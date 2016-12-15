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18:38, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
17:41, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Zarif'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± bugÃ¼n Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile Suriye ve Irak'taki geliÅŸmelerle ilgili bir telefon gÃ¶rÃ¼mesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye ve Irak'taki geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.



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