16:45, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

ASELSAN Suudi Arabistan'da ÅŸirket kurdu





ASELSAN, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet gÃ¶sterecek yeni bir ÅŸirket kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ÅŸirketini kurdu. ASELSAN'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformunda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ASELSAN ve TAQNIA DST arasÄ±nda Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ortak ÅŸirketinin kuruluÅŸ tescil iÅŸlemleri bugÃ¼n itibarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir." denildi. Kurulan ÅŸirketin radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet gÃ¶stereceÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ortaklÄ±ÄŸÄ±n ASELSAN'Ä±n cirosunu olumlu etkileyeceÄŸi kaydedildi.

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