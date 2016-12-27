Emniyet'ten Uber yasaÄŸÄ±; ceza kesilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Uber uygulamasÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§ti. 81 ile Uber ÅŸofÃ¶rlerine ve yolcularÄ±na para cezasÄ± kesilmesi talimatÄ± gÃ¶nderildi.
HabertÃ¼rk'Ã¼n haberine gÃ¶re, 12 AralÄ±k'ta gÃ¶nderilen talimatta, sahibinin kullanmadÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±n baÄŸlanmamasÄ± gerektiÄŸi belirtildi ve Anayasa Mahkemesi'nin 11 EylÃ¼l 2014 tarih ve 2014/52 sayÄ±lÄ± kararÄ± gÃ¶sterildi. 12 AralÄ±k'tan Ã¶nceki uygulamada, yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Uber araÃ§larÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸu gÃ¶zetilmeksizin 60 gÃ¼n baÄŸlanÄ±yordu.
Talimata gÃ¶re, yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Uber sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ araÃ§ sahibi deÄŸilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL'ye Ã§Ä±kÄ±yor. EÄŸer yolcuyu taÅŸÄ±yan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ araÃ§ sahibi ise trafik cezasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda araÃ§ 60 gÃ¼n baÄŸlanacak.
Emniyet yetkilileri, Uber sistemi ile Ã§alÄ±ÅŸan araÃ§larÄ±n â€˜tarifeli yolcu taÅŸÄ±ma' yetkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¶ntemin korsan taksicilik alanÄ±na girdiÄŸini belirtti. Yetkililer, belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde tarifeli yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece, ticari taksi, M plakalÄ± minibÃ¼s, halk otobÃ¼sÃ¼ ve belediye otobÃ¼slerine ait olduÄŸunu kaydetti. Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yahya UÄŸur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsÄ±z olduÄŸunu belirterek ÅŸu bilgileri verdi: "Taksiciler plaka alÄ±p vergi Ã¶dÃ¼yor. UygulamanÄ±n hesaplarÄ± Hollanda bankalarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hiÃ§bir ÅŸekilde vergi Ã¶denmiyor."
GeÃ§tiÄŸimiz hafta trafik ekipleri, Uber'in â€˜UberXL' aracÄ±nÄ± baÄŸladÄ± ve araÃ§taki yolculara 281 TL ceza kesti. CezanÄ±n Uber tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, "Ä°stanbul'daki UberXL araÃ§larÄ±mÄ±zda UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ve Ä°stanbul Belediyesi'nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduÄŸumuz iÃ§in korsan diye tabir edilen yasadÄ±ÅŸÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k unsurlarÄ±na uygulanan cezalar bize uygulanmamalÄ±. Kanunun farklÄ± ÅŸekillerde yorumlanmasÄ± yenilikÃ§i teknolojilerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kapatÄ±yor. Amerika'da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa'da Paris Uber'in en yaygÄ±n olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden. Uber, ulaÅŸÄ±m teknolojisiyle ÅŸehirlere katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bakanlÄ±klar ve belediyeler ile el ele Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± bugÃ¼n Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile Suriye ve Irak'taki geliÅŸmelerle ilgili bir telefon gÃ¶rÃ¼mesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã‡evre Kanunu uyarÄ±nca 2017'de uygulanacak idari para cezalarÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±
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Uber mevzuata uygun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Uber'le ilgili tÃ¼m illere talimat gÃ¶ndererek â€˜korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k' yapmak suÃ§undan ceza kesilmesini istedi
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