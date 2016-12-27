Dünya Bülteni Haber Portalı

16:18, 27 Aralık 2016 Salı

"Halep'te tahliye olmasaydı katliam yaşanırdı"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de rejim güçleri tarafından ele geçirilen Halep kent merkezinin doğusunda kuşatma altında aylarca haberciliğe devam eden Amerikalı medya aktivisti Bilal Abdülkerim, Halep'te sivil halkın kuşatma altında yaşadıklarına ilişkin tanıklıklarını, tahliyelerin tamamlanmasının ardından değerlendirdi.

Hava saldırılarına ilişkin yazdığı haberlerden birini hiç unutamadığını belirten Abdülkerim, 6 katlı bir binanın bir anda moloz yığınına döndüğünü, üst üste yığılan katların arasında 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğun bedeninin gördüğü anın hafızasına kazındığını söyledi.

Abdülkerim o anları, "Her yer toz içindeydi, herkes olay yerinde toplanmış ve neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Gördüğümüz şey, parlak kırmızı bir damlaydı, kandı ve kanayan bir çocuğun bedeniydi. Beyaz baretliler geldiler, çocuğun bedenini çıkardılar. O bedenin o yığından çıkarılmasını hiç unutamayacağım. Bu yaşananları durdurabilecek, ama her nedense durdurmak için hiçbir şey yapmayan insanlara yönelik öfkem hiç dinmeyecek." diye anlattı.

"İNSANLAR İNANÇLARINI HİÇ YİTİRMEDİLER"

Kuşatma altındaki sivillerin tüm yaşananlara rağmen inançlarını yitirmediklerini belirten Abdülkerim, "İçinde bulundukları zor koşullara rağmen insanlar Allah'a inandılar. Akıllarını yitirmelerine engel olan şey; inançlarıydı. Aksi halde, içinde bulundukları koşullar içinde aldıkları ruhsal travmalar benim tanık olduklarımdan çok daha büyük olurdu." diye konuştu.

"TAHLİYE YAPILMASAYDI KATLİAM OLURDU"

Abdülkerim, "Eğer sivillerin tahliye edilmesi planlanmasaydı ne olurdu?" şeklindeki soruya, "Bombardımanın durdurulduğu gece Halep rejimin elindeydi. Muhalif güçler bastırılmıştı, bölgeyi alan Suriye ordusuna neredeyse karşılık veremeyecek durumdaydı. Elbette, içeride kalan herkes öldürülecekti ve bir katliam olacaktı. Tahliye kararının, Allahın izniyle tam zamanında alındığını düşünüyorum. Zaten her şey tamamen bombardımanda ortadan kaldırılmıştı. Geriye hiç bir şey kalmamıştı." yanıtını verdi.

"HALEP'TE OLABİLDİĞİNCE UZUN KALMAM ÖNEMLİYDİ"

Kendisinin kuşatma altındaki Suriyelilerle aynı koşullarda yaşadığını ve o sırada Halep'ten ayrılma şansının olmadığını belirten Abdülkerim, şöyle devam etti:

"Seçeneğim olduğundan değil ama, gerçek şu ki orada bulunmanın benim için önemli olduğunu düşündüm. Orada olabildiğince uzun kalmam önemliydi. Çünkü insanlara hala sivillerin kuşatma altında kaldığı haberlerini verebiliyordum."

"HALEP'TEN KAMYONETİN KASASINDA AYRILDIM"

Halep'teki duruma ilişkin yaptığı haberler nedeniyle arandığı için iki meslektaşıyla bölgeden gizlice ayrıldıklarını anlatan Abdülkerim, "Bir aileyle birlikte bir kamyonetin arkasında ayrılmaya karar verdik. Kar yağıyordu, dondurucu bir soğuk vardı ve dışarıyı görebileceğimiz bir pencere yoktu. Arkada battaniyelerin altında saklandık. 15 saatlik bir yolculuktu." dedi.

Abdülkerim, yolda bir Rus askerin araçlarını durdurduğunu, ancak kamyonetin sürücüsünün 7 kişi bulunan araçta 4 kişinin olduğunu söylemesi sayesinde yakalanmadıklarını anlattı.

"MAAŞ İÇİN DEĞİL, AHLAKİ DEĞERLERİNİZ İÇİN GELİN"

Suriye'de haber yapmak isteyen gazetecilere tavsiyelerde bulunan Abdülkerim, "Bu, ne tür bir gazetecilik yaptığınıza bağlı. Eğer haftalık ya da aylık maaş aldığınız için gazetecilik yapıyorsanız, 'Buna değmez, gelmeyin. Çok tehlikeli.' derim. Ama eğer insanlara kimi desteklemeleri ya da desteklememeleri konusunda doğru karar vermelerini sağlayacak bilgileri aktarmak için haber yapma sorumluluğunu taşıyorsanız, kameranızı alıp gelin." diye konuştu.

"OBAMA VE TRUMP ARASINDA FARK YOK"

DEAŞ'ın terör örgütü olduğuna dair en ufak şüphe olmadığı belirten Abdülkerim, "Amerikan hükümeti ve müttefiklerinin, Beşşar Esed'in öldürdüğü insanların sayısının binde birini bile öldürmemiş bu grupları ahlaki nedenlerle ortadan kaldırmaya kalktığı fikrine beni ikna edemezsiniz. Bunu ciddi şekilde düşünmeliyiz. Bence Trump, Clinton ve Obama arasında hiç fark yok ve olmayacak. Suriyeliler de böyle düşünüyor." dedi.