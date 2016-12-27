16:33, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

BakanlÄ±k'tan 'cezaevlerinde sakal yasaÄŸÄ±' iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan "GaziantepÂ cezaevinde 28 Åžubat kafasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nÄ±n YÃ¶netimi ile Ceza ve GÃ¼venlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±ndaki TÃ¼zÃ¼k"te, "HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin, toplum iÃ§inde alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ saÃ§,Â bÄ±yÄ±kÂ veÂ sakalÂ uzatmalarÄ±na izin verilmez." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ceza infaz kurumlarÄ±nda, DEAÅž, PKK, FETÃ–, DHKP-C, Vasat ve El Nusra baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¶rgÃ¼te mensup hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklunun bulunduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine mensup hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n Ã¶rgÃ¼tsel amaÃ§, hedef ve faaliyetler kapsamÄ±nda mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± olarak saÃ§ ve sakal uzattÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

"HÃœKÃœMLÃœ VE TUTUKLULAR Ä°Ã‡Ä°N SAKAL YASAÄžI KESÄ°NLÄ°KLE SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°LDÄ°R"

HÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerine uygun olarak sakallarÄ±nÄ± makul Ã¶lÃ§Ã¼lerde uzattÄ±klarÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ceza infaz kurumlarÄ±nda hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklular iÃ§inÂ sakal yasaÄŸÄ±Â kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸildir. Ceza ve infaz kurumlarÄ±nda dini inanÃ§ ve ibadetlere yasak konulmasÄ± kesinlikle sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi dini ibadetlerin engellendiÄŸi iddialarÄ± tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ceza infaz kurumlarÄ±nda dini inanÃ§ ve deÄŸerlere karÅŸÄ± bir tutum ve davranÄ±ÅŸ iÃ§inde olduÄŸu algÄ±sÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik bu tÃ¼r haberler kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r."