ikinci mülteci topluluk

Suriye'de 2014'te yarısı sivil 76 bin kişi öldü
Suriye'de 2014'te yarısı sivil 76 bin kişi öldü

Suriye İhvanı "müzakere girişimini" reddetti
Suriye İhvanı quot müzakere girişimini quot reddetti

Suriye'de toplu mezar bulundu
Suriye'de toplu mezar bulundu

Halep'teki IŞİD'e ait hedefler bombalandı
Halep'teki IŞİD'e ait hedefler bombalandı

Suriye, tarihi kültürünü de kaybediyor | FOTO
Suriye tarihi kültürünü de kaybediyor FOTO

Suriye'de savaş uçakları öğrenci servisini vurdu
Suriye'de savaş uçakları öğrenci servisini vurdu

Suriye'de İsrail keşif uçağının düşürüldüğü iddia edildi
Suriye'de İsrail keşif uçağının düşürüldüğü iddia edildi

Suriye'de iki gazeteci kaçırıldı
Suriye'de iki gazeteci kaçırıldı

Suriye'de 15 rejim askeri öldürüldü
Suriye'de 15 rejim askeri öldürüldü

12,2 milyon Suriyeli yardıma muhtaç
12 2 milyon Suriyeli yardıma muhtaç

Rakka'daki hava saldırısında 130 kişi öldü
Rakka'daki hava saldırısında 130 kişi öldü

Suriye rejiminden Rakka'ya hava saldırısı: 87 ölü
Suriye rejiminden Rakka'ya hava saldırısı 87 ölü

Esad ordusu yine kadın ve çocukları hedef aldı
Esad ordusu yine kadın ve çocukları hedef aldı

Esad, Halep Ateşkes Planı'nı inceleyecek

Halep'e "varil bombalı" saldırı
Halep'e quot varil bombalı quot saldırı

ABD, Suriye'de bir muhalif grubu daha vurdu
ABD Suriye'de bir muhalif grubu daha vurdu

Şam'da okula saldırı, 17 öğrenci öldü
Şam'da okula saldırı 17 öğrenci öldü

Suriye'de Ekim ayında 2 bin kişi öldü
Suriye'de Ekim ayında 2 bin kişi öldü

BM'den Suriye'ye yeni 'eylem planı'
BM'den Suriye'ye yeni 'eylem planı'

Şam'dan Ankara'ya Kobani kınaması
Şam'dan Ankara'ya Kobani kınaması

Esad'ın can damarına saldırı
Esad'ın can damarına saldırı

Suriye fiilen 4 bölgeye ayrıldı
Suriye fiilen 4 bölgeye ayrıldı

Halep'te 50 rejim askeri öldürüldü
Halep'te 50 rejim askeri öldürüldü

Suriye'de varil bombalı saldırıda 20 kişi öldü
Suriye'de varil bombalı saldırıda 20 kişi öldü

Amos: Suriye için acil politik çözüme ihtiyaç var
Amos Suriye için acil politik çözüme ihtiyaç var

Suriye'de rejimin vurduğu bölge harabeye döndü
Suriye'de rejimin vurduğu bölge harabeye döndü

Muhalifler halkı korumak için sığınak yapıyor
Muhalifler halkı korumak için sığınak yapıyor

Dera'da varil bombalı saldırı
Dera'da varil bombalı saldırı

16 yıl önce de Suriye'ye karşı savaş hazırlığı yapılmıştı
16 yıl önce de Suriye'ye karşı savaş hazırlığı yapılmıştı

Amos: Suriye'ye komşu ülkelerin de desteğe ihtiyacı var
Amos Suriye'ye komşu ülkelerin de desteğe ihtiyacı var

Suriye: ABD'nin hava saldırılarından memnunuz
Suriye ABD'nin hava saldırılarından memnunuz

Suriye'deki ihlaller UCM'ye taşınabilir
Suriye'deki ihlaller UCM'ye taşınabilir

Suriye'de İHA düştü
Suriye'de İHA düştü

İsrail, Suriye uçağını düşürdü
İsrail Suriye uçağını düşürdü

Kerry: Rapor Suriye rejiminin suçluluğunu gösteriyor
Kerry Rapor Suriye rejiminin suçluluğunu gösteriyor

Suriye'de hastaneye saldırı: 10 ölü
Suriye'de hastaneye saldırı 10 ölü

Suriye'de hava saldırısı: 20 ölü
Suriye'de hava saldırısı 20 ölü

Ankara'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Şam'a hava saldırısı: 50 ölü
Şam'a hava saldırısı 50 ölü

Ahrar-üş Şam'ın lider kadrosu bombalamada öldü
Ahrar-üş Şam'ın lider kadrosu bombalamada öldü

Oxfam yardım kuruluşundan batıya Suriye eleştirisi
Oxfam yardım kuruluşundan batıya Suriye eleştirisi

İslami Cephe Halep'te 15 rejim askerini öldürdü
İslami Cephe Halep'te 15 rejim askerini öldürdü

Suriye'de 32 çocuk daha öldü
Suriye'de 32 çocuk daha öldü

Suriye'de 64 kişi öldü
Suriye'de 64 kişi öldü

AB Komisyonu’ndan Suriye uyarısı
AB Komisyonu ndan Suriye uyarısı

Halep'te vakum bombalı saldırı: 28 ölü
Halep'te vakum bombalı saldırı 28 ölü

Suriye'de yeni kabine onaylandı
Suriye'de yeni kabine onaylandı

BM:Suriye hükümeti kimyasal gaz kullandı
BM Suriye hükümeti kimyasal gaz kullandı

Suriye'de Barih ve Dabık'a hava saldırısı
Suriye'de Barih ve Dabık'a hava saldırısı

Suriye'de kaçırılan ABD'li gazeteci serbest
Suriye'de kaçırılan ABD'li gazeteci serbest

Suriye'de üç yılda ölenlerin sayısı 200 bine yakın
Suriye'de üç yılda ölenlerin sayısı 200 bine yakın

Uçaklar Şam'a vakum bombası attı
Uçaklar Şam'a vakum bombası attı

Halep'te rejimin karargâhı vuruldu
Halep'te rejimin kararg hı vuruldu

İdlib'de bomba yüklü araçla saldırı: 40 ölü
İdlib'de bomba yüklü araçla saldırı 40 ölü

Esad güçleri Hama'yı 'vakum bombası'yla vurdu
Esad güçleri Hama'yı 'vakum bombası'yla vurdu

Suriye Lübnan sınırında çatışmalar
Suriye Lübnan sınırında çatışmalar

Suriye'de patlama: 10 ölü
Suriye'de patlama 10 ölü

ÖSO'dan YPG'ye destek
ÖSO'dan YPG'ye destek

Suriye'den Lübnan'a hava saldırısı
Suriye'den Lübnan'a hava saldırısı

Esad güçlerinin operasyonlarında 105 kişi öldü
Esad güçlerinin operasyonlarında 105 kişi öldü

Suriye'den Irak'a hava saldırısı iddiası
Suriye'den Irak'a hava saldırısı iddiası

Esad'ı geçince" hapse atılan jokey, 21 yıl sonra serbest
Esad'ı geçince quot hapse atılan jokey 21 yıl sonra serbest

Esad güçlerinin operasyonlarında 71 kişi öldü
Esad güçlerinin operasyonlarında 71 kişi öldü

Suriye'de seçim sonrası operasyonlara hız verildi
Suriye'de seçim sonrası operasyonlara hız verildi

Suriye'deki açlık BM gündeminde
Suriye'deki açlık BM gündeminde

Suriye'de yine zehirli gaz saldırısı iddiası
Suriye'de yine zehirli gaz saldırısı iddiası

Tartışmalı seçimde Esad yüzde 88,7 oy aldı
Tartışmalı seçimde Esad yüzde 88 7 oy aldı

