Ã–SO, Bab Ã§evresindeki mayÄ±nlarÄ± temizliyor

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) birliklerininÂ Halep'in kuzeydoÄŸusundakiÂ BabÂ ilÃ§esine yÃ¶nelik operasyonu devam ediyor.
DEAÅž, bÃ¶lgede muhaliflerin ilerleyiÅŸini engellemek iÃ§in yollara mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lar yerleÅŸtirirken, sivillerin kentten kaÃ§masÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in ise tarÄ±m arazileri ile zeytin bahÃ§elerinin arasÄ±nda patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±nlar dÃ¶ÅŸemiÅŸ durumda.
Ã–SO bÃ¼nyesinde kurulan bomba imha birimindeki uzmanlar, DEAÅž'Ä±n Bab Ã§evresine dÃ¶ÅŸediÄŸi binlerce patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±nlarÄ± temizleyerek ilÃ§eye yaklaÅŸÄ±yor.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± MutasÄ±m birliÄŸinin bomba imha uzmanÄ± HÃ¼seyin RaÅŸid, sÃ¶z konusu birimin yeni kurulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Birimin, DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeye dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±larÄ± bulup imha etmek amacÄ±yla kurulduÄŸunu ifade eden RaÅŸid, "DEAÅž Ã§ekildiÄŸi yerlerdeki evlere, tarÄ±m arazilerine ve bahÃ§elere mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lar yerleÅŸtirmiÅŸti. Ã–rgÃ¼tÃ¼n yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±lardan siviller zarar gÃ¶rÃ¼yor. Cerablus'a operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi gÃ¼nden bu yana sadece birliÄŸimiz 5 binden fazla mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± imha etti." dedi.
"DEAÅž bÃ¶lgeye Ã¼Ã§ Ã§eÅŸit patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirdi. Biri uzaktan kumandalÄ± patlayÄ±cÄ±lar, ikincisi hassas titreÅŸime baÄŸlÄ± veya basmalÄ± patlayÄ±cÄ±lar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise uzun kablolara baÄŸlÄ± tahrip gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek patlayÄ±cÄ±lardÄ±r. BÃ¶lgede en Ã§ok iÅŸimizi zorlaÅŸtÄ±ranlar hassas patlayÄ±cÄ±lar. Ã–rgÃ¼t bu patlayÄ±cÄ±lara bir dÃ¼zenek deÄŸil birkaÃ§ dÃ¼zenek baÄŸlamÄ±ÅŸ. Biz birinci dÃ¼zeneÄŸi kesip topraktan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda patlayÄ±cÄ± infilak ediyor." ifadelerini kullanan RaÅŸid, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸi Ä°dlib'te uzmanlardan eÄŸitim alarak Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirtti.
"Ã–rgÃ¼tÃ¼n Bab Ã§evresine yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±larÄ± imha ederek Ã–SO'ya yardÄ±m ediyorum. EdindiÄŸim tecrÃ¼beyle yerlere dÃ¶ÅŸenen patlayÄ±cÄ±lardan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§lara kadar artÄ±k her tÃ¼rlÃ¼ bombayÄ± imha edebiliyorum. Mare Ã§evresindeki 20'den fazla tarlayÄ± patlayÄ±cÄ±lardan temizledik. Ahterin, TÃ¼rkmen Barik, Åžimerin ve Sindif'te de Ã¶yle. En Ã§ok patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±nÄ± Åžimerin'de imha ettik" diye konuÅŸan RaÅŸid, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Bab'ta tuzak patlayÄ±cÄ±lar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
MutasÄ±m birliÄŸinin diÄŸer bomba uzmanlarÄ±ndan KasÄ±m NasÄ±r da ''TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Mari ilÃ§esi ile buÄŸday ambarlarÄ± Ã§evresinde dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ± etkisiz hale getirdik. BÃ¶lgede 15-20 tarla hala mayÄ±nlÄ±. Bu mayÄ±nlarÄ± da en kÄ±sa sÃ¼rede etkisiz hale getireceÄŸiz.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Bir diÄŸer bomba imha uzmanÄ± Mahmud Åžakir de "Ã–SO'nun Ã¶rgÃ¼tten kurtardÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ylerde sivillerin evlerine yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±larÄ± bulup imha ediyoruz. Åžimdi ise bomba yÃ¼klÃ¼ bir aracÄ±n iÃ§indeki bombalarÄ± etkisiz hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
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