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18:38, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
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MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan mensubu 10 kiÅŸiye tahliye
MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan mensubu 10 kiÅŸiye tahliye

MÄ±sÄ±r'da tutuklu yargÄ±lanan 10 Ä°hvan Ã¼yesi, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r yargÄ±sÄ±, "Rabiatu'l-Adeviyye MeydanÄ±'nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ±" davasÄ±nda yargÄ±lanan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) mensubu 10 kiÅŸinin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle tahliyesine hÃ¼kmetti.

YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Rabia MeydanÄ±'nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ± davasÄ±nda, 10 sanÄ±ÄŸa hastalÄ±k durumundan dolayÄ± tahliye kararÄ± verdi.

SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan sanÄ±klardan bazÄ±larÄ±nÄ±n kanser olduÄŸu, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da hepatit C virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayan belgelerin bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada mahkeme heyetine sunulduÄŸu belirtildi.

Mahkeme, aynÄ± davadan yargÄ±lanan sanÄ±k Hasan Ali'nin kanser olduÄŸu gerekÃ§esiyle 8 Ekim'de, hepatit C virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan Abdulkerim HafÄ±z ve Ã–mer Åžaban'Ä±n da 2 KasÄ±m'da tahliyesine karar vermiÅŸti.

Ä°hvan Rehberlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Muhammed Bedii ve MÄ±sÄ±r'Ä±n demokratik seÃ§imlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin oÄŸlu Usame'nin de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ilk duruÅŸma 31 AralÄ±k 2015'te gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.

371'i firari 739 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ±, sanÄ±klarÄ± "yol kesmek, silahlÄ± eylem yapmak, insanlarÄ±n ulaÅŸÄ±m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ engellemek, kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek ve Rabia MeydanÄ±'nÄ± boÅŸaltmakla sorumlu gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine direnmekle" suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye MeydanÄ±, 14 AÄŸustos 2013'te gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan silah zoruyla boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ, kanlÄ± olaylarda resmi rakamlara gÃ¶re, 8'i gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine mensup olmak Ã¼zere 632 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.



Ä°lgili Konular MÄ±sÄ±r Ä°hvan mensuplarÄ± hapis
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