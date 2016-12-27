Ankara'da altÄ± eski MASAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±

Ankara'da devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6Â MASAKÂ personeli tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 eski Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.
HakimlikÃ§e sorgulanan ÅŸÃ¼pheliler, FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.
Eski MASAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼phelilerin, cep telefonlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" bulunduÄŸu belirtildi.
Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± bugÃ¼n Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile Suriye ve Irak'taki geliÅŸmelerle ilgili bir telefon gÃ¶rÃ¼mesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã‡evre Kanunu uyarÄ±nca 2017'de uygulanacak idari para cezalarÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 18'e dÃ¼ÅŸÃ¼ren 3. maddesi de kabul edildi
BaÅŸkent'te devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6 MASAK personeli tutuklandÄ±
Uber mevzuata uygun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Uber'le ilgili tÃ¼m illere talimat gÃ¶ndererek â€˜korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k' yapmak suÃ§undan ceza kesilmesini istedi
"Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 11 sanÄ±k beraat etti
MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi
ASELSAN, Suudi Arabistan'da radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet gÃ¶sterecek yeni bir ÅŸirket kurdu
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza ve Tevkifevleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan 'cezaevlerinde sakal yasaÄŸÄ±' olduÄŸuna iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Antalya'da, turizmi olumsuz yÃ¶nde etkileyecek eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK Ã¼yesi ile ona yardÄ±m ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Somali'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinden Ã§iftÃ§ilere dokuz adet traktÃ¶r desteÄŸinde bulundu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar lÃ¼tfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. TÃ¼rkiye, DEAÅž ile fiilen sahada savaÅŸ halindedir. OturduÄŸu sÄ±cak masalarÄ±n Ã¼stÃ¼nde uyduruk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle halkÄ±n moralini bozmak vatanseverlik deÄŸil" dedi
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli, baÅŸta kamyon ÅŸofÃ¶rleri olmak Ã¼zere sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri memnun etti
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan beÅŸinci iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 Ã¶ÄŸrenci ve 3 komutan ile 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi
Karaburun'da dÃ¼zenlenen operasyonda 42 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±, organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi tutuklandÄ±