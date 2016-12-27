17:52, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Afganistan'da DEAÅž kÃ¶ylÃ¼lere saldÄ±rdÄ±: 3 Ã¶lÃ¼





DEAÅž Ã¼yeleri, Derzab ilÃ§esinin Gerimcer kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rarak 3 sivili kurÅŸuna dizdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DEAÅž, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin bir kÃ¶yÃ¼n saldÄ±rarak evleri ateÅŸe verdi, 3 kiÅŸiyi kurÅŸuna dizdi. CÃ¼zcan Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurahman Mahmudi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž Ã¼yelerinin, Derzab ilÃ§esinin Gerimcer kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mahmudi, DEAÅž Ã¼yelerinin kÃ¶ydeki bazÄ± evleri ateÅŸe verdiÄŸini ve 3 sivili kurÅŸuna dizdiÄŸini sÃ¶yledi. TerÃ¶ristlerin 2 sivili de beraberinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. CÃ¼zcan Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Rahmatullah TÃ¼rkistani de bÃ¶lgede Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± yakÄ±n zamanda operasyon baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Â Â

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