BM: Hayati önemdeki yardımları engelliyorlar
BM Hayati önemdeki yardımları engelliyorlar

IŞİD Tel Abyad'da bayrak astı
IŞİD Tel Abyad'da bayrak astı

Suriye'de kan akmaya devam ediyor
Suriye'de kan akmaya devam ediyor

Suriye'de pazar bilançosu: 27 ölü
Suriye'de pazar bilançosu 27 ölü

Suriye İhvanı eski lideri vefat etti
Suriye İhvanı eski lideri vefat etti

Halep'te 40 rejim askeri öldürüldü

IŞİD, 300 Kürt köylüyü kaçırdı
IŞİD 300 Kürt köylüyü kaçırdı

BMGK'den Suriye için yeni yardım tasarısı hazırlığı
BMGK'den Suriye için yeni yardım tasarısı hazırlığı

Suriye okullarında Rusça zorunluğu
Suriye okullarında Rusça zorunluğu

Suriyelilerin yüzde 75'i yoksul
Suriyelilerin yüzde 75'i yoksul

Suriye'de kaçırılan gazeteci Türkiye'de
Suriye'de kaçırılan gazeteci Türkiye'de

Suriye'de günün bilançosu: 70 ölü
Suriye'de günün bilançosu 70 ölü

Suriye'den Ürdün'e misilleme
Suriye'den Ürdün'e misilleme

Esad'dan Rusya'ya veto teşekkürü
Esad'dan Rusya'ya veto teşekkürü

İbrahimi: İran'ın Suriye teklifi değerlendirilmeli
İbrahimi İran'ın Suriye teklifi değerlendirilmeli

Esad güçleri kuşatmayı yardı
Esad güçleri kuşatmayı yardı

Eski BM Suriye temsilcisi İbrahimi: “İran’ın Suriye planı tartışılmalı!”
Eski BM Suriye temsilcisi İbrahimi İran ın Suriye planı tartışılmalı

BM: Suriye'de sağlık sistemi çöktü
BM Suriye'de sağlık sistemi çöktü

Suriye'de 25 rejim askeri öldürüldü
Suriye'de 25 rejim askeri öldürüldü

Suriye'de yine klor gazı iddiası
Suriye'de yine klor gazı iddiası

Suriye kuvvet komutanı çatışmada öldü
Suriye kuvvet komutanı çatışmada öldü

Halep'teki hava saldırısında 20 kişi öldü
Halep'teki hava saldırısında 20 kişi öldü

Suriye'de savaş uçağı saldırısı
Suriye'de savaş uçağı saldırısı

Suriye'de işkenceden 847 kişi öldü
Suriye'de işkenceden 847 kişi öldü

Suriye'nin kimyasal kullandığı kesinleşti
Suriye'nin kimyasal kullandığı kesinleşti

Esad kendi askerini vurdu
Esad kendi askerini vurdu

Humus bölgesinde tahliyeler sürüyor
Humus bölgesinde tahliyeler sürüyor

İdlib'te vakum bombalı hava saldırısı
İdlib'te vakum bombalı hava saldırısı

Hama'da iki ayrı saldırıda 50 Ölü
Hama'da iki ayrı saldırıda 50 Ölü

Halep'te pazar yerine varil bombalı saldırı
Halep'te pazar yerine varil bombalı saldırı

IŞİD Rakka'da iki muhalifi çarmıha gerdi
IŞİD Rakka'da iki muhalifi çarmıha gerdi

Suriye 'Şangay' için resmen başvurdu
Suriye 'Şangay' için resmen başvurdu

Şam'da okula havan saldırısı: 12 Ölü
Şam'da okula havan saldırısı 12 Ölü

Fransa: Suriye'de siyasi çözüm tek yol
Fransa Suriye'de siyasi çözüm tek yol

Kimyasal silahların yüzde 90'ı imha edildi
Kimyasal silahların yüzde 90'ı imha edildi

Suriye rejimi karadan ve havadan saldırdı
Suriye rejimi karadan ve havadan saldırdı

Nusra'dan IŞİD'e ilk kez intihar saldırısı
Nusra'dan IŞİD'e ilk kez intihar saldırısı

Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimi haziranda
Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimi haziranda

Suriye'deki savaşta 327 sağlık görevlisi öldü
Suriye'deki savaşta 327 sağlık görevlisi öldü

Suriye'de ağır bilanço: 93 ölü
Suriye'de ağır bilanço 93 ölü

Suriye'de 'klor gazı kullanıldı' iddiaları
Suriye'de 'klor gazı kullanıldı' iddiaları

Ablukadaki Humus'ta uçaklar çocukları vurdu
Ablukadaki Humus'ta uçaklar çocukları vurdu

Hama'da zehirli gaz dolu varil bombası kullanıldı
Hama'da zehirli gaz dolu varil bombası kullanıldı

Esad karadan ve havadan vurdu: 72 ölü
Esad karadan ve havadan vurdu 72 ölü

Hafız Esad'ın biyografisini yazan İngiliz yazar öldü
Hafız Esad'ın biyografisini yazan İngiliz yazar öldü

Suriye'de katliam hız kesmiyor
Suriye'de katliam hız kesmiyor

Suriye'de pazar yerine hava saldırısı: 20 ölü
Suriye'de pazar yerine hava saldırısı 20 ölü

Suriye'de 299 kişi açlıktan öldü
Suriye'de 299 kişi açlıktan öldü

Şam ve Lazkiye'de çatışmalar yoğunlaştı
Şam ve Lazkiye'de çatışmalar yoğunlaştı

Suriye'de şimdi de kuraklık tehlikesi
Suriye'de şimdi de kuraklık tehlikesi

Suriye'de çatışmalar hız kesmiyor
Suriye'de çatışmalar hız kesmiyor

Suriye'deki dramı anlatan rahip öldürüldü
Suriye'deki dramı anlatan rahip öldürüldü

Suriye'de dünün bilançosu: 118 ölü
Suriye'de dünün bilançosu 118 ölü

Esad yine varil bombasıyla vurdu: 15 ölü
Esad yine varil bombasıyla vurdu 15 ölü

Suriye'de rejimin saldırılarında 54 kişi öldü
Suriye'de rejimin saldırılarında 54 kişi öldü

Suriye'de hava saldırısı
Suriye'de hava saldırısı

Suriye uçak ve füzelerinden yine taciz
Suriye uçak ve füzelerinden yine taciz

Suriye'de kaçırılan İspanyol gazeteciler serbest
Suriye'de kaçırılan İspanyol gazeteciler serbest

Fransa'da 85 Suriyeli sığınmacı yakalandı
Fransa'da 85 Suriyeli sığınmacı yakalandı

Suriye Türkiye’yi BM’ye şikayet etti
Suriye Türkiye yi BM ye şikayet etti

Suriye rejimi insani yardımların girişine izin vermiyor
Suriye rejimi insani yardımların girişine izin vermiyor

Suriye'deki Türkiye toprağı: Süleyman Şah Türbesi FOTO
Suriye'deki Türkiye toprağı Süleyman Şah Türbesi FOTO

Abluka altındaki Dareya hayalet şehre dönüştü
Abluka altındaki Dareya hayalet şehre dönüştü

Suriye'de dün 53 kişi öldü
Suriye'de dün 53 kişi öldü

Suriye'de salgın hastalıklar artıyor
Suriye'de salgın hastalıklar artıyor

ÖSO kuzeyden Akdeniz'e doğru ilerliyor
ÖSO kuzeyden Akdeniz'e doğru ilerliyor

Keseb yoğun bombardıman altında!
Keseb yoğun bombardıman altında

ÖSO, Mihraç Ural'ın ölüm haberini sevinçle karşıladı
ÖSO Mihraç Ural'ın ölüm haberini sevinçle karşıladı

Esad güçleri Türkmenlere saldırıyor
Esad güçleri Türkmenlere saldırıyor

Suriye'den kurşun geldi, camiye isabet etti
Suriye'den kurşun geldi camiye isabet etti

HRW raporunda varil bombası vurgusu
HRW raporunda varil bombası vurgusu

İngiliz gazetesi: Esad misillemeden çekinir
İngiliz gazetesi Esad misillemeden çekinir

Suriye'den Türk jetine taciz
Suriye'den Türk jetine taciz

Suriye, havadan 4 ayda 42 defa taciz etti
Suriye havadan 4 ayda 42 defa taciz etti

Keseb muhaliflerde: Rejimin Türkiye ile sınırı kalmadı
Keseb muhaliflerde Rejimin Türkiye ile sınırı kalmadı

Esad'ın kuzeni çatışmada öldü
Esad'ın kuzeni çatışmada öldü

Suriye'de dünün bilançosu: 89 Ölü
Suriye'de dünün bilançosu 89 Ölü

Suriye'de taraflar BMGK kararına aykırı davranıyor
Suriye'de taraflar BMGK kararına aykırı davranıyor

Esad yardım dağıtım merkezine saldırdı: 9 ölü
Esad yardım dağıtım merkezine saldırdı 9 ölü

Düşürülen uçağın pilotu paraşütle atlamış
Düşürülen uçağın pilotu paraşütle atlamış

Suriyeli yaralılar Türkiye'de
Suriyeli yaralılar Türkiye'de

Suriye'den Türk uçağına taciz
Suriye'den Türk uçağına taciz

TSK, Suriye uçağı düşürdü
TSK Suriye uçağı düşürdü

Muhalifler Keseb'de Esad'ın fotoğrafını yıktı
Muhalifler Keseb'de Esad'ın fotoğrafını yıktı

Esad'ın Türkiye'ye sınır kapısı kalmadı
Esad'ın Türkiye'ye sınır kapısı kalmadı

ÖSO, Esad'ın elindeki sınır kapısına saldırdı
ÖSO Esad'ın elindeki sınır kapısına saldırdı

Suriye'de varil bombalı saldırılar sürüyor
Suriye'de varil bombalı saldırılar sürüyor

Esad güçleri karargah kaybetti
Esad güçleri karargah kaybetti

ÖSO Dera'da cezaevini kontrolüne aldı
ÖSO Dera'da cezaevini kontrolüne aldı

İsrail saldırılarında bir Suriye askeri öldü, 7'si yaralı

Suriye'de dünün bilançosu çok ağır
Suriye'de dünün bilançosu çok ağır

İsrail, Suriye'de dört askeri noktayı vurdu
İsrail Suriye'de dört askeri noktayı vurdu

Suriye'de üç yılda 215 bin kişi tutuklandı
Suriye'de üç yılda 215 bin kişi tutuklandı

Halep'te vakum bombası: 25 kişi öldü!
Halep'te vakum bombası 25 kişi öldü

Suriye'de dün 95 kişi öldü
Suriye'de dün 95 kişi öldü

Lübnan'da Hizbullah'a saldırı
Lübnan'da Hizbullah'a saldırı

Suriye ordusu Yabrud'u geri aldı
Suriye ordusu Yabrud'u geri aldı

Suriye'de üç yılda 125 bin kişi öldü
Suriye'de üç yılda 125 bin kişi öldü

2,5 milyon Suriyeli vatan hasreti çekiyor
2 5 milyon Suriyeli vatan hasreti çekiyor

Lübnan sınırında muhaliflerle rejim arasında yoğun çatışmalar
Lübnan sınırında muhaliflerle rejim arasında yoğun çatışmalar

Lübnan'ın kuzeyindeki çatışmalar sürüyor
Lübnan'ın kuzeyindeki çatışmalar sürüyor

Salih Müslim: Derdimiz Esad'la değil radikal gruplarla
Salih Müslim Derdimiz Esad'la değil radikal gruplarla

Savaşın 1095'inci gününde de bombalar yağdı
Savaşın 1095'inci gününde de bombalar yağdı

Suriye'de 1095 gündür kardeş kanı akıyor
Suriye'de 1095 gündür kardeş kanı akıyor

Hacer Esved'de 43 kişi açlıktan öldü
Hacer Esved'de 43 kişi açlıktan öldü

ABD ve Rusya Kırım'ı görüşüyor
ABD ve Rusya Kırım'ı görüşüyor

Davutoğlu: Süleyman Şah için her tedbir alınır
Davutoğlu Süleyman Şah için her tedbir alınır

IŞİD Türkmen bölgesini terk ediyor
IŞİD Türkmen bölgesini terk ediyor

Suriye Dışişleri bakanı Muallim hastaneye kaldırıldı
Suriye Dışişleri bakanı Muallim hastaneye kaldırıldı

Suriye'deki Türk toprağı kuşatıldı: TSK vur emri verdi!
Suriye'deki Türk toprağı kuşatıldı TSK vur emri verdi

Dünya “Seninleyiz Suriye!” diyor
Dünya Seninleyiz Suriye diyor

İbrahimi'den 3. Cenevre talebi
İbrahimi'den 3 Cenevre talebi

Suriyeli çocukların gözünden savaş/VİDEO
Suriyeli çocukların gözünden savaş VİDEO

Suriye'de kan durmuyor
Suriye'de kan durmuyor

Suriye dünyanın en büyük kriziyle karşı karşıya
Suriye dünyanın en büyük kriziyle karşı karşıya

'Seninleyiz Suriye' kampanyası başlıyor
Seninleyiz Suriye' kampanyası başlıyor

Süleyman Şah türbesi cevresinde çatışmalar
Süleyman Şah türbesi cevresinde çatışmalar

Suriye rejimi varil bombalı saldırılara devam ediyor
Suriye rejimi varil bombalı saldırılara devam ediyor

Suriye'deki kamplar sular altında kaldı
Suriye'deki kamplar sular altında kaldı

Suriye'de intihar saldırısı: 25 Ölü
Suriye'de intihar saldırısı 25 Ölü

Suriye'de 19 muhalif silahlı grup birleşti
Suriye'de 19 muhalif silahlı grup birleşti

Suriye'deki savaş 6 milyon çocuğu etkiledi
Suriye'deki savaş 6 milyon çocuğu etkiledi

Yermuk'ta 9 ayda 200 kişi açlıktan öldü
Yermuk'ta 9 ayda 200 kişi açlıktan öldü

Kanadalı gazeteci varil saldırısında öldü
Kanadalı gazeteci varil saldırısında öldü

Suriye'de kaçırılan rahibeler teslim alındı
Suriye'de kaçırılan rahibeler teslim alındı

Halep'te varil bombalı saldırılar devam ediyor
Halep'te varil bombalı saldırılar devam ediyor

Lübnan sınırındaki çatışmalarda 40 ölü
Lübnan sınırındaki çatışmalarda 40 ölü

Suriye'de çatışmalar hız kesmiyor
Suriye'de çatışmalar hız kesmiyor

ABD'den Suriye'nin BM temsilcisine sehayat sınırlaması
ABD'den Suriye'nin BM temsilcisine sehayat sınırlaması

ÖSO'nun kurucusunun oğlu Suriye'de defnedilecek
ÖSO'nun kurucusunun oğlu Suriye'de defnedilecek

IŞİD ilaç girişine izin vermiyor
IŞİD ilaç girişine izin vermiyor

Yermuk'te ateşkes ihlal edildi
Yermuk'te ateşkes ihlal edildi

Suriye'de 85 rejim askeri öldürüldü
Suriye'de 85 rejim askeri öldürüldü

Suriye'de 53 kişi öldürüldü
Suriye'de 53 kişi öldürüldü

Suriye'de tutulan İspanyol gazeteci serbest
Suriye'de tutulan İspanyol gazeteci serbest

