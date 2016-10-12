16:48, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Eski Adalet BakanÄ± Seyfi Oktay'a beraat





"Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 11 sanÄ±k beraat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Adalet BakanÄ± Seyfi Oktay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n, "Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava karara baÄŸlandÄ±. Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verdi.

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