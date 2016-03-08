16:23, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek





Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 28-30 AralÄ±k'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ThaÃ§i'nin, 28-30 AralÄ±k tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret, TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±nmasÄ±na, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meselelere iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸinin daha da geliÅŸtirilmesine imkan saÄŸlayacak. Ziyaret, aynÄ± zamanda ThaÃ§i'nin Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ilk ziyaret olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

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