Şam'da ateşkes sonrası halk evine dönüyor
Şam'da ateşkes sonrası halk evine dönüyor

Tevhid Tugayı, Halep'teki birliklerini güneye kaydırdı
Tevhid Tugayı Halep'teki birliklerini güneye kaydırdı

Suriye'de şubat ayında 3 bin 379 kişi öldü
Suriye'de şubat ayında 3 bin 379 kişi öldü

IŞİD Kamışlı'ya saldırdı
IŞİD Kamışlı'ya saldırdı

Suriye'de misket bombası saldırısı
Suriye'de misket bombası saldırısı

Suriye rejimi pazar yerini vurdu

Suudi Arabistan'dan Rusya'ya Suriye cevabı
Suudi Arabistan'dan Rusya'ya Suriye cevabı

Suriye'de şiddet durmuyor: 59 ölü
Suriye'de şiddet durmuyor 59 ölü

Suriye rejim güçleri Lübnan sınırındaki kasabaya saldırdı

IŞİD'den Hristiyanlara "cizye" uygulaması
IŞİD'den Hristiyanlara quot cizye quot uygulaması

IŞİD, Azez'den çekildi, Rakka'da toplanıyor...
IŞİD Azez'den çekildi Rakka'da toplanıyor

Halep'te can pazarı
Halep'te can pazarı

Cenevre'ye katılanların yakınları tutuklandı
Cenevre'ye katılanların yakınları tutuklandı

Suriyeli çocukların yürek burkan görüntüsü-VİDEO
Suriyeli çocukların yürek burkan görüntüsü-VİDEO

Suriyeli Kürt partiler, PYD'nin kantonlarına karşı
Suriyeli Kürt partiler PYD'nin kantonlarına karşı

Suriye, elindeki hardal gazını ülke dışına çıkardı
Suriye elindeki hardal gazını ülke dışına çıkardı

Suriye'de hava destekli ölüm
Suriye'de hava destekli ölüm

Suriye'de hardal gazı stokları ülke dışına çıkarıldı
Suriye'de hardal gazı stokları ülke dışına çıkarıldı

Halep'te bir ayda 500 bin kişi evini terk etti
Halep'te bir ayda 500 bin kişi evini terk etti

Suriye muhalefeti Kanaytıra'da ilerliyor
Suriye muhalefeti Kanaytıra'da ilerliyor

Nusra'dan IŞİD'e beş gün süre
Nusra'dan IŞİD'e beş gün süre

Muhalifler Halep'te "Ortak Operasyon Üssü" kurdu
Muhalifler Halep'te quot Ortak Operasyon Üssü quot kurdu

Suriye'de açlık ve katliam sürüyor
Suriye'de açlık ve katliam sürüyor

Halep'te Ahrar eş-Şam örgütü kurucusu öldürüldü
Halep'te Ahrar eş-Şam örgütü kurucusu öldürüldü

Suriye'de dün 18'i çocuk, 73 işi öldü
Suriye'de dün 18'i çocuk 73 işi öldü

IŞİD'ten El Kaide'nin komutanına bombalı saldırı
IŞİD'ten El Kaide'nin komutanına bombalı saldırı

Danimarka'dan Suriye'ye insani yardım
Danimarka'dan Suriye'ye insani yardım

Esad yine "varil bombasıyla" saldırdı: 12 ölü
Esad yine quot varil bombasıyla quot saldırdı 12 ölü

Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'ye yardım tasarısı BMGK'da kabul edildi
Suriye'ye yardım tasarısı BMGK'da kabul edildi

Suriye'de yine varıl bombası: 15 ölü!
Suriye'de yine varıl bombası 15 ölü

Suriye tasarısı bugün oylanacak
Suriye tasarısı bugün oylanacak

Babusselam Sınır Kapısı'nda patlama: 24 ölü
Babusselam Sınır Kapısı'nda patlama 24 ölü

Suriye'de dün 58 kişi öldü
Suriye'de dün 58 kişi öldü

Cenevre, ABD'yi de memnun etmedi
Cenevre ABD'yi de memnun etmedi

Şam'da ateşkes ilan edildi
Şam'da ateşkes ilan edildi

Suriye'de katliam hız kesmiyor
Suriye'de katliam hız kesmiyor

Suriye'de hava saldırısı: 21 ölü
Suriye'de hava saldırısı 21 ölü

Sınırı izinsiz geçiş teşebbüsünde çatışma
Sınırı izinsiz geçiş teşebbüsünde çatışma

Suriyeli Küçük Mervan'ın çöldeki zor yolculuğu -FOTO
Suriyeli Küçük Mervan'ın çöldeki zor yolculuğu -FOTO

Esad'ın karargahını tünel kazarak havaya uçurdular
Esad'ın karargahını tünel kazarak havaya uçurdular

Kerry: Cenevre'nin sonuçsuz kalmasından Esad sorumlu
Kerry Cenevre'nin sonuçsuz kalmasından Esad sorumlu

Suriye'de Cenevre süresince 2 bin 250 sivil öldü
Suriye'de Cenevre süresince 2 bin 250 sivil öldü

ÖSO'nun 49 muharip grubu birleşti
ÖSO'nun 49 muharip grubu birleşti

Suriye'de ölenlerin 7 bin 626'sı çocuk
Suriye'de ölenlerin 7 bin 626'sı çocuk

BM: Suriye'de çocukların çektiği acı tarifsiz
BM Suriye'de çocukların çektiği acı tarifsiz

Davutoğlu: IŞİD Esad rejimiyle çalışan bir yapılanma
Davutoğlu IŞİD Esad rejimiyle çalışan bir yapılanma

Yermuk'ta 217 gün sonra sokaklarda oyun oynadılar
Yermuk'ta 217 gün sonra sokaklarda oyun oynadılar

İslami cephe: 100 rejim askeri etkisiz hale getirildi
İslami cephe 100 rejim askeri etkisiz hale getirildi

IŞİD liderlerinin kimlikleri açıklandı
IŞİD liderlerinin kimlikleri açıklandı

Sivillerin Humus'tan tahliye süresi uzatıldı
Sivillerin Humus'tan tahliye süresi uzatıldı

Suriye'de sivillere yardım için kaybedecek zaman yok
Suriye'de sivillere yardım için kaybedecek zaman yok

Silahlı gruplar Yermuk'tan çekildi
Silahlı gruplar Yermuk'tan çekildi

Suriyeli muhaliflerden yeni parti
Suriyeli muhaliflerden yeni parti

Suriye'deki Somalilerin umudu da Türkiye
Suriye'deki Somalilerin umudu da Türkiye

Obama: Suriye en yüksek önceliklerimizden
Obama Suriye en yüksek önceliklerimizden

Rejim Humus'ta 300 kişiyi sorguluyor
Rejim Humus'ta 300 kişiyi sorguluyor

Riyad Esad'la Suriye üzerine...
Riyad Esad'la Suriye üzerine

Cenevre'den ne çıkar? / Dosya
Cenevre'den ne çıkar Dosya

Suriye'de saldırılar dün de devam etti
Suriye'de saldırılar dün de devam etti

Davutoğlu'ndan telefon diplomasisi
Davutoğlu'ndan telefon diplomasisi

Lübnan ve Suriye'de mezhepçilik / Rapor
Lübnan ve Suriye'de mezhepçilik Rapor

Suudi Arabistan Baş Müftüsü intihar saldırılarını kınadı
Suudi Arabistan Baş Müftüsü intihar saldırılarını kınadı

Hizbullah'tan Şam operasyonu iddiası

Muhaliflerin durumu Cenevre'yi zora sokuyor
Muhaliflerin durumu Cenevre'yi zora sokuyor

Rehine krizi: Esad 48 kadını daha bıraktı
Rehine krizi Esad 48 kadını daha bıraktı

Suriye'de kim nereyi kontrol ediyor-GRAFİK

Uluslararası hukuk açısından Suriye
Uluslararası hukuk açısından Suriye

Öcalan'dan Suriyeli Kürtlere mesaj iddiası
Öcalan'dan Suriyeli Kürtlere mesaj iddiası

Suriye'de Müslüman Kardeşler güçleniyor
Suriye'de Müslüman Kardeşler güçleniyor

Suriye'deki Filistinliler yine evsiz kaldı
Suriye'deki Filistinliler yine evsiz kaldı

Şam'da bombalı saldırı: 5 asker öldü
Şam'da bombalı saldırı 5 asker öldü

Halep'te camiler harabeye döndü
Halep'te camiler harabeye döndü

Rasmussen: Suriye'ye müdahale niyetimiz yok
Rasmussen Suriye'ye müdahale niyetimiz yok

BM Suriye gözlem misyonuna son verdi
BM Suriye gözlem misyonuna son verdi

Suriye eski başbakanı: Rejim çöküyor!
Suriye eski başbakanı Rejim çöküyor

Panetta: Uçuşa yasak bölge gündemde yok!
Panetta Uçuşa yasak bölge gündemde yok

Halep'te kontrol muhaliflerde
Halep'te kontrol muhaliflerde

Suriye'de Türkmenler de mağdur

Halep'te Selahaddin için büyük mücadele
Halep'te Selahaddin için büyük mücadele

İran Suriye toplantısına ev sahipliği yapacak
İran Suriye toplantısına ev sahipliği yapacak

Af Örgütü'nden Halep uyarısı
Af Örgütü'nden Halep uyarısı

Suriyeli Kürtler Türkiye'den memnun

Rusya: Annan'ın istifası müdahale habercisi!
Rusya Annan'ın istifası müdahale habercisi

BM'nin gündemi Suriye krizi
BM'nin gündemi Suriye krizi

Hama'da katliam
Hama'da katliam

ABD'den Suriyeli muhaliflere gizli yardım
ABD'den Suriyeli muhaliflere gizli yardım

Şam’da toplu mezar
Şam da toplu mezar

Esad'dan kader açıklaması
Esad'dan kader açıklaması

Çatışmalar Şam'da yoğunlaştı
Çatışmalar Şam'da yoğunlaştı

Barkey: Menaf Tlas çok kötü bir sinyal
Barkey Menaf Tlas çok kötü bir sinyal

Medvedev: Libya, Suriye politikamızı etkiledi
Medvedev Libya Suriye politikamızı etkiledi

İsrail, Esad sonrası ismi Putin'e bırakmış
İsrail Esad sonrası ismi Putin'e bırakmış

Esad'a darbe üstüne darbe
Esad'a darbe üstüne darbe

Suriye muhalefet lideri Irak Kürdistanı'nda
Suriye muhalefet lideri Irak Kürdistanı'nda

Suriye ordusu: Selahaddin'i ele geçirdik
Suriye ordusu Selahaddin'i ele geçirdik

Suriye'de günün bilançosu: 34 Ölü

Halep'te 'savaş' kızışıyor
Halep'te 'savaş' kızışıyor

Esad'ın firari arkadaşı ırkçıların dostu çıktı
Esad'ın firari arkadaşı ırkçıların dostu çıktı

BM gözlemcilerinin yarısı döndü
BM gözlemcilerinin yarısı döndü

Suriye üzerinde senaryolar artıyor
Suriye üzerinde senaryolar artıyor

İsrail'den Suriye silahlarına yakın takip

Suriye uçaklarına Avrupa yasağı
Suriye uçaklarına Avrupa yasağı

Suriye: Kimyasalları müdahale olmazsa kullanmayız
Suriye Kimyasalları müdahale olmazsa kullanmayız

Şam'daki saldırıya dünyadan ilk tepkiler
Şam'daki saldırıya dünyadan ilk tepkiler

Suriye krizinde kritik gün
Suriye krizinde kritik gün

Şam'daki çatışmalar üçüncü gününde...-VİDEO
Şam'daki çatışmalar üçüncü gününde -VİDEO

Esad'ın kimyasal şefi Türkiye'ye kaçmış
Esad'ın kimyasal şefi Türkiye'ye kaçmış

Şam'da isyanın en şiddetli çatışması!
Şam'da isyanın en şiddetli çatışması

Lübnan'dan Suriye sınırına takviye
Lübnan'dan Suriye sınırına takviye

Annan Moskova'ya gidiyor
Annan Moskova'ya gidiyor

Tartus üssü Kremlin'in güç sembolü
Tartus üssü Kremlin'in güç sembolü

Saf değiştiren Suriyeli elçi aranıyor
Saf değiştiren Suriyeli elçi aranıyor

Barzani, Suriye Kürtleri'ni birleştirdi!
Barzani Suriye Kürtleri'ni birleştirdi

Son iki günde 96 Suriyeli öldü
Son iki günde 96 Suriyeli öldü

Suriyeli milli futbolcu muhaliflere katıldı
Suriyeli milli futbolcu muhaliflere katıldı

Annan: Esad şiddeti durdurmayı önerdi
Annan Esad şiddeti durdurmayı önerdi

Suriyeli Türkmenler umutsuz
Suriyeli Türkmenler umutsuz

Lazkiye'ye füzeli saldırı

Suriye'nin Dostları yaptırım istiyor...
Suriye'nin Dostları yaptırım istiyor

ABD, Rusya ve Çin'e ceza istedi
ABD Rusya ve Çin'e ceza istedi

Hollande: Esad gitmeli
Hollande Esad gitmeli

'Suriye'nin Dostları'nda Rusya ve Çin yok
Suriye'nin Dostları'nda Rusya ve Çin yok

Wikileaks Suriye e-postalarını yayınlıyor
Wikileaks Suriye e-postalarını yayınlıyor

Telegraph: ABD Türkiye'yi frenliyor!
Telegraph ABD Türkiye'yi frenliyor

NATO: Türkiye’nin önlemleri normal
NATO Türkiye nin önlemleri normal

Davutoğlu'ndan muhaliflere: Birleşin
Davutoğlu'ndan muhaliflere Birleşin

Rusya Suriyeli muhaliflerle görüşecek
Rusya Suriyeli muhaliflerle görüşecek

Annan Cenevre'den umutlu
Annan Cenevre'den umutlu

Rusya müdahaleye karşı yine uyardı
Rusya müdahaleye karşı yine uyardı

Rusya o helikopterleri gönderiyor
Rusya o helikopterleri gönderiyor

Suriye İİT üyeliğinden çıkarılabilir
Suriye İİT üyeliğinden çıkarılabilir

Türkiye davetli, İran değil
Türkiye davetli İran değil

İran'dan Suriye'ye petrol desteği
İran'dan Suriye'ye petrol desteği

Rusya Suriye'ye S-300 satışını durdurdu
Rusya Suriye'ye S-300 satışını durdurdu

Galyun'dan Suriyeli isyancılara moral ziyareti
Galyun'dan Suriyeli isyancılara moral ziyareti

İran'dan arabuluculuk sinyali
İran'dan arabuluculuk sinyali

Rusya Suriye'ye asker gönderecek
Rusya Suriye'ye asker gönderecek

Suriyeli Kürtlere PKK uyarısı

ABD ve İngiltere’den Esad'a özel af planı
ABD ve İngiltere den Esad'a özel af planı

Suriyeli Kürt muhalefet Türkiye'ye geldi
Suriyeli Kürt muhalefet Türkiye'ye geldi

Clinton açıkça yalan söylemiş
Clinton açıkça yalan söylemiş

Ankara'nın 'kırmızı çizgisini' Clinton açıkladı
Ankara'nın 'kırmızı çizgisini' Clinton açıkladı

Rusya: İran'sız olmaz
Rusya İran'sız olmaz

ABD Suriye'de çözüm için Moskova'da
ABD Suriye'de çözüm için Moskova'da

BM gözlemcileri Kubeyr'e girdi
BM gözlemcileri Kubeyr'e girdi

Esad’dan yeni hükümet hamlesi
Esad dan yeni hükümet hamlesi

Suriye'de 23 milli sporcu öldü
Suriye'de 23 milli sporcu öldü

Suriye Cuma eylemlerinde Hula öfkesi
Suriye Cuma eylemlerinde Hula öfkesi

Clinton: Rusya Suriye'de iç savaşa ortam hazırlıyor
Clinton Rusya Suriye'de iç savaşa ortam hazırlıyor

Suriye'de 500 kişi serbest bırakıldı
Suriye'de 500 kişi serbest bırakıldı

Rusya sınırdışı kararlarına kızdı
Rusya sınırdışı kararlarına kızdı

ABD de Suriye temsilcisini sınırdışı ediyor
ABD de Suriye temsilcisini sınırdışı ediyor

BM: Hula kurbanları infaz edildi
BM Hula kurbanları infaz edildi

Annan, Esad ile görüşüyor
Annan Esad ile görüşüyor

Avustralya Suriyeli diplomatları kovdu
Avustralya Suriyeli diplomatları kovdu

Annan: Katliam dehşet verici
Annan Katliam dehşet verici

Çin de Suriye'yi kınadı, Rusya zorda!
Çin de Suriye'yi kınadı Rusya zorda

'Ateşkesli Suriye'de bin 881 kişi ölmüş
Ateşkesli Suriye'de bin 881 kişi ölmüş

Hula'dan sonra Hama'da katliam: 50 ölü
Hula'dan sonra Hama'da katliam 50 ölü

Suriye'de bugün 11 kişi öldü
Suriye'de bugün 11 kişi öldü

ABD Suriyeli muhaliflerle silah konuşacak
ABD Suriyeli muhaliflerle silah konuşacak

Suriye'de şiddet kandil dinlemedi
Suriye'de şiddet kandil dinlemedi

Şam’da patlama

DEBKA: Obama Suriye'ye tanksavar gönderiyor
DEBKA Obama Suriye'ye tanksavar gönderiyor

13 Şii kaçırıldı, Lübnan yine gerildi
13 Şii kaçırıldı Lübnan yine gerildi

Suriye'de gözlemcilerin önünde katliam

Şam'da patlama: 5 ölü
Şam'da patlama 5 ölü

Suriye'de ilk kez bir muhalif idam edilecek
Suriye'de ilk kez bir muhalif idam edilecek

Burhan Galyun gidici
Burhan Galyun gidici

Suriye'de çatışmalar şiddetlendi
Suriye'de çatışmalar şiddetlendi

Suriye'de gözlemcilere bombalı saldırı

Suriye ordusu üniversiteye saldırdı: 4 ölü
Suriye ordusu üniversiteye saldırdı 4 ölü

Suriye rejimi savaş suçu işledi
Suriye rejimi savaş suçu işledi

Suriye'de bir aile katledildi
Suriye'de bir aile katledildi

Suriye muhalefeti 'müdahale' diyor, BM 'hayır'!
Suriye muhalefeti 'müdahale' diyor BM 'hayır'

Ban Ki-mun: Suriye ordusu derhal çekilsin
Ban Ki-mun Suriye ordusu derhal çekilsin

Lübnan'dan Annan planına destek

Annan: Suriye'de şiddet sürüyor
Annan Suriye'de şiddet sürüyor

Suriye'deki savaşın izlerini gösteren fotoğraflar
Suriye'deki savaşın izlerini gösteren fotoğraflar

AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar
AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar

Suriye'de göstericilere ateş açıldı: 15 ölü
Suriye'de göstericilere ateş açıldı 15 ölü

Suriye toplantısından sonuç çıkmadı
Suriye toplantısından sonuç çıkmadı

BM ve Suriye 'öncü' anlaşmaya vardı
BM ve Suriye 'öncü' anlaşmaya vardı

Davutoğlu NATO'ya Suriye'yi anlattı
Davutoğlu NATO'ya Suriye'yi anlattı

Gemide "sivil amaçlı patlayıcı" var
Gemide quot sivil amaçlı patlayıcı quot var

Suriyeli muhalifler, Libya'da temsilcilik açıyor

'Annan planı başarısız olursa, müdahale kaçınılmaz'
Annan planı başarısız olursa müdahale kaçınılmaz'

Suriye'de yeni hedef doktorlar
Suriye'de yeni hedef doktorlar

Katar Emiri: Annan Planı'nın şansı yüzde 3
Katar Emiri Annan Planı'nın şansı yüzde 3

Önce babalarını öldürdüler, şimdi oğullarını!-VİDEO

Ürdün ile Suriye arasında su gerginliği
Ürdün ile Suriye arasında su gerginliği

Suriye'den Çin'e kritik ziyaret
Suriye'den Çin'e kritik ziyaret

'Esrarengiz gemi Türkiye yolunda'
Esrarengiz gemi Türkiye yolunda'

Suriye'de ölümler sürüyor, milletvekili istifa etti
Suriye'de ölümler sürüyor milletvekili istifa etti

Ateşkesin ilk cumasında yine kan aktı
Ateşkesin ilk cumasında yine kan aktı

Suriye'yi Rus savaş gemileri koruyacak
Suriye'yi Rus savaş gemileri koruyacak

Suriyeli muhaliflerden eylem çağrısı
Suriyeli muhaliflerden eylem çağrısı

Annan, Ahmedinejad ile görüştü
Annan Ahmedinejad ile görüştü

İran: Annan planını destekliyoruz
İran Annan planını destekliyoruz

Suriyeli muhalifler: Operasyonlar sürüyor

ABD: Suriye'de çekilmeye dair delil yok
ABD Suriye'de çekilmeye dair delil yok

Sınırda vurulan 2 Suriyeli öldü

Suriyeli muhaliflerden ateşkes!
Suriyeli muhaliflerden ateşkes

Suriyeli aktivist tutuklandı
Suriyeli aktivist tutuklandı

'Sınırda akan kan' dünya basınında
Sınırda akan kan' dünya basınında

Kofi Annan'ın Suriye Planı nedir?
Kofi Annan'ın Suriye Planı nedir

Suriye'de ateşkese dair işaret yok!
Suriye'de ateşkese dair işaret yok

Esad'a tanınan süre bugün doluyor
Esad'a tanınan süre bugün doluyor

Annan Suriye için tarih verdi
Annan Suriye için tarih verdi

Suriye'de askerler çekiliyor
Suriye'de askerler çekiliyor

Rusya'nın Suriye tasarısına destek şartı
Rusya'nın Suriye tasarısına destek şartı

"Türk gazeteciler için 2 komutan kaçırdık"
quot Türk gazeteciler için 2 komutan kaçırdık quot

ABD'den Şam'a ateşkes uyarısı
ABD'den Şam'a ateşkes uyarısı

Suudi medyası Maliki'ye ateş püskürüyor
Suudi medyası Maliki'ye ateş püskürüyor

Annan: Şam'a 48 saat içinde heyet gidiyor
Annan Şam'a 48 saat içinde heyet gidiyor

Suriye elçisi Türkiye'yi savaş ilan etmekle suçladı
Suriye elçisi Türkiye'yi savaş ilan etmekle suçladı

Mısır Suriyeli muhalifleri Kahire'ye çağırdı
Mısır Suriyeli muhalifleri Kahire'ye çağırdı

NATO muhaliflere silaha soğuk
NATO muhaliflere silaha soğuk

Suriye'de bugün 35 kişi öldü
Suriye'de bugün 35 kişi öldü

Suriye'de yakalanan 12 İranlı serbest
Suriye'de yakalanan 12 İranlı serbest

Suriyeli muhaliflere 'birlik' parası
Suriyeli muhaliflere 'birlik' parası

BRICS: Suriye'ye askeri müdahale kabul edilemez
BRICS Suriye'ye askeri müdahale kabul edilemez

BM: Esad'ı yargılamak için yeterli kanıt var
BM Esad'ı yargılamak için yeterli kanıt var

Clinton'dan Körfez ülkelerine Suriye baskısı
Clinton'dan Körfez ülkelerine Suriye baskısı

Şam'dan Arap girişimine red
Şam'dan Arap girişimine red

Suriyeli muhaliflerin evleri hastane gibi-FOTO
Suriyeli muhaliflerin evleri hastane gibi-FOTO

BM: Suriyeli askerler çocukları hedef alıyor
BM Suriyeli askerler çocukları hedef alıyor

Suriye muhalefeti Kürtleri kaybetti
Suriye muhalefeti Kürtleri kaybetti

Esad, Baba Amr'a gitti
Esad Baba Amr'a gitti

ABD tampon bölgeye sıcak bakmıyor
ABD tampon bölgeye sıcak bakmıyor

Suriyeli muhalifler İstanbul’da silah isteyecek
Suriyeli muhalifler İstanbul da silah isteyecek

Annan Suriye için Çin'de
Annan Suriye için Çin'de

Çin 'Suriye'nin Dostları' konferansına katılmıyor
Çin 'Suriye'nin Dostları' konferansına katılmıyor

Suriye sahipsiz mezarlarla doldu
Suriye sahipsiz mezarlarla doldu

Suriyeli muhalifler strateji arıyor
Suriyeli muhalifler strateji arıyor

"Ey Şam sana geliyoruz" cumasında 12 ölü
quot Ey Şam sana geliyoruz quot cumasında 12 ölü

AB Esad'ın ailesini kara listeye aldı
AB Esad'ın ailesini kara listeye aldı

Suriye İHÖ: Bugün 51 kişi öldü

Suriye ordusu Hama'yı bombalıyor
Suriye ordusu Hama'yı bombalıyor

Şam'ın mahalleleri tanklarla vuruluyor
Şam'ın mahalleleri tanklarla vuruluyor

Rus komando iddiasına yalanlama

Suriye'de esir değişimi

Suriye'de ağır bilanço
Suriye'de ağır bilanço

Şam'ın banliyösünde yoğun çatışma: 86 ölü
Şam'ın banliyösünde yoğun çatışma 86 ölü

Suriye'den silahlanma atağı
Suriye'den silahlanma atağı

Suriye'de çatışmalar başkent Şam'a yaklaştı
Suriye'de çatışmalar başkent Şam'a yaklaştı

Rusya: Suriye'de savaş Türkiye'yi etkiler
Rusya Suriye'de savaş Türkiye'yi etkiler

BM ve İİT Suriye'ye heyet gönderiyor
BM ve İİT Suriye'ye heyet gönderiyor

396 Suriyeli daha Esad'dan kurtuldu

Kendi sefirlerini rehin alıyorlar

Şam'da Esad'a destek gösterisi
Şam'da Esad'a destek gösterisi

Suriye'ye bir yıldır bahar gelmedi
Suriye'ye bir yıldır bahar gelmedi

Suudi Arabistan kesenin ağzını açıyor
Suudi Arabistan kesenin ağzını açıyor

Suriye'de bir Türk şoför daha öldü

Hollanda da Suriye elçiliğini kapattı
Hollanda da Suriye elçiliğini kapattı

Sonunda Rusya da Esad'ı eleştirdi!
Sonunda Rusya da Esad'ı eleştirdi

İdlib'de çatışmalar yeniden başladı

Rusya'dan Suriye'de çözüm için 5 şart
Rusya'dan Suriye'de çözüm için 5 şart

Suriye ordusu Idlib'i geri aldı
Suriye ordusu Idlib'i geri aldı

Suriye sınırlarına kara mayını döşüyor
Suriye sınırlarına kara mayını döşüyor

Suriye'de 230 bin kişi evlerini terk etti
Suriye'de 230 bin kişi evlerini terk etti

Obama ve Cameron'dan 'Suriye' makalesi
Obama ve Cameron'dan 'Suriye' makalesi

Annan Esad'dan bugün cevap bekliyor
Annan Esad'dan bugün cevap bekliyor

Rusya'dan Suriye'ye insani yardım

Pentagon: Suriye'ye müdahale çok riskli!
Pentagon Suriye'ye müdahale çok riskli

Rusya: Suriye'de akan kan durmalı

Katliam gölgesinde diplomasi arayışı
Katliam gölgesinde diplomasi arayışı

Suriye'den gelen general sayısı 4 oldu
Suriye'den gelen general sayısı 4 oldu

Onbinlerce Suriyeli Cuma gösterilerinde
Onbinlerce Suriyeli Cuma gösterilerinde

Suriye'ye müdahaleye izin vermeyiz
Suriye'ye müdahaleye izin vermeyiz

İdlib kuşatıldı, Rastan bombalanıyor
İdlib kuşatıldı Rastan bombalanıyor

Suriyeli muhaliflerden Annan’a red
Suriyeli muhaliflerden Annan a red

CNN'de 'sahte haber' skandalı!
CNN'de 'sahte haber' skandalı

Annan: Askeri girişim çözüm değil
Annan Askeri girişim çözüm değil

Suriyeli muhalifler lider arıyor
Suriyeli muhalifler lider arıyor

Çin, Suriye'ye 6 öneri sundu
Çin Suriye'ye 6 öneri sundu

Panetta: ABD Suriye'yi 'gerekirse' vurur
Panetta ABD Suriye'yi 'gerekirse' vurur

BM ve Çin çözüm için Suriye'de
BM ve Çin çözüm için Suriye'de

Suriye ordusunda bir çatlak daha-VİDEO
Suriye ordusunda bir çatlak daha-VİDEO

Rusya'nın Suriye tutumu değişmedi
Rusya'nın Suriye tutumu değişmedi

Suriyeliler katliamdan kaçıyor
Suriyeliler katliamdan kaçıyor

"Humus yeni Srebrenitsa"
quot Humus yeni Srebrenitsa quot

Suriye'de intihar saldırısı
Suriye'de intihar saldırısı

Kızılhaç Humus’a girmeye çalışıyor!
Kızılhaç Humus a girmeye çalışıyor

AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar
AB'den Suriye'ye yeni yaptırımlar

Körfez ülkeleri Rusya'yı ikna peşinde
Körfez ülkeleri Rusya'yı ikna peşinde

Çiçek: Bize Suriye konusunda gaz vermeyin
Çiçek Bize Suriye konusunda gaz vermeyin

Suriyeliler, Rumlardan geçici iltica istedi
Suriyeliler Rumlardan geçici iltica istedi

Yaralı gazeteciler Humus'tan çıkarıldı
Yaralı gazeteciler Humus'tan çıkarıldı

Çin'den ABD'ye 'süper küstahlık' suçlaması
Çin'den ABD'ye 'süper küstahlık' suçlaması

AB Suriye'ye yeni yaptırımlar için toplandı
AB Suriye'ye yeni yaptırımlar için toplandı

Rusya'dan Türkiye'ye suçlama
Rusya'dan Türkiye'ye suçlama

Rusya, Suriye Konferansına katılmayacak
Rusya Suriye Konferansına katılmayacak

Maliki'den Esad'a davet
Maliki'den Esad'a davet

ABD insansız uçakları Suriye'de
ABD insansız uçakları Suriye'de

Esad: Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar
Esad Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar

Filistinliler'den Suriye halkına destek
Filistinliler'den Suriye halkına destek

Humus’a ‘kısa ve cerrahi’ operasyon
Humus a kısa ve cerrahi operasyon

Rusya Esad'ın gitmesini istemiyor
Rusya Esad'ın gitmesini istemiyor

Yeni Suriye tasarısı bugün BM'de oylanacak
Yeni Suriye tasarısı bugün BM'de oylanacak

"Türkiye Suriye sınırını kapatsın"
quot Türkiye Suriye sınırını kapatsın quot

ABD'den Suriye'ye ince mesaj
ABD'den Suriye'ye ince mesaj

Suriye'de patlama
Suriye'de patlama

Iraklı direnişçiler Suriye'ye gidiyor
Iraklı direnişçiler Suriye'ye gidiyor

Ermeniler Esad'ın gitmesini istemiyor
Ermeniler Esad'ın gitmesini istemiyor

İngiltere Suriye'ye 'Arap müdahalesi' istiyor
İngiltere Suriye'ye 'Arap müdahalesi' istiyor

Suriye muhalefeti tanınma bekliyor
Suriye muhalefeti tanınma bekliyor

S. Arabistan'dan BM'ye yeni Suriye tasarısı
S Arabistan'dan BM'ye yeni Suriye tasarısı

Pentagon'da Suriye hazırlığı
Pentagon'da Suriye hazırlığı

Almanya: 2 Suriye casusu yakaladık
Almanya 2 Suriye casusu yakaladık

Lavrov'in Suriye ziyareti Rus basınında
Lavrov'in Suriye ziyareti Rus basınında

Çin Suriye'ye temsilci gönderebilir

Avustralya'dan Suriye'ye yeni yaptırımlar
Avustralya'dan Suriye'ye yeni yaptırımlar

Esad'a ABD halkını kandırma önerileri!
Esad'a ABD halkını kandırma önerileri

Suriye elçilikleri kuşatıldı
Suriye elçilikleri kuşatıldı

ABD bastırıyor, Rusya Esad'a gidiyor!
ABD bastırıyor Rusya Esad'a gidiyor

Tunus, Suriye elçisini sınırdışı ediyor
Tunus Suriye elçisini sınırdışı ediyor

Rusya resmen reddetti!
Rusya resmen reddetti

Çin ve Rusya Esad için Batı'ya rest çekti
Çin ve Rusya Esad için Batı'ya rest çekti

Türkiye Suriye'yi vuracak iddiası
Türkiye Suriye'yi vuracak iddiası

Suriyeli Kürtler Erbil'de toplanacak

Suriye askerleri Lübnanlı balıkçıyı öldürdü

Türkiye tercih yapmak zorunda kaldı
Türkiye tercih yapmak zorunda kaldı

Suriye'de gözlemciler havlu atıyor
Suriye'de gözlemciler havlu atıyor

FT: İhvan yüzünden Türkiye'ye şüpheyle bakıyorlar
FT İhvan yüzünden Türkiye'ye şüpheyle bakıyorlar

"Özgürlük Konvoyu" Suriye için yola çıkacak
quot Özgürlük Konvoyu quot Suriye için yola çıkacak

Gözlemci heyetine "amatör" eleştirisi
Gözlemci heyetine quot amatör quot eleştirisi

Hayalet şehirler Hama ve Humus
Hayalet şehirler Hama ve Humus

Elleri kırılan çizere ödül geldi
Elleri kırılan çizere ödül geldi

Amerikalı ajanlar Suriye’de cirit atıyor
Amerikalı ajanlar Suriye de cirit atıyor

Irak\'tan Suriyeli muhaliflere yardım çağrısı
Irak 'tan Suriyeli muhaliflere yardım çağrısı

Suriyeliler yaptırımların sıkıntısını yaşıyor
Suriyeliler yaptırımların sıkıntısını yaşıyor

Esad\'ın umudu Afrika\'da
Esad 'ın umudu Afrika 'da

Suriye\'de insanlığa karşı suç işleniyor
Suriye 'de insanlığa karşı suç işleniyor

Suriye vurmaya devam ediyor
Suriye vurmaya devam ediyor

Esad\'ın eski yardımcısı Batı\'dan müdahale istedi!
Esad 'ın eski yardımcısı Batı 'dan müdahale istedi

ABD ve İran bu konuda uzlaşmış
ABD ve İran bu konuda uzlaşmış

BM\'ye, Suriye\'ye karşı harekete geç çağrısı
BM 'ye Suriye 'ye karşı harekete geç çağrısı

Kürt muhalifin cinayetinde üç önemli iddia
Kürt muhalifin cinayetinde üç önemli iddia

Hatay\'a sığınan albayın Esad\'ı devirme planı
Hatay 'a sığınan albayın Esad 'ı devirme planı

Suriyeli Kürt siyasetçi ile son röportaj
Suriyeli Kürt siyasetçi ile son röportaj

Guardian: Esad Kürt kartını kullanabilir
Guardian Esad Kürt kartını kullanabilir

ABD, Suriyeli bankacıyı ülkeye sokmadı

BM: Suriyeliler korunmalı
BM Suriyeliler korunmalı

Ankara: Esad çok geç kaldı
Ankara Esad çok geç kaldı

Esad\'a bir darbe de Katar\'dan

Suriye’de gösteriler 100. gününe girdi
Suriye de gösteriler 100 gününe girdi

Muallim, İngiltere ve Fransa\'yı şikayet etti
Muallim İngiltere ve Fransa 'yı şikayet etti

Tal Kalah\'ta 8 sivil öldürüldü
Tal Kalah 'ta 8 sivil öldürüldü

ABD\'den Beşşar Esad\'a yaptırım
ABD 'den Beşşar Esad 'a yaptırım

Suriyeliler geri dönmek istiyor
Suriyeliler geri dönmek istiyor

Beşşar Esad\'a bir darbe de eşinden
Beşşar Esad 'a bir darbe de eşinden

Suriye\'de akan kan durmuyor
Suriye 'de akan kan durmuyor

Şam\'da, yolsuzlukla mücadele komisyonu
Şam 'da yolsuzlukla mücadele komisyonu

Ban Ki-Mun, Esad ile görüştü
Ban Ki-Mun Esad ile görüştü

Suriye\'de Dera milletvekili istifasını geri çekti
Suriye 'de Dera milletvekili istifasını geri çekti

ABD Suriye için sopayı gösterdi!
ABD Suriye için sopayı gösterdi

Der\'a\'da ölü sayısı 83’e yükseldi
Der 'a 'da ölü sayısı 83 e yükseldi

Türk heyeti Suriye\'de reformu konuştu
Türk heyeti Suriye 'de reformu konuştu

Suriye için çözüm arayışları sürüyor
Suriye için çözüm arayışları sürüyor

Suriye: Orduda bölünme yok
Suriye Orduda bölünme yok

Baas partisinden 203 kişi daha istifa etti
Baas partisinden 203 kişi daha istifa etti

Dera’da en az 25 kişi öldü
Dera da en az 25 kişi öldü

Emevi Camii imamı gözaltına alındı
Emevi Camii imamı gözaltına alındı

Suriye\'de sel 5 çocuğu yuttu
Suriye 'de sel 5 çocuğu yuttu

ABD, Suriye\'deki şiddeti kınadı
ABD Suriye 'deki şiddeti kınadı

Suriye\'de psikolojik baskı başladı
Suriye 'de psikolojik baskı başladı

Türkiye ile Suriye arasında gizli PKK anlaşması
Türkiye ile Suriye arasında gizli PKK anlaşması

Che\'den Emeviyye Camii\'ne ziyaret-VİDEO
Che 'den Emeviyye Camii 'ne ziyaret-VİDEO






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