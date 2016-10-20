17:52, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Darbe Komisyonu baÅŸkanÄ±ndan rapor aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Petek, henÃ¼z komisyonca gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, Ã¼yelere daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Petek, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 22 AralÄ±k 2016 tarihli bazÄ± gazete ve internet sitelerindeÂ komisyon raporu olduÄŸu iddia edilen bir metin Ã¼zerinden haberlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Komisyon raporu" bulunduÄŸu iddiasÄ±yla haberlere konu metnin komisyonda gÃ¶revli uzmanlarÄ±n deÄŸerlendirme ve hazÄ±rlÄ±k notlarÄ±ndan ibaret olduÄŸunu vurgulayan Petek, "HenÃ¼z komisyonumuzca gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da bulunmamaktadÄ±r.Â Komisyonda gÃ¶revli uzmanlarÄ±n deÄŸerlendirme ve hazÄ±rlÄ±k notlarÄ±nÄ±n, komisyon raporu olduÄŸu iddiasÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r."

Petek, komisyonun raporu tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca basÄ±nla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da kaydetti.