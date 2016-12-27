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18:38, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
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Ankara'da altÄ± eski MASAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ankara'da altÄ± eski MASAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±

BaÅŸkent'te devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6 MASAK personeli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6Â MASAKÂ personeli tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 eski Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.

HakimlikÃ§e sorgulanan ÅŸÃ¼pheliler, FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.

Eski MASAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸÃ¼phelilerin, cep telefonlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" bulunduÄŸu belirtildi.



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