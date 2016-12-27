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18:39, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
Afrika
17:23, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Angola'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ± sona erdi
Angola'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ± sona erdi

Angola'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ± ile ilgili yetkililer Ã¼lkedeki salgÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Angola hÃ¼kÃ¼metinden, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan sarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n bittiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ulusal basÄ±nda Ã¼lke yetkililerine dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, sarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n ilk olarak baÅŸkent Luanda'daki bir gecekondu mahallesinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸinin salgÄ±n sebebiyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±ldÄ±.

SalgÄ±na Ã¼lkedeki 18 bÃ¶lgenin 16'sÄ±nda rastlandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan haberlerde, "Angola'da son 6 ayda hiÃ§bir vakayla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmadÄ±. SalgÄ±n Ã§evre Ã¼lkelerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. HastalÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede bir yÄ±l iÃ§inde 15 milyonu Angola, 10 milyonu da Demokratik Kongolu olmak Ã¼zere 25 milyon kiÅŸiye aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, sÃ¶z konusu salgÄ±nÄ± son dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼len en zarar verici salgÄ±n olarak deÄŸerlendiriyor.

Ã–rgÃ¼t, 2006 yÄ±lÄ±ndan itibaren baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±kla mÃ¼cadele kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, Afrika'da 105 milyon kiÅŸiye sarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±. Yine Ã¶rgÃ¼t verilerine gÃ¶re, 2013 yÄ±lÄ±na kadar Afrika kÄ±tasÄ±nda sarÄ±humma nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 60 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

SarÄ±humma hastalÄ±ÄŸÄ±na neden olan virÃ¼s genellikle sivrisinekler tarafÄ±ndan insanlara bulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Kontrol altÄ±na alÄ±namamasÄ± durumunda, salgÄ±nlara neden olan hastalÄ±k aÄŸrÄ±, bulantÄ± ve kusma ile baÅŸlayÄ±p vÃ¼cutta kanamalarla seyrediyor.



Ä°lgili Konular Angola sarÄ± humma
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