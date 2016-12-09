17:20, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Ä°srail, BMGK'da evet diyen Ã¼lkelerle diplomasiyi azaltÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve iÅŸgal altÄ±ndakiÂ Filistin topraklarÄ±ndakiÂ illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ± destekleyen Ã¼lkelerleÂ diplomatik iliÅŸki seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rme kararÄ± aldÄ±.

Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Emmanuel Nahson yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ±Â aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail'in sÃ¶z konusu Ã¼lkelerle diplomatik iliÅŸkilerini "geÃ§ici olarak" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

BMGK tasarÄ±sÄ±nÄ± destekleyenÂ Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileriyle iletiÅŸimin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Nahson, bu Ã¼lkelerle Ä°srail arasÄ±ndaki resmi ziyaretlerin de kÄ±sÄ±tlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Nahson, uygulamanÄ±n aksi yÃ¶nde bir karar alÄ±nÄ±ncaya kadar sÃ¼receÄŸini kaydetti.

BMGK'de cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len karar tasarÄ±sÄ±na daimi Ã¼yeler Ä°ngiltere, Fransa, Rusya, Ã‡in ile geÃ§ici Ã¼yeler Ukrayna, Japonya, Angola, MÄ±sÄ±r, Uruguay, Ä°spanya, Senegal, Yeni Zelanda, Malezya ve Venezuela "evet" oyu vermiÅŸti. Malezya ve Venezuela'nÄ±n Ä°srail ile diplomatik iliÅŸkisi bulunmuyor.

ANGOLA'YA YARDIMLARI DA Ä°PTAL ETTÄ°

Ã–te yandan Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, Ä°srail, karar lehine oy kullanan Angola'ya yapÄ±lacak tÃ¼m yardÄ±mlarÄ± da iptal etti. Daha Ã¶nce, karara destek veren Ã¼lkelerdenÂ Senegal'e yapÄ±lacak yardÄ±mlarÄ±n da tamamen iptal edileceÄŸi duyurulmuÅŸtu.

BM GÃ¼venlik Konseyinden sÃ¶z konusu kararÄ±n geÃ§mesinde, ÅŸimdiye kadar Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda duran ve 2011'de Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto eden ABD'nin ilk defa Ã§ekimser oy kullanmasÄ± etkili olmuÅŸtu.Â