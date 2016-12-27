MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalÄ±mÄ±' eleÅŸtirisi

MHP Grup BaÅŸkanvekiliÂ Erkan AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur." ifadesini kullandÄ±.
AkÃ§ay, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel'in MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ve MHP hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± eleÅŸtirerek, CHP'nin kimlik bunalÄ±mÄ± ve etkisiz eleman krizleri iÃ§erisinde siyasette rol kapmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini savundu.
Erkan AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur. PKK'nÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan bir partinin anayasada nasÄ±l bir deÄŸiÅŸiklik arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu bilmelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AkÃ§ay, bir dÃ¶nem bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapmak isteyen CHP'nin ÅŸimdi de Ã¼lkÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapma arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.
"Alfabede CHP'nin dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini izah edebilecek bir harfin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten AkÃ§ay, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"CHP'yi etkisiz eleman krizleri sardÄ±kÃ§a siyaset sahnesinde yer almak iÃ§in yapmadÄ±klarÄ± kalmadÄ±. Bir dÃ¶nem bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kten rol kapma yarÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±lar. Hakkari'ye Ã¶zerklik vermeyi vaat ettiler. 'Avrupa'da kabul edilen yerel yÃ¶netimlerin Ã¶zerklik ÅŸartÄ±nÄ± aynen kabul edeceÄŸiz' dediler. YPG'yi 'kendi vatanÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã¶rgÃ¼tlenmiÅŸ bir oluÅŸum' olarak nitelendirip terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediklerini sÃ¶ylediler. 7 Haziran'da seÃ§menine 'iktidar olursak Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini HDP ile devam ettiririz' diyebildiler.
'Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci bizim projemizdir' anlamÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular. Ä°mralÄ± canisi tarafÄ±ndan dillendirilen talepleri kanun teklifi haline getirdiler. Hatta 'Oyumuzu ailecek HDP'ye verdik, birlikte nasÄ±l salladÄ±k' dahi dediler. PKK'nÄ±n krikosu olanlar bugÃ¼nlerde kimlik krizine girmiÅŸ, ÅŸimdi de ne gariptir ki Ã¼lkÃ¼cÃ¼ olduklarÄ±nÄ± iddia eder hale gelmiÅŸlerdir. Bu Ã§arkÄ± tarif edecek bir harf henÃ¼z keÅŸfedilmedi, ancak CHP, milliyetÃ§iliÄŸi benimseyip Cumhuriyetin kurucu ilkelerine dÃ¶nmeye karar verdiyse o zaman iÃ§erisindeki PKK'yÄ±, FETÃ–'yÃ¼, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, devlet ve millet dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temizlemelidir. PKK ile kol kola girenlerden Ã¼lkÃ¼cÃ¼ olmaz. PKK'nÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±yla kol kola giren, HDP'nin siyasetteki eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan CHP'ninÂ Anayasa'nÄ±n 2. ve 3. maddelerinde yapmak istediÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamanÄ±n tam zamanÄ±dÄ±r."
AkÃ§ay, CHP'ye televizyon ekranlarÄ±nda verdikleri sÃ¶zleri yerine getirmesi ve anayasanÄ±n ilk dÃ¶rt maddesinde Ã¶ngÃ¶rdÃ¼kleri deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¼ndeme getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Her fÄ±rsatta, "Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n partisiyiz" diyen CHP'nin, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ haline geldiÄŸini savunan AkÃ§ay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Meclis komisyonlarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sloganlarÄ±nÄ± atmaktadÄ±r. CHP'nin bu hali Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ruhunu incitmektedir. Yeni CHP'nin sergilediÄŸi tavÄ±r CHP tabanÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r.
Biz MHP olarak 'Anayasaya millet karar versin' dedik, ancak CHP sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n Anayasa Komisyonundaki, 'oylarÄ± saymazlar oylarÄ± tartarlar' sÃ¶zÃ¼ 'Ã§obanÄ±n oyuyla benim oyum bir mi' diyen mankenlere taÅŸ Ã§Ä±kartmaktadÄ±r. Bu sÃ¶zler maalesef yeni CHP'nin tepeden inmeci, vesayetÃ§i anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tmakta ve 'demokrasi bir trendir, binilir ve inilir' diyen zihniyetin deÄŸirmenine su taÅŸÄ±maktadÄ±r."
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MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi
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