MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan mensubu 10 kiÅŸiye tahliye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r yargÄ±sÄ±, "Rabiatu'l-Adeviyye MeydanÄ±'nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ±" davasÄ±nda yargÄ±lanan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) mensubu 10 kiÅŸinin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle tahliyesine hÃ¼kmetti.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Rabia MeydanÄ±'nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ± davasÄ±nda, 10 sanÄ±ÄŸa hastalÄ±k durumundan dolayÄ± tahliye kararÄ± verdi.
SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan sanÄ±klardan bazÄ±larÄ±nÄ±n kanser olduÄŸu, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da hepatit C virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayan belgelerin bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada mahkeme heyetine sunulduÄŸu belirtildi.
Mahkeme, aynÄ± davadan yargÄ±lanan sanÄ±k Hasan Ali'nin kanser olduÄŸu gerekÃ§esiyle 8 Ekim'de, hepatit C virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan Abdulkerim HafÄ±z ve Ã–mer Åžaban'Ä±n da 2 KasÄ±m'da tahliyesine karar vermiÅŸti.
Ä°hvan Rehberlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Muhammed Bedii ve MÄ±sÄ±r'Ä±n demokratik seÃ§imlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin oÄŸlu Usame'nin de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ilk duruÅŸma 31 AralÄ±k 2015'te gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.
371'i firari 739 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ±, sanÄ±klarÄ± "yol kesmek, silahlÄ± eylem yapmak, insanlarÄ±n ulaÅŸÄ±m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ engellemek, kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek ve Rabia MeydanÄ±'nÄ± boÅŸaltmakla sorumlu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine direnmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye MeydanÄ±, 14 AÄŸustos 2013'te gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan silah zoruyla boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ, kanlÄ± olaylarda resmi rakamlara gÃ¶re, 8'i gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine mensup olmak Ã¼zere 632 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
AB Deniz GÃ¼cÃ¼ Atalanta Operasyonu, Somali kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda deniz korsanlÄ±ÄŸÄ± ve silahlÄ± soygun eylemlerinin bastÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yetkisini 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar uzattÄ±
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Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°drisov, "BÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Kazakistan'Ä± etkili arabulucu olarak gÃ¶ren Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. TÃ¼rkiye-Rusya krizinin CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arabuluculuÄŸuyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi buna gÃ¼ncel bir Ã¶rnektir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu