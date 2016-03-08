Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§i, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ThaÃ§i'nin, 28-30 AralÄ±k tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ziyaret, TÃ¼rkiye-Kosova iliÅŸkilerinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±nmasÄ±na, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meselelere iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸinin daha da geliÅŸtirilmesine imkan saÄŸlayacak.
Ziyaret, aynÄ± zamanda ThaÃ§i'nin Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ilk ziyaret olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Myanmar'da yerel halk, masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÅŸÄ±larla kasÄ±tlÄ± olarak sabote edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 28-30 AralÄ±k'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
ABD'li medya aktivisti AbdÃ¼lkerim, Halep'teki sivillerin tahliyesi ile ilgili, "EÄŸer siviller tahliye edilmemiÅŸ olsaydÄ±, iÃ§eride kalan herkes Ã¶ldÃ¼rÃ¼lecekti ve bir katliam olacaktÄ±" dedi
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Rusya'nÄ±n dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ takÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± parÃ§alarÄ± bulundu
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TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Makedonya vatandaÅŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu
Halep'in ardÄ±ndan, Åžam Ã§evresinde rejimin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bÃ¶lgeler saldÄ±rÄ± altÄ±nda. Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi, ÅŸiddetli bombardÄ±mana hedef oluyor
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