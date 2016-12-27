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MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalÄ±mÄ±' eleÅŸtirisi
MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalÄ±mÄ±' eleÅŸtirisi

MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Grup BaÅŸkanvekiliÂ Erkan AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur." ifadesini kullandÄ±.

AkÃ§ay, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel'in MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve MHP hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± eleÅŸtirerek, CHP'nin kimlik bunalÄ±mÄ± ve etkisiz eleman krizleri iÃ§erisinde siyasette rol kapmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini savundu.

Erkan AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur. PKK'nÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan bir partinin anayasada nasÄ±l bir deÄŸiÅŸiklik arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu bilmelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AkÃ§ay, bir dÃ¶nem bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapmak isteyen CHP'nin ÅŸimdi de Ã¼lkÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapma arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.

"PKK Ä°LE KOL KOLA GÄ°RENLERDEN ÃœLKÃœCÃœ OLMAZ"

"Alfabede CHP'nin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini izah edebilecek bir harfin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten AkÃ§ay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"CHP'yi etkisiz eleman krizleri sardÄ±kÃ§a siyaset sahnesinde yer almak iÃ§in yapmadÄ±klarÄ± kalmadÄ±. Bir dÃ¶nem bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapma yarÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±lar. Hakkari'ye Ã¶zerklik vermeyi vaat ettiler. 'Avrupa'da kabul edilen yerel yÃ¶netimlerin Ã¶zerklik ÅŸartÄ±nÄ± aynen kabul edeceÄŸiz' dediler. YPG'yi 'kendi vatanÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ bir oluÅŸum' olarak nitelendirip terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediklerini sÃ¶ylediler. 7 Haziran'da seÃ§menine 'iktidar olursak Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini HDP ile devam ettiririz' diyebildiler.

'Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci bizim projemizdir' anlamÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular. Ä°mralÄ± canisi tarafÄ±ndan dillendirilen talepleri kanun teklifi haline getirdiler. Hatta 'Oyumuzu ailecek HDP'ye verdik, birlikte nasÄ±l salladÄ±k' dahi dediler. PKK'nÄ±n krikosu olanlar bugÃ¼nlerde kimlik krizine girmiÅŸ, ÅŸimdi de ne gariptir ki Ã¼lkÃ¼cÃ¼ olduklarÄ±nÄ± iddia eder hale gelmiÅŸlerdir. Bu Ã§arkÄ± tarif edecek bir harf henÃ¼z keÅŸfedilmedi, ancak CHP, milliyetÃ§iliÄŸi benimseyip Cumhuriyetin kurucu ilkelerine dÃ¶nmeye karar verdiyse o zaman iÃ§erisindeki PKK'yÄ±, FETÃ–'yÃ¼, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, devlet ve millet dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temizlemelidir. PKK ile kol kola girenlerden Ã¼lkÃ¼cÃ¼ olmaz. PKK'nÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla kol kola giren, HDP'nin siyasetteki eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan CHP'ninÂ Anayasa'nÄ±n 2. ve 3. maddelerinde yapmak istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamanÄ±n tam zamanÄ±dÄ±r."

AkÃ§ay, CHP'ye televizyon ekranlarÄ±nda verdikleri sÃ¶zleri yerine getirmesi ve anayasanÄ±n ilk dÃ¶rt maddesinde Ã¶ngÃ¶rdÃ¼kleri deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¼ndeme getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP BÃ–LÃœCÃœLÃœÄžÃœN VE TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ°NÄ°N SÃ–ZCÃœSÃœ HALÄ°NE GELDÄ°

Her fÄ±rsatta, "Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n partisiyiz" diyen CHP'nin, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ haline geldiÄŸini savunan AkÃ§ay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Meclis komisyonlarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sloganlarÄ±nÄ± atmaktadÄ±r. CHP'nin bu hali Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ruhunu incitmektedir. Yeni CHP'nin sergilediÄŸi tavÄ±r CHP tabanÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r.

Biz MHP olarak 'Anayasaya millet karar versin' dedik, ancak CHP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n Anayasa Komisyonundaki, 'oylarÄ± saymazlar oylarÄ± tartarlar' sÃ¶zÃ¼ 'Ã§obanÄ±n oyuyla benim oyum bir mi' diyen mankenlere taÅŸ Ã§Ä±kartmaktadÄ±r. Bu sÃ¶zler maalesef yeni CHP'nin tepeden inmeci, vesayetÃ§i anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tmakta ve 'demokrasi bir trendir, binilir ve inilir' diyen zihniyetin deÄŸirmenine su taÅŸÄ±maktadÄ±r."



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Seval TÃ¼rkeÅŸ MHP istihbaratÄ±n kontrolÃ¼ altÄ±nda

MHP'de il baÅŸkanlarÄ±ndan BahÃ§eli'ye destek
MHP'de il baÅŸkanlarÄ±ndan BahÃ§eli'ye destek

MHP'de Meral AkÅŸener hareketliliÄŸi
MHP'de Meral AkÅŸener hareketliliÄŸi

BahÃ§eli kongre iÃ§in tarih verdi; 2018
BahÃ§eli kongre iÃ§in tarih verdi 2018

MHPâ€™de taktik savaÅŸlarÄ±
MHP de taktik savaÅŸlarÄ±

BahÃ§eli'nin ilk rakibi Selim KaptanoÄŸlu
BahÃ§eli'nin ilk rakibi Selim KaptanoÄŸlu

DÃ¶rt partinin oy deÄŸiÅŸimi | TABLO
DÃ¶rt partinin oy deÄŸiÅŸimi TABLO

MHP'de 'muhalif isimler' mercek altÄ±nda
MHP'de 'muhalif isimler' mercek altÄ±nda

MHP son anda bir vekil daha kaybetti
MHP son anda bir vekil daha kaybetti

HDP ve MHP bÃ¼tÃ¼n ÅŸehirlerde oy kaybetti
HDP ve MHP bÃ¼tÃ¼n ÅŸehirlerde oy kaybetti

Devlet BahÃ§eli de 'inadÄ±na' dedi
Devlet BahÃ§eli de 'inadÄ±na' dedi

MHP'den 50 kiÅŸi AK Parti'ye geÃ§ti
MHP'den 50 kiÅŸi AK Parti'ye geÃ§ti

BahÃ§eli koalisyonu tÄ±kayan ÅŸartlarÄ± yineledi
BahÃ§eli koalisyonu tÄ±kayan ÅŸartlarÄ± yineledi

MHP, DavutoÄŸlu iÃ§in bir yÄ±l hapis istedi
MHP DavutoÄŸlu iÃ§in bir yÄ±l hapis istedi

MHP Kurucular Kurulu Ã¼yesi MeriÃ§ istifa etti
MHP Kurucular Kurulu Ã¼yesi MeriÃ§ istifa etti

MHP'den AK Parti'ye geÃ§tiler
MHP'den AK Parti'ye geÃ§tiler

MHP'nin ErdoÄŸan hakkÄ±ndaki Ã¶nergesine ret
MHP'nin ErdoÄŸan hakkÄ±ndaki Ã¶nergesine ret

MHP programlarÄ±nÄ± iptal etmedi
MHP programlarÄ±nÄ± iptal etmedi

Adana MHP'den AK Parti'ye toplu geÃ§iÅŸ
Adana MHP'den AK Parti'ye toplu geÃ§iÅŸ

MHP seÃ§im vaadlerini aÃ§Ä±klÄ±yor
MHP seÃ§im vaadlerini aÃ§Ä±klÄ±yor

BahÃ§eli: SeÃ§imlerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tedbirler alÄ±nmalÄ±
BahÃ§eli SeÃ§imlerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ tedbirler alÄ±nmalÄ±

Meral AkÅŸener MHP'nin aday listesinde yok
Meral AkÅŸener MHP'nin aday listesinde yok

Sivas'ta MHP'nin pankartÄ±na Valilikten uyarÄ±
Sivas'ta MHP'nin pankartÄ±na Valilikten uyarÄ±

BahÃ§eli: TÃ¼rkiye mezarlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyecek
BahÃ§eli TÃ¼rkiye mezarlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyecek

MHP, ne yapmak istiyor?
MHP ne yapmak istiyor

MHP, adaylÄ±k Ã¼creti almayacak
MHP adaylÄ±k Ã¼creti almayacak

BahÃ§eli koalisyon ÅŸartlarÄ±nÄ± bir daha hatÄ±rlattÄ±
BahÃ§eli koalisyon ÅŸartlarÄ±nÄ± bir daha hatÄ±rlattÄ±

BahÃ§eli, 'silahlarÄ±n gÃ¶mÃ¼lmesi'ni yeterli bulmadÄ±
BahÃ§eli 'silahlarÄ±n gÃ¶mÃ¼lmesi'ni yeterli bulmadÄ±

BahÃ§eli'den Ak Parti'ye: KapÄ±mÄ±z, pencerimiz aÃ§Ä±k
BahÃ§eli'den Ak Parti'ye KapÄ±mÄ±z pencerimiz aÃ§Ä±k

BahÃ§eli: Ak Parti-CHP koalisyonu yarÄ±n kurulmalÄ±
BahÃ§eli Ak Parti-CHP koalisyonu yarÄ±n kurulmalÄ±

MHP ile HDP arasÄ±nda 'ÅŸerefsiz' polemiÄŸi bÃ¼yÃ¼yor
MHP ile HDP arasÄ±nda 'ÅŸerefsiz' polemiÄŸi bÃ¼yÃ¼yor

Devlet BahÃ§eli'den aÄŸÄ±r sÃ¶zler
Devlet BahÃ§eli'den aÄŸÄ±r sÃ¶zler

BahÃ§eli'den CHP'ye HDP Ã¶zentisi uyarÄ±sÄ±
BahÃ§eli'den CHP'ye HDP Ã¶zentisi uyarÄ±sÄ±

MHP erken seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±
MHP erken seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

BahÃ§eli'den azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti yalanlamasÄ±
BahÃ§eli'den azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti yalanlamasÄ±

Mersin bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinde rÃ¼ÅŸvet istifasÄ±
Mersin bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinde rÃ¼ÅŸvet istifasÄ±

MHP'li YalÃ§Ä±n: CHP ile HDP kendi kendine gelin gÃ¼vey oldu
MHP'li YalÃ§Ä±n CHP ile HDP kendi kendine gelin gÃ¼vey oldu

MHP'den 'kapÄ±larÄ± kapatmamÄ±ÅŸtÄ±k' mesajÄ±
MHP'den 'kapÄ±larÄ± kapatmamÄ±ÅŸtÄ±k' mesajÄ±

MHP'li Sinan OÄŸan disipline sevkedildi
MHP'li Sinan OÄŸan disipline sevkedildi

AK Parti en Ã§ok oyu nerede aldÄ±?
AK Parti en Ã§ok oyu nerede aldÄ±

BahÃ§eli: KÃ¼rtlerin geleceÄŸi de TÃ¼rkiye'de
BahÃ§eli KÃ¼rtlerin geleceÄŸi de TÃ¼rkiye'de

MHP'de 'darbeciye Ã¶vgÃ¼' krizi
MHP'de 'darbeciye Ã¶vgÃ¼' krizi

BahÃ§eli'den yeni anayasa sÃ¶zÃ¼
BahÃ§eli'den yeni anayasa sÃ¶zÃ¼

DurmuÅŸ YÄ±lmaz partisinin vaatlerinden habersizmiÅŸ
DurmuÅŸ YÄ±lmaz partisinin vaatlerinden habersizmiÅŸ

BahÃ§eli: Mazot Ã§iftÃ§iye 1,75 TL olacak
BahÃ§eli Mazot Ã§iftÃ§iye 1 75 TL olacak

Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu MHP listesinde
Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu MHP listesinde

MHP'nin yeni yÃ¶netimi aÃ§Ä±klandÄ±
MHP'nin yeni yÃ¶netimi aÃ§Ä±klandÄ±

MHP BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± belirlendi
MHP BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± belirlendi

SayÄ±ÅŸtay eski baÅŸkanÄ±ndan MHP'ye adaylÄ±k baÅŸvurusu
SayÄ±ÅŸtay eski baÅŸkanÄ±ndan MHP'ye adaylÄ±k baÅŸvurusu

Ã–zgecan, TBMM Genel Kurulu'nda anÄ±ldÄ±
Ã–zgecan TBMM Genel Kurulu'nda anÄ±ldÄ±

385 polisli duruÅŸma!
385 polisli duruÅŸma

MHP ve HDP Ä°stanbul kongreleri yapÄ±lÄ±yor
MHP ve HDP Ä°stanbul kongreleri yapÄ±lÄ±yor

MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ bulundu
MHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ bulundu

MHP Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme istedi
MHP Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme istedi

MHP, ErdoÄŸan'Ä±n istifasÄ± iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu
MHP ErdoÄŸan'Ä±n istifasÄ± iÃ§in YSK'ya baÅŸvurdu

BahÃ§eli, Demirel ve Sezer ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
BahÃ§eli Demirel ve Sezer ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ÅžanlÄ±urfa MHP'de toplu istifa
ÅžanlÄ±urfa MHP'de toplu istifa

YSK'dan MHP'ye ret!
YSK'dan MHP'ye ret

MHP'de seÃ§im istifasÄ±!
MHP'de seÃ§im istifasÄ±

CHP, MHP ve BDP anlaÅŸtÄ±; Meclis toplanacak!
CHP MHP ve BDP anlaÅŸtÄ± Meclis toplanacak

Eski MHP'li vekil silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±
Eski MHP'li vekil silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±

MHP'li grup BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ trafiÄŸe kapattÄ±
MHP'li grup BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ trafiÄŸe kapattÄ±

TBMM Genel Kurulu'nda kavga
TBMM Genel Kurulu'nda kavga

Trafik bilgisinde mahkeme kararÄ± ÅŸartÄ±
Trafik bilgisinde mahkeme kararÄ± ÅŸartÄ±

MHP'de toplu istifa
MHP'de toplu istifa

MHP'li aday istifa etti, BDP'yi destekleyecek
MHP'li aday istifa etti BDP'yi destekleyecek

Devlet BahÃ§eli'den ''yasak'' eleÅŸtirisi
Devlet BahÃ§eli'den ''yasak'' eleÅŸtirisi

MHP'li adayÄ±n vaadi: Suriyelileri Ordu'ya sokmayacaÄŸÄ±m!
MHP'li adayÄ±n vaadi Suriyelileri Ordu'ya sokmayacaÄŸÄ±m

BahÃ§eli: Niye Ã§ekip gitmiyorsun?
BahÃ§eli Niye Ã§ekip gitmiyorsun

MHP\'nin \'kaset\'li adaylarÄ± hala listede
MHP 'nin 'kaset 'li adaylarÄ± hala listede

BahÃ§eli: Bu iktidarÄ± nadasa bÄ±rakÄ±n
BahÃ§eli Bu iktidarÄ± nadasa bÄ±rakÄ±n

MHP\'de yeni kaset depremi
MHP 'de yeni kaset depremi

BahÃ§eli\'den ErdoÄŸan\'a: Edebinle Ã§ekil
BahÃ§eli 'den ErdoÄŸan 'a Edebinle Ã§ekil

BahÃ§eli: Kaset olayÄ±nÄ± soruÅŸturacaÄŸÄ±z
BahÃ§eli Kaset olayÄ±nÄ± soruÅŸturacaÄŸÄ±z

BahÃ§eli\'den \'darbe\' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±
BahÃ§eli 'den 'darbe ' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±